وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه خلال أسبوع واحد فقط

وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه، يُقال أن الشعر هو زينة المرأة لأنه يمنحك الظهور بإطلاله مميزة وبشكل رائع وخاصة إذا كان الشعر طويل وكثيف، ولكن هناك الكثير من الفتيات التي تعانين من بهتان الشعر وتقصفه وسقوطه الدائم ولا يمتلكن شعر طويل للتمتع بظهور مميز، ويمكن تطويل الشعر بسرعة البرق من خلال استخدام الوصفات الطبيعية التي لها مفعول السحر فى التطويل بقيمة 10 في الأسبوع، ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني إليكم بعض الوصفات الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه.

وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

دائماً ما نرى شعر الهنديات طويل للغاية ولامع وصحي، ويعود السبب إلى استخدامهم الدائم للوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر التغذية السليمة والضرورية لتقوية الجذور وتعزير نموه، وإليكم بعض الوصفات التي يقمن باستخدامها فى تطويل الشعر بسرعة:

زيت هندي لتطويل الشعر

من خلال استخدام الزيت الهندي المُحضر من الوصفات الطبيعية سوف ينمو شعرك بغزاره، كل ما عليكي فعله هو إحضار كميات متساوية من زيت الحبة السوداء” حبة البركة”، زيت الخروع، زيت خردل، 6 أوراق من الكاري، عنب الثعلب الهندي، يتم خفق جميع المكونات سوياً ويتم وضعهم فى عبوه زجاجية لمدة 5 أيام، ثم يتم استخدامهم على الشعر بعد تفاعل المكونات، من خلال تدليك الفروة بشكل يومي أو استخدامه كدهان يومي على الشعر.

تطويل الشعر بالكاري وجوز الهند

من خلال استخدام خليط جوز الهند والكاري لن تصدقي طول شعرك، فهذه العناصر الطبيعية تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل كبير، ويتم استخدامهم كالتالي:

أحضري فنجان متوسط الحجم من زيت جوز الهند الأصلي، وأضيفي إليه 4 ملاعق من مطحون أوراق الكاري، ثم ارفعي الخليط على نار هادئة لكى يذوب الزيت جيداً وتتجانس وتتفاعل المكونات، يتم الاحتفاظ بالخليط فى عبوة صغيرة ويتم تدليك الشعر بها من الجذور والأطراق بشكل يومي مع مراعاة أن يكون دافئ.