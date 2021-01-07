اعداد اشهى طبق مقلقل سعودى بنكهة مميزة ومذاق لذيذ يعتبر من الاكلات المشهورة والمتعارف عليها فى اليمن والسعودية وبالاخص فى السعودية فهى اشهر اكلة هناك فهى شهيرة بطعمها الجميل المختلف الطيب المعروف ونكهتها المميزة ولكى تحصلى على طبق المقلقل السعودى باللحم عليكى اتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بها وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تستطيعى ان تقدمى لاسرتك طعم جميل مختلف بنكهة مميزة ومذاق لذيذ. المقادير 1/2 كيلو لحم

2 حبات بصل وسط مقطعين جوانح

2 حبات طماطم وسط مقطعين

1/4 حبة فلفل اخضر واحمر واصفر مقطعين جوانح

2 فص ثوم

1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود

1/2معلقة صغيرة ملح

1معلقة صغيرة كمون

1/2معلقة صغيرة كسبرة ناشفة اعداد اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم اعداد اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم بنكهة مميزة ومذاق لذيذ. اعمل على احضار طاسة كبيرة لكى تكفى طهى مقدار اللحمة واضعها على نار عالية . اقوم بوضع معلقتين كبار من الزيت فى الطاسة واتركهم حتى يتم تسخينهم تماما. اقوم عندما يسخن الزيت تماما اعمل على وضع 1/2 كيلو اللحمة ويمكن تقطيعها مكعبات او شرائح ذلك اختيارى على حسب رغبتك واستخدامك. اقوم بوضع اللحمة لكى تاخذ صدمة فى الزيت المسخن وكل نوع لحمة بياخذ وقت تسوية مختلف. كيفية تسوية المقلقل السعودى باللحم اعداد اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم بنكهة مميزة ومذاق لذيذ.

بالنسبة للحمة على حسب نوعيتها اذا كانت اللحمة صغيرة لاتاخذ وقت كبير فى التسوية.

اما اذا كانت نوعية اللحمة بتاخذ وقت فى التسوية على النار بعمل على وضع كوبين من الماء حتى يتم تسويتها بشكل جيد.

اقوم بتشويح اللحم حتى يبدا ان يدخل فى التسوية ولم يتم تسويتة تماما وممكن اضع بسيط من الماء حتى تاخد نسبة التسوية التى احتاجها وتكون طرية.

اقوم بوضع باقى المكونات وذلك يتم على نار هادئة وذلك حتى لايحترق اللحم.

اعمل على وضع البصل الجوانح ثم الثوم بعد فرمة جيدا ثم الطماطم المقطعين واقوم بتقليبهم حتى تمتزج المكونات ببعضها بشكل جيد.

اعمل على اضافة الفلفل الالوان المقطع وهو حوالى ربع حبة من كل لون حتى تعطينى لون جميل وطعم مميز وقيمة غذائية للمقلقل السعودى.

اقوم باضافة التوابل من الملح والفلفل الاسود والكمون والكسبرة الناشفة وهذة جميع التوابل التى توضع على المقلقل السعودى لكى يعطينى ريحة ونكهة مميزة.

اعمل على تقليب المكونات حتى تمتزج جيدا وتختلط بالتوابل حتى تعطينى طعم مقلقل سعودى طيب ومذاق لذيذ. ترتيب طبق المقلقل السعودى باللحم اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم بنكهة مميزة ومذاق لذيذ. اعمل على ان يكون طبق المقلق السعودى جاهز للتقديم بعد ما اصبحت اللحمة طرية وجوسى وغنية بالخضروات وغنية ايضا بالنكهة المميزة والمذاق الذيذ. اقوم بغرف المقلقل السعودى فى طبق التقديم ويمكن تقديمة بجانب ارز ابيض او مكرونة بالصلصة وذلك اختيارى على حسب رغبتك. اخيرا تكونى قدمتى لعائلتك اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم بنكهة مميزة ومذاق لذيذ. المقاديراعداد اشهى طبق مقلقل سعودى باللحمكيفية تسوية المقلقل السعودى باللحمترتيب طبق المقلقل السعودى باللحم الوسوم

اعداد اشهى طبق مقلقل سعودى بنكهة مميزة ومذاق لذيذ يعتبر من الاكلات المشهورة والمتعارف عليها فى اليمن والسعودية وبالاخص فى السعودية فهى اشهر اكلة هناك فهى شهيرة بطعمها الجميل المختلف الطيب المعروف ونكهتها المميزة ولكى تحصلى على طبق المقلقل السعودى باللحم عليكى اتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بها وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تستطيعى ان تقدمى لاسرتك طعم جميل مختلف بنكهة مميزة ومذاق لذيذ. المقادير 1/2 كيلو لحم

2 حبات بصل وسط مقطعين جوانح

2 حبات طماطم وسط مقطعين

1/4 حبة فلفل اخضر واحمر واصفر مقطعين جوانح

2 فص ثوم

1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود

1/2معلقة صغيرة ملح

1معلقة صغيرة كمون

1/2معلقة صغيرة كسبرة ناشفة اعداد اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم اعداد اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم بنكهة مميزة ومذاق لذيذ. اعمل على احضار طاسة كبيرة لكى تكفى طهى مقدار اللحمة واضعها على نار عالية . اقوم بوضع معلقتين كبار من الزيت فى الطاسة واتركهم حتى يتم تسخينهم تماما. اقوم عندما يسخن الزيت تماما اعمل على وضع 1/2 كيلو اللحمة ويمكن تقطيعها مكعبات او شرائح ذلك اختيارى على حسب رغبتك واستخدامك. اقوم بوضع اللحمة لكى تاخذ صدمة فى الزيت المسخن وكل نوع لحمة بياخذ وقت تسوية مختلف. كيفية تسوية المقلقل السعودى باللحم اعداد اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم بنكهة مميزة ومذاق لذيذ.

بالنسبة للحمة على حسب نوعيتها اذا كانت اللحمة صغيرة لاتاخذ وقت كبير فى التسوية.

اما اذا كانت نوعية اللحمة بتاخذ وقت فى التسوية على النار بعمل على وضع كوبين من الماء حتى يتم تسويتها بشكل جيد.

اقوم بتشويح اللحم حتى يبدا ان يدخل فى التسوية ولم يتم تسويتة تماما وممكن اضع بسيط من الماء حتى تاخد نسبة التسوية التى احتاجها وتكون طرية.

اقوم بوضع باقى المكونات وذلك يتم على نار هادئة وذلك حتى لايحترق اللحم.

اعمل على وضع البصل الجوانح ثم الثوم بعد فرمة جيدا ثم الطماطم المقطعين واقوم بتقليبهم حتى تمتزج المكونات ببعضها بشكل جيد.

اعمل على اضافة الفلفل الالوان المقطع وهو حوالى ربع حبة من كل لون حتى تعطينى لون جميل وطعم مميز وقيمة غذائية للمقلقل السعودى.

اقوم باضافة التوابل من الملح والفلفل الاسود والكمون والكسبرة الناشفة وهذة جميع التوابل التى توضع على المقلقل السعودى لكى يعطينى ريحة ونكهة مميزة.

اعمل على تقليب المكونات حتى تمتزج جيدا وتختلط بالتوابل حتى تعطينى طعم مقلقل سعودى طيب ومذاق لذيذ. ترتيب طبق المقلقل السعودى باللحم اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم بنكهة مميزة ومذاق لذيذ. اعمل على ان يكون طبق المقلق السعودى جاهز للتقديم بعد ما اصبحت اللحمة طرية وجوسى وغنية بالخضروات وغنية ايضا بالنكهة المميزة والمذاق الذيذ. اقوم بغرف المقلقل السعودى فى طبق التقديم ويمكن تقديمة بجانب ارز ابيض او مكرونة بالصلصة وذلك اختيارى على حسب رغبتك. اخيرا تكونى قدمتى لعائلتك اشهى طبق مقلقل سعودى باللحم بنكهة مميزة ومذاق لذيذ. المقاديراعداد اشهى طبق مقلقل سعودى باللحمكيفية تسوية المقلقل السعودى باللحمترتيب طبق المقلقل السعودى باللحم

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