طريقة عمل انشلادا الدجاج المكسيكية بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

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تعد انشلادا الدجاج المكسيكية من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار. وتتميز بسهولة التحضير، حيث لا تتطلب وقت كثير، لذا تلجأ الكثير من السيدات إلى إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها. وتقدم كوجبة غداء شهية ورائعة، وتعتبر نوعا من التغيير والتجديد في الأكلات. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.مكونات انشلادا الدجاج المكسيكية
تتكون انشلادا الدجاج المكسيكية من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
- 3 ملعقة كبيرة زيت.
- حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- 2 فص ثوم مهروس.
- نصف كيلو دجاج مفروم أو مقطع صغير.
- ملعقة صغيرة كمون بودر.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- ملعقة كبيرة معجون فلفل حار مع عصير ليمون أو فلفل حار مفروم ناعم (اختياري).
- 2 ملعقة كبيرة فول أسود أو فاصوليا سوداء.
- 2 ملعقة كبيرة ذرة.
- خبز التورتيلا.
- جبنة موزاريلا.
للتزيين
- صلصة طماطم.
- جبنة موزاريلا.
- نصف كوب كزبرة مفرومة ناعم.
- كوب ساور كريم.
- رشة ملح.
- عصير ليمون.
يتم تحضير انشلادا الدجاج المكسيكية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن، ثم نضيف إليه البصل المفروم ناعم ونقلبه جيدا حتى يذبل.
- ثم نضيف الثوم المهروس ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الدجاج ونقلبهم جيدا حتى يتغير لون الدجاج.
- ثم نضيف كمون بودر وثوم بودر وبصل بودر وبابريكا وشطة وسكر وملح ومعجون الطماطم ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف معجون الفلفل الحار مع عصير الليمون ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الفول الأسود والذرة ونقلبهم جيدا حتي يستوي الخليط.
- ثم نرفع الحشوة من على النار، ونحضر خبز التورتيلا ونضع بداخله الحشوة ونرش عليها جبنة موزاريلا، ثم نلف الخبز رول، ونكرر الخطوات حتى انتهاء كمية الحشوة والخبز.
- ثم نرصهم في الصينية وندهنهم بصلصة الطماطم، ثم نرش عليهم جبنة موزاريلا.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها تحت الشواية لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
- ثم نحضر ساور كريم ونضيف إليه رشة ملح وعصير ليمون ونخلطهم جيدا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها كزبرة مفرومة ناعم، وخليط ساور كريم على شكل خطوط.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد انشلادا الدجاج المكسيكية من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار. وتتميز بسهولة التحضير، حيث لا تتطلب وقت كثير، لذا تلجأ الكثير من السيدات إلى إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها. وتقدم كوجبة غداء شهية ورائعة، وتعتبر نوعا من التغيير والتجديد في الأكلات. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.مكونات انشلادا الدجاج المكسيكية
تتكون انشلادا الدجاج المكسيكية من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
- 3 ملعقة كبيرة زيت.
- حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- 2 فص ثوم مهروس.
- نصف كيلو دجاج مفروم أو مقطع صغير.
- ملعقة صغيرة كمون بودر.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- ملعقة كبيرة معجون فلفل حار مع عصير ليمون أو فلفل حار مفروم ناعم (اختياري).
- 2 ملعقة كبيرة فول أسود أو فاصوليا سوداء.
- 2 ملعقة كبيرة ذرة.
- خبز التورتيلا.
- جبنة موزاريلا.
للتزيين
- صلصة طماطم.
- جبنة موزاريلا.
- نصف كوب كزبرة مفرومة ناعم.
- كوب ساور كريم.
- رشة ملح.
- عصير ليمون.
يتم تحضير انشلادا الدجاج المكسيكية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن، ثم نضيف إليه البصل المفروم ناعم ونقلبه جيدا حتى يذبل.
- ثم نضيف الثوم المهروس ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الدجاج ونقلبهم جيدا حتى يتغير لون الدجاج.
- ثم نضيف كمون بودر وثوم بودر وبصل بودر وبابريكا وشطة وسكر وملح ومعجون الطماطم ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف معجون الفلفل الحار مع عصير الليمون ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الفول الأسود والذرة ونقلبهم جيدا حتي يستوي الخليط.
- ثم نرفع الحشوة من على النار، ونحضر خبز التورتيلا ونضع بداخله الحشوة ونرش عليها جبنة موزاريلا، ثم نلف الخبز رول، ونكرر الخطوات حتى انتهاء كمية الحشوة والخبز.
- ثم نرصهم في الصينية وندهنهم بصلصة الطماطم، ثم نرش عليهم جبنة موزاريلا.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها تحت الشواية لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
- ثم نحضر ساور كريم ونضيف إليه رشة ملح وعصير ليمون ونخلطهم جيدا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها كزبرة مفرومة ناعم، وخليط ساور كريم على شكل خطوط.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
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