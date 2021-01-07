أفضل طريقة تحضير السينابون رول في المنزل بعجينة هشة وبدون تكاليف

طريقة تحضير السينابون رول في المنزل، في يعتبر السينابون من أفضل وأشهى الحلويات حيث تعتبر من أشهر الحلويات التي أصلها المطبخ الأمريكي والتي انتقلت إلي عديد من الدول العربية والغربية حول العالم، وهي من الحلويات المتميزة والتي يحب أكلها عدد كبير من الناس، ويمكن تحضيرها في البيت او ممكن شرائها جاهزة من محالات التسويق ولكن من الأفضل تحضيرها في البيت أضمن وأفضل على صحة أطفالك، حيث يتميز هذا الحلي بسهولة تحضيرها وتوفير مكوناتها في كل بيت، وتعتمد في تحضيرها على كمية كبيرة من مسحوق القرفة وإضافة حشوات أخري مثل الشكولاتة أو التمر والمكسرات ايضاً، ويزيد طلب هذه الوصفة في فصل الشتاء وذلك لسبب تناولها مع العصائر وفنجان القهوة أو كوب الشاي، ومن الممكن وضع صوص على قطعة الحلي من فوق وهذا الصوص عبارة عن شكولاتة بيضاء أو حليب مكثف، سوف يتم تقديم وصفات لتحضير السينابو بطرق مختلفة بدون تكاليف أو وقت في هذه الوصفة.

طريقة تحضير السينابون رول في المنزل:

يوجد العديد من الوصفات للسينابون منها محشو بالقرفة ومحشو بالشكولاتة ومحشو بالتفاح والعديد من الصوصات التي تضع من فوق عجينة السينابون والمكسرات للتزين.

مقادير كعكة السينابون بالقرفة:

مكوناته:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المنخول

أربع ملاعق كبار من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبار من الزبدة الذائبة.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزبدة الذائبة. ملعقتان كبارمن مسحوق القرفة. ربع كوب من السكر. مكونات التغليف: 4 ملاعق كبار من الشكولاتة البيضاء. مكسرات للتزين.

نحضر وعاء ونضع في كل من الدقيق والحليب البودرة والخميرة والبيكنج بودر والزيت والسكر العادي والماء، ونخلطهم جيداً مع بعض حتى تصبح عجينة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح. نقوم بدهن تحت العجينة بزيت الذرة ونفرد العجينة على شكل مستطيل ثم ندهنها بالزبدة الذائبة. نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه القرفة والسكر الناعم ونخلطهم مع بعض، ثم نقوم برش القرفة فوق سطع العجينة المدهونة بالزبدة واحرصي على تغطية سطح العجينة جيداً. نقوم بلف عجينة السينابون بحذر ونبدأ من الأسفل كما يلف عجينة السويسرول، وتقطع على شكل الدائرة حتى تصبح شكل السينابون رول. نترك العجينة المقطعة لمدة عشر دقائق حتى ترتاح وتخمر قبل وضعها داخل الفرن، نحضر الصينية ونقوم بدهنها ونضع فيها العجينة المقطعة. نقوم بتحضير الفرن على درجة تتراوح ما بين 200 مل- 250 مل ونضع الصينية لمدة ربع ساعة. نقوم بتحضير الصوص للتزين عبارة عن صوص شكولاته بيضاء ومكسرات، ويقدم أيضا مع بسكويت-العجوة وهذا من أهم المخبوزات المفيدة. يقدم قطعة السينابون بعد التزين مع كوب من الشاي أو فنجان قهوة. من الممكن أن نستبدل صوص الشكولاته البيضاء بحليب مكثف أو محلى. وممكن نستبدل المكسرات برش القليل من القرفة على سطح قطعة السينابون حسب الرغبة.

مكونات الحشو داخل العجينة:طريقة التحضير: