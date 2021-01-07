طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات سهلة وبسيطة ومناسبة للمبتدئات

طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات ، من أسهل طرق طهي الكباب على الإطلاق، فهو وجبة شهية انتقلت إلى المملكة عن طريق الأتراك، وهذا هو أصل كباب الميرو، ولهذا السبب نجد أن اسم الكباب غريبًا بشكل ملحوظ، ولكن بطبيعة الحال والسيدات السعوديات محترفات طهي، فأضفن إلى طريقة عمل كباب الميرو، خطوات بسيطة جعلته ملائمًا لذواقة الطعام بالسعودية. طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات تتبيلة كباب الميرو السعودي، هي أهم ما يمكنك وضعه في هذه الوصفة الشهية، وهو عبارة عن كرات صعيرة الحجم، مكونة من اللحم المتبل والمبهر، ويقدم مع الأرز وبعض المنكهات والسلطات.

ونظرًا لاهتمام الطهاه بالتوابل المضافة إلى كباب الميرو، يعتقد الكثيرون أن كباب الميرو هندي الأصل والمنشأ، فبعض الأكلات في السعودية، ليست سعودية المنشأ وإنما تم طهيها وتعديلها، على الطريقة السعودية مثل الزربيان العدني، وقامت السيدات بطهيه على طريقة عمل الزربيان السعودي ، والتي تختلف بالطبع عن الطريقة الأصلية. مقادير تحضير كباب الميرو نصف كوب من الفرشلة أو الكعك المطحون.

نصف كوب لحم بقري مفروم بطريقة جيدة (ويمكنك التحكم بها حسب العدد الذي تطهين له).

بيضة واحدة.

2 مكعب من مرق الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام ناعم.

ثلاث فصوص الثوم.

ربع كوب أي زيت نباتي تفضلينه. طريقة عمل كباب الميرو السعودي قومي بتتبيل اللحم أولًا، في وعاء عميق بمجموعة التوابل الجافة التي جهزتيها، وهي الفرشلة المطحونة، والكزبرة والملح والفلفل الأسود، ثم ضعي الشطة والثوم، واخلطيهم سويًا حتى التجانس. ضعي اللحم في التوابل، ولفي اللحم بها جيدًا ودعيها تتغلغل به. بعد أن تغمري اللحم في التوابل، قومي بإحضار صينية واسعة، وابدئي في تشكيل اللحم مثل العجين، على شكل كرات صغيرة أو متوسطة الحجم، حتى تنتهي من كل اللحم المفروم لديك. الآن قومي بتحمير كرات كباب الميرو، وذلك بوضع كمية من الماء الساخن على نار مرتفعة، وعندما تتأكدين من سخونة الزيت، قومي بوضع النار على درجة متوسطة، ثم ضعي كرات الكباب في الزيت، وابدئي في تقليبها في الزيت قليلًا. عندما تبدأ كرات الكباب في الحصول على لون أحمر قليلًا، قومي برفعها عن الزيت والنار فورًا، ولا تتركيها حتى تحترق، يكفي أن يتحول لونها إلى الأحمر قليلًا، حتى تتأكدي أن اللحم قد نضج بالفعل، فمن المعروف أن كباب الميرو، لا يحتاج إلى وقت كبير حتى ينضج بالزيت. بعد رفع كباب الميرو، ضعيه على ورق مطبخ ليتشرب الزيت الباقي منه، وقومي بتنفيذ طريقة عمل بطاطس فريسكاس، لتقديمها إلى جوار الكباب، بعد وضعه في صحن التقديم الرئيس، واستمتعي بوجبة وطبق رئيس مختلف عما تقدمينه يوميًا. طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات الوسوم

طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات ، من أسهل طرق طهي الكباب على الإطلاق، فهو وجبة شهية انتقلت إلى المملكة عن طريق الأتراك، وهذا هو أصل كباب الميرو، ولهذا السبب نجد أن اسم الكباب غريبًا بشكل ملحوظ، ولكن بطبيعة الحال والسيدات السعوديات محترفات طهي، فأضفن إلى طريقة عمل كباب الميرو، خطوات بسيطة جعلته ملائمًا لذواقة الطعام بالسعودية. طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات تتبيلة كباب الميرو السعودي، هي أهم ما يمكنك وضعه في هذه الوصفة الشهية، وهو عبارة عن كرات صعيرة الحجم، مكونة من اللحم المتبل والمبهر، ويقدم مع الأرز وبعض المنكهات والسلطات.

ونظرًا لاهتمام الطهاه بالتوابل المضافة إلى كباب الميرو، يعتقد الكثيرون أن كباب الميرو هندي الأصل والمنشأ، فبعض الأكلات في السعودية، ليست سعودية المنشأ وإنما تم طهيها وتعديلها، على الطريقة السعودية مثل الزربيان العدني، وقامت السيدات بطهيه على طريقة عمل الزربيان السعودي ، والتي تختلف بالطبع عن الطريقة الأصلية. مقادير تحضير كباب الميرو نصف كوب من الفرشلة أو الكعك المطحون.

نصف كوب لحم بقري مفروم بطريقة جيدة (ويمكنك التحكم بها حسب العدد الذي تطهين له).

بيضة واحدة.

2 مكعب من مرق الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام ناعم.

ثلاث فصوص الثوم.

ربع كوب أي زيت نباتي تفضلينه. طريقة عمل كباب الميرو السعودي قومي بتتبيل اللحم أولًا، في وعاء عميق بمجموعة التوابل الجافة التي جهزتيها، وهي الفرشلة المطحونة، والكزبرة والملح والفلفل الأسود، ثم ضعي الشطة والثوم، واخلطيهم سويًا حتى التجانس. ضعي اللحم في التوابل، ولفي اللحم بها جيدًا ودعيها تتغلغل به. بعد أن تغمري اللحم في التوابل، قومي بإحضار صينية واسعة، وابدئي في تشكيل اللحم مثل العجين، على شكل كرات صغيرة أو متوسطة الحجم، حتى تنتهي من كل اللحم المفروم لديك. الآن قومي بتحمير كرات كباب الميرو، وذلك بوضع كمية من الماء الساخن على نار مرتفعة، وعندما تتأكدين من سخونة الزيت، قومي بوضع النار على درجة متوسطة، ثم ضعي كرات الكباب في الزيت، وابدئي في تقليبها في الزيت قليلًا. عندما تبدأ كرات الكباب في الحصول على لون أحمر قليلًا، قومي برفعها عن الزيت والنار فورًا، ولا تتركيها حتى تحترق، يكفي أن يتحول لونها إلى الأحمر قليلًا، حتى تتأكدي أن اللحم قد نضج بالفعل، فمن المعروف أن كباب الميرو، لا يحتاج إلى وقت كبير حتى ينضج بالزيت. بعد رفع كباب الميرو، ضعيه على ورق مطبخ ليتشرب الزيت الباقي منه، وقومي بتنفيذ طريقة عمل بطاطس فريسكاس، لتقديمها إلى جوار الكباب، بعد وضعه في صحن التقديم الرئيس، واستمتعي بوجبة وطبق رئيس مختلف عما تقدمينه يوميًا. طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات

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