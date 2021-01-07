مشروبات طبيعية لتقوية المناعة للكبار والأطفال وتحسين أداء الجهاز التنفسي

مشروبات طبيعية لتقوية المناعة للكبار والصغار، يعاني العالم أجمع في تلك الأيام من العديد من الأمراض والفيروسات المنتشرة بشكل مخيف في الأجواء، ولذلك تبقى دائما الحلول الوقائية هي الأفضل من العلاج، وعلى ذلك ينصح البعض في هذه الأيام بتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي لتقوية المناعة، وحتى أن صيدليات الأدوية أصبحت تنشر نشرات خاصة بأدوية تقوية المناعة التي يحتاجها الجسم، ولكن رغم ذلك يفضل الجسم دائما الوصفات الطبيعية والمشروبات الربانية التي خلقها الله عز وجل هي الأفضل على الإطلاق، نظرا لأن المشروب الواحد قد يقدم فوائد عديدة للجسم وليست فائدة واحدة بالإضافة إلى أنه خالي من أية آثار جانبية على عكس الأدوية التي من المؤكد أن دخولها في الجسم له أثر جانبي.

مشروبات تقوية المناعة في الجسم مشروب حبة البركة لزيادة مناعة الجسم وتنشيطه

المشروب الأول هو حبة البركة أو الحبة السوداء، وهي من أفضل المشروبات التي قد تدخل إلى جسمك، وقد أوصى بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنها شفاء لكل داء إلا السم، والطريقة الأفضل للإستفادة من حبة البركة عن طريق إما غلي ملعقة كبيرة منها ثم ترفع من على النار وتحلى بالعسل الأبيض أو السكر حسب المذاق، ثم تغطى لتبرد قليلا ويتم تناولها دافئة مرة باليوم في كل صباح، وسيعمل ذلك المشروب على تقوية مناعة الجسم وزيادة النشاط والتركيز.

الشمر والزعتر لتقوية مناعتك

وصفة الشمر والزعتر تعد من أفضل مشروبات طبيعية لتقوية المناعة للكبار والصغار، حيث يضاف ملعقة من الشمر وملعقة من الزعتر، ويمك رفعه على النار مع كوب من الماء، أو غلي الماء ويصب ساخنا عليهم، ثم يغطى الكوب لمدة 5 دقائق وقبل الشرب يتم تحليته بالعسل أو السكر بحسب الرغبة، ويعمل ذلك المشروب على تقوية أداء ومناعة الجهاز التنفسي والمناعة بشكل عام.

مشروب الحلبة لتحسين أداء مناعة جسمك

ثالثا هو مشروب الحلبة، حيث يضاف ملعقة واحدة صغيرة من الحلبة إلى كوب من الماء، ثم ترفع على على النار لتغلي لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يتم إضافة ربع كوب صغير من الحليب إليها، مع إضافة العسل الأبيض أو الأسود حسب الرغبة والتقليب جيدا وتناوله يوميا، ويعمل هذا المشروب على تقوية المناعة وزيادة صحة الجسم بشكل عام.

وصفة تحسين المناعة الرائعة

في هذه الوصفة سنعمل على إضافة عدة مكونات بسيطة، حيث نضيف مقدار ثلاثة أرباع كوب زبادي مع ربع كوب من الحليب، وفص واحد من الثوم، وتوضع جميع المكونات في الخلاط مع إضافة رشة بسيط من الملح، ثم يوضع في كوب لتناوله، وتعمل تلك الوصفة على تنقية السموم من الجسم وزيادة مناعتك ودمتم بصحة وفيرة.