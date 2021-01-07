كريم الكولاجين لتبيض المناطق الحساسة وتحت الإبط وتفتيح الجسم كله نتيجة رووعه من أول استخدام .

كريم الكولاجين لتبيض المناطق الحساسة ، تعتبر مشكلة اسمرار المناطق الحساسة تحت الإبط ومنطقة العانة من أكثر المشكلات التي تواجه السيدات والفتيات وقد يرجع سبب اسمرار تلك المناطق ارتداء ملابس غير قطنية أو سوء تغذية وبالتالي قد تلجأ إلى استخدام كريمات باهظة الثمن ولكن بدون جدوى والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أفضل كريم كولاجين لحل مشكلة تفتيح الجسم . كريم الكولاجين لتبيض المناطق الحساسة ومنطقة الإبط كريم الكولاجين لتبيض المناطق الحساسة ومنطقة الإبط كريم الكولاجين مفيد جداً وضروري للبشرة لأنه يعمل على تفتيح وتبيض الجسم كله وخاصة المناطق الحساسة في الجسم . مكونات كريم الكولاجين لتفتيح المناطق الحساسة فيتامين هـ بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

زيت جوز الهند بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض .

زيت الجيرانيوم بمقدار 5 قطرات .

زيت الورد الأساسي بمقدار 5 قطرات . طريقة تحضير واستخدام كريم الكولاجين لتفتيح تحت الإبط أولاً نحضر أناء ونضعه على نار هادئة ونضع به زيت جوز الهند والعسل حتى يذوبوا تماماً .

يجب التقليب المستمر حتى لا يتجمد العسل ثم نضيف إليه العسل جميع المكونات ونستمر في التقليب وهو على النار لمدة 5 دقائق فقط .

ثم نترك الكريم حتى يبرد تماماً .

نضع الكريم في برطمان أو وعاء صغير محكم الغلق لكي نستخدمه عدة مرات .

يوضع الخليط على المناطق المراد تفتيحها ونقوم بعمل حركات دائرية .

نترك الكريم حتى يجف تماماً على البشرة ، ثم نغسله بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تبييض وتفتيح الجسم وخاصة المناطق الحساسة .

ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة . مكونات كريم الكولاجين لتفتيح المناطق الحساسةطريقة تحضير واستخدام كريم الكولاجين لتفتيح تحت الإبط كريم طبيعي لتبيض المناطق الحساسة وتحت الإبط كريم طبيعي لتبيض المناطق الحساسة وتحت الإبط هذه الكريمات الطبيعية من اكثر الكريمات الفعالة في تبيض وتفتيح الجسم ومن هذه الكريمات هي :- كريم بياض البيض لتفتيح وتبيض الجسم نحضر وعاء ونخفق به بياض 2 بيضة ونضربهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي .

نقوم بتوزيع الخليط على جميع المناطق المراد تفتيحها في الجسم ، ثم نقوم بعمل حركات دائرية في الجسم لكي ننشط الدورة الدموية في الجسم ويستفيد الجسم من الوصفة .

نترك الوصفة على الجسم حتى تجف تماماً .

ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح الجسم وتنعيمه .

ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة . الوسوم

كريم الكولاجين لتبيض المناطق الحساسة ، تعتبر مشكلة اسمرار المناطق الحساسة تحت الإبط ومنطقة العانة من أكثر المشكلات التي تواجه السيدات والفتيات وقد يرجع سبب اسمرار تلك المناطق ارتداء ملابس غير قطنية أو سوء تغذية وبالتالي قد تلجأ إلى استخدام كريمات باهظة الثمن ولكن بدون جدوى والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أفضل كريم كولاجين لحل مشكلة تفتيح الجسم . كريم الكولاجين لتبيض المناطق الحساسة ومنطقة الإبط كريم الكولاجين لتبيض المناطق الحساسة ومنطقة الإبط كريم الكولاجين مفيد جداً وضروري للبشرة لأنه يعمل على تفتيح وتبيض الجسم كله وخاصة المناطق الحساسة في الجسم . مكونات كريم الكولاجين لتفتيح المناطق الحساسة فيتامين هـ بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

زيت جوز الهند بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض .

زيت الجيرانيوم بمقدار 5 قطرات .

زيت الورد الأساسي بمقدار 5 قطرات . طريقة تحضير واستخدام كريم الكولاجين لتفتيح تحت الإبط أولاً نحضر أناء ونضعه على نار هادئة ونضع به زيت جوز الهند والعسل حتى يذوبوا تماماً .

يجب التقليب المستمر حتى لا يتجمد العسل ثم نضيف إليه العسل جميع المكونات ونستمر في التقليب وهو على النار لمدة 5 دقائق فقط .

ثم نترك الكريم حتى يبرد تماماً .

نضع الكريم في برطمان أو وعاء صغير محكم الغلق لكي نستخدمه عدة مرات .

يوضع الخليط على المناطق المراد تفتيحها ونقوم بعمل حركات دائرية .

نترك الكريم حتى يجف تماماً على البشرة ، ثم نغسله بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تبييض وتفتيح الجسم وخاصة المناطق الحساسة .

ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة . مكونات كريم الكولاجين لتفتيح المناطق الحساسةطريقة تحضير واستخدام كريم الكولاجين لتفتيح تحت الإبط كريم طبيعي لتبيض المناطق الحساسة وتحت الإبط كريم طبيعي لتبيض المناطق الحساسة وتحت الإبط هذه الكريمات الطبيعية من اكثر الكريمات الفعالة في تبيض وتفتيح الجسم ومن هذه الكريمات هي :- كريم بياض البيض لتفتيح وتبيض الجسم نحضر وعاء ونخفق به بياض 2 بيضة ونضربهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي .

نقوم بتوزيع الخليط على جميع المناطق المراد تفتيحها في الجسم ، ثم نقوم بعمل حركات دائرية في الجسم لكي ننشط الدورة الدموية في الجسم ويستفيد الجسم من الوصفة .

نترك الوصفة على الجسم حتى تجف تماماً .

ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح الجسم وتنعيمه .

ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة .

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