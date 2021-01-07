يمكنك حساب الحمل بالهجري بدقة باستخدام حاسبة الحمل الإلكترونية المتوفرة على الإنترنت لمعرفة تاريخ الولادة المتوقع بالإضافة إلى وقت الحمل المتبقي ومعلومات أخرى.

حساب الحمل بالهجري

يمكنك معرفة ميعاد الحمل بحسابه عن طريق استخدام حاسبة الحمل بحساب التاريخ الهجــري والتعرف على جميع الأمور المتعلقة بموعد الإخصاب المتوقع في اليوم الهــجري.

بالإضافة إلى معرفة الولادة أو حساب وقت الحمل على أساس الأسابيع والأيام وعدد الأشهر، إلخ.

تتيح حاسبة الحمل أيضًا تتبع الوقت المتبقي خلال فترة الحمل، سواء كانت شهورًا أو أسابيع أو حتى أيامًا.

كيفية حساب الحمل بالهجري

هناك العديد من المواقع على الإنترنت التي تحسب وقت الحمل بالهجري باستخدام حاسبة الحمل الإلكترونية.

كل ما عليك فعله هو إدخال تاريخ اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك في الحقل المخصص لها ، وستحصلين على النتيجة من خلال تحديد فترة الحمل وتاريخ الولادة بدقة وبضغطة واحدة.

المعلومات التي تقدمها حاسبة الحمل

حاسبة الحمل هي طريقة سريعة جيدة لتحديد موعد الحمل والولادة بدقة وتوفر جميع المعلومات حول الحمل على النحو التالي:

التعرف تاريخ الإخصاب

التعرف على الحالة المتوقعة للجنين

حساب موعد الولادة المتوقع بدقة.

معرفة المزيد عن الحمل بالشهور.

تعرف على مدة الحمل بالأسابيع.

حساب موعد الحمل بالأيام.

الفرق بين حســاب الحمل بالهجري والميلادي

هناك يقين لدى كثير من الناس أن حســـاب الحمل بالهجري قد يختلف عن حساب الحمل بالا لميلادي وأنها قد تؤدي إلى نتائج مختلفة، لكن الحقيقة مختلفة، حيث نتيجة حساب الحمــل بالهجري لا يختلف عن الميلادي، وكلاهما سيعطي نفس النتائج لموعد الحمل والولادة.

ومع ذلك، فإن ما يحدث فقط هو اختلاف بسيط جدًا في عدد أيام أو شهور الحمل بسبب الاختلافات التي يمكن أن ترتبط بعدد الأيام في السنة الهجرية أو في السنة الميلادية.

على الرغم من ذلك ، إذا تم استخدام الحاسبة لحساب الحمل ، سواء كانت هجرية أو ميلادية ، فستحصلين على نتائج دقيقة في كلا الأحوال.