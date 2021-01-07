أسباب جفاف وتشقق القدم وطرق لمعالجتها وتنعيم القدم، حيث تعتبر تشقق القدم وجفافها من أكبر المشاكل التي من الممكن تواجه أي منا سواء كبير أو صغير ورجل أو أنثي، ولا تتوقف أضرار جفاف القدم علي إعطاء الشكل السيئ فقط ولكن هي أيضا تسبب ألم في قدم الرجل وعدم الراحة عند ارتداء الحذاء، ومن أكثر فصول السنة يتعرض قدم الرجل للجفاف والتشقق هو فصل الشتاء، وهناك العديد من الأسباب وراء جفاف وتشقق قدم الرجل والتي سنقوم بطرحها في هذا المقال وسنوضح بعض طرق المحافظة علي قدم الرجل وتنعيمه كالتالي .

الاحتكاك بالأرض الصلبة والوقوف المستمر ولفترات طويلة الضغط علي القدم من أهم الأسباب لجفاف القدم .

ارتداء أحذية الكعب الفتوح التي من الممكن أن تقوم سبب لجفاف كعب الرجل وبالتالي تشققه.

وزن الجسم الزائد حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم سمنة وزيادة في الوزن من الضغط الزائد علي كعب الرجل وبالتالي يصبح أكثر عرضة للتشقق والجفاف.

والحالات المرضية كمرض السكري أو بعض الأمراض الجلدية تتسبب في تشقق القدم وجفاف الكعب.

قلة ترطيب القدم وعدم العناية اليومية بالقدمين .

أسباب جفاف وتشقق القدمأهم الوصفات لعلاج جفاف القدم وتنعيمه وصفة الجليسرين وماء الورد

يعتبر خلط الجليسرين وماء الورد معا من أفضل الخلطات التي تعمل علي تنعيم قدم الرجل، حيث يعطي الجليسرين الترطيب للجلد، وماء الورد غني بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة .

طريقة تحضير : يتم خلط كمية من الجليسرين مع كمية من ماء الورد وتكون بقدر متساوي، ثم قومي بفرد الخليط علي قدم الرجل مع القليل من التدليك البسيط، بشكل يومي قبل النوم وستلاحظين الفرق في نعومة القدم والكعب .

الليمون ونعومة كعب الرجل

يعد الليمون من أفضل الوسائل المنزلية لعلاج جفاف الرجل وتشقق الكعب، حيث يعمل الليمون علي إذابة طبقة الجلد الميت المتشقق، وإعطاء كعب الرجل النعومة والجمال .

طريقة استخدام الليمون : يمكن وضع القليل من عصير الليمون في ماء الدافئ ثم وضع القدم بها لفترة، وبعدها عليك استخدام الحجر الطبي للقدم، ويمكن أيضا استخدامه بتقطيع الليمون شرائح رفيعة ووضعة علي كعب القدم ثم تغطية القدم تماما بشراب قبل النوم وغسل الرجل في الصباح بالماء الدافئ والحجر الطبي ويظهر النتيجة من أول استخدام .