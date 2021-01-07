وصفة طبيعية لتطويل الشعر خلال 7 أيام.. ستجعل شعرك ينمو بجنون

وصفة طبيعية لتطويل الشعر، الشعر مصدر للجمال والجاذبية لدى الأشخاص، وزيادة على ذلك يواجه الشعر الكثير من المشاكل مثل القشرة والتقصف والتساقط ، لذلك يسعى الكثير إلى الاهتمام بالشعر من خلال الوصفات الطبيعية المختلفة نظرا لوجود الكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر على الشعر بالسلب، ومن خلال هذا المقال المقدم من موقع ثقفني نقدم لكم أحد أفضل وصفات تطويل الشعر التي بالمداومة عليها يمكن الحصول على شعر طويل ومسترسل في فترة قصيرة، وودعي البهتان والتقصف والهيشان إلى الأبد.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر خلال 7 أيام

يعتبر البصل من أشهر المنتجات الطبيعية التي اعتمد عليها المصريون القدماء لتغذية الشعر، وذلك لأن البصل يحتوي على الكبريت الذي يزيد من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يغذي الشعر ويساعد على نموه، وإليكم كيفية استخدام البصل لتطويل الشعر.

مكونات الوصفة :

حبتان من البصل الأحمر.

قطعة من القطن.

طريقة الاستخدام:

يتم تقشير حبات البصل وغسلهم من أي شوائب، بعد التقشير يتم تقطيع البصل إلى قطع صغيرة أو متوسطة، يثم تم وضع قطع البصل داخل الخلاط الكهربائي حتى نحصل على عصير من البصل، نقوم بوضع قطعة من القطن داخل العصير، ثم نقوم بعد ذلك بوضع القطن على فروة الرأس، يتم ترك عصير البصل على الفروة حتى ربع ساعة، يتم غسل الشعر جيدا بالماء مع استخدام أحد أنواع الشامبو الخفيفة للتخلص من أي رائحة، أو غسل الشعر بالقليل من القهوة، يتم تكرار تلك الوصفة مرة خلال كل أسبوع.

تطويل الشعر بزيت الفلفل الحار

يمكن تطويل الشعر 10 في أسبوع من خلال استخدام زيت الفلفل على الشعر، حيث أنه له مفعول الشعر فى التطويل وتعزيز النمو بشكل كبير، وإليكم طريقة استخدامه:

المكونات:

4 قرون من الفلفل الحار.

كوب متوسط الحجم من زيت عباد الشمس أو من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري عبوة زجاجية مناسبة وضعي بها كمية الزيت المتوفرة، ثم أضيفي إليهم قرون الفلفل الحارة، واغلقي العبوة جيداً، يتم وضع الزجاجة فى مكان مظلم للغاية ، أو يتم لفها بواسطة ورق الألومنيوم، وتترك جانباً لمدة 10 أيام، ثم يُصفى الزيت من الفلفل، ويتم استخدامه على الشعر عن طريق تدليك الفروة لمدة 20 دقيقة كل يوم، وسوف تلاحظين تطويل الشعر بسرعة البرق، يراعى عند استخدام الوصفة تجربة القليل على جزء من الشعر لعمل اختبار الحساسية.