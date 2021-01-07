طريقة عمل انشلادا الدجاج المكسيكية بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

تعد انشلادا الدجاج المكسيكية من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار. وتتميز بسهولة التحضير، حيث لا تتطلب وقت كثير، لذا تلجأ الكثير من السيدات إلى إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها. وتقدم كوجبة غداء شهية ورائعة، وتعتبر نوعا من التغيير والتجديد في الأكلات. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.

مكونات انشلادا الدجاج المكسيكية

تتكون انشلادا الدجاج المكسيكية من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

3 ملعقة كبيرة زيت.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

نصف كيلو دجاج مفروم أو مقطع صغير.

ملعقة صغيرة كمون بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة كبيرة معجون فلفل حار مع عصير ليمون أو فلفل حار مفروم ناعم (اختياري).

2 ملعقة كبيرة فول أسود أو فاصوليا سوداء.

2 ملعقة كبيرة ذرة.

خبز التورتيلا.

جبنة موزاريلا.

للتزيين

صلصة طماطم.

جبنة موزاريلا.

نصف كوب كزبرة مفرومة ناعم.

كوب ساور كريم.

رشة ملح.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير انشلادا الدجاج المكسيكية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: