أفضل خلطات الحناء للشعر وفوائد الحناء للشعر

أفضل خلطات الحناء للشعر، تستخدم الحناء منذ القدم بين العرب والحضارات الأخرى، وذلك لقدرتها الواضحة في علاج الشعر والتحسين من حالته الصحية وجعله صحيًا وناعمًا من جديد، لذلك نوضح أفضل خلطات الحناء للشعر للتخلص من جميع مشاكل الشعر، مع أهم فوائد الحناء للشعر.

أهمية الحناء للشعر

استخدمت الحناء منذ القدم بين النساء للتزين والتجمل وظهر ذلك في تلوين الأظافر والرسم بالحناء وتلوين الشعر، وهناك العديد من استخدامات الحناء للشعر جعلتها تمتلك تلك الشهرة منها:

منع تساقط الشعر

فهي قادرة على تقوية الشعر وتحميه من الصلع والتساقط المتكرر، وتغذيه من البصيلات حتى الجذور.

تقضي على الشعر الأبيض

الحناء قادرة على تلوين الشعر وإخفاء الشعر الأبيض من جذوره، فهي واحدة من الصبغات الطبيعية التي لا تضر الشعر بل بالعكس تغذيه.

تقوية الشعر الضعيف

تساعد الحناء الشعر على أن ينمو من جديد بشكل قوي وناعم، وتجعله أكثر حيوية ولمعانًا ليكون صحيًا.

القضاء على القشرة

العديد من أنواع الشعر تصيبها القشرة والتي بدورها تسبب الحكة المؤلمة، ولكن الحناء قادرة على القضاء على تلك القشرة من حيث القضاء على البكتيريا المسببة لها.

وصفات الحناء لمشاكل الشعر

تعتبر الحناء من أسهل الوصفات المستخدمة للشعر، من حيث خلط الحناء مع ماء دافئ ومن ثم تطبيقها على الشعر، ولكن يمكن استخدام الحناء بطرق مختلفة تتناسب مع مشكلة الشعر المراد حلها مثل:

الشعر الأبيض

حيث يمكن استخدام زيت جوز الهند والحناء للتخلص من الشعر الأبيض، فنقوم بخلط مقدار متساوي من الحناء وزيت جوز الهند ونضيف مقدار الماء بشكل تدريجي، ونقلب حتى يتماسك القوام، ويترك على الشعر حتى تمر 6 ساعات.

تكثيف الشعر

يمكن استخدام الحناء لتكثيف الشعر وتقويته وهي عبارة عن خلط مقدار 250 جرام خردل مع 60 جرام ورق حناء، ونسخن المكونين معًا ونقوم بتصفيته في النهاية ويوضع في زجاجة برشاش ويستخدم على الشعر يوميًا.

الشعر المجعد

تساعد الحناء على التخلص من تجاعيد الشعر، حيث نقوم بمزج مقدار 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون، و4 ملاعق بحجم صغير حناء، وملعقة عصير برتقال صغيرة، وبعد الخلط الجيد لكل المقادير يطبق المزيج على الشعر بمعدل مرتين بالشهر.