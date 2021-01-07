أسهل طريقتين لتحضير بيتزا الرانش المنزلية

طرق تحضير بيتزا الرانش المنزلية، أنواع البيتزا مختلفة في جميع المناطق فمنها البيتزا الإيطالية ومنها البيتزا الشرقية ومنها الغربية، ويتم تحضير البيتزا بطرق متنوعة عن بعضها، ولكن يكون لها نفس المذاق الرائع الذي يجعلها الطعام المفضل لدى الكثير منا، وتعتبر بيتزا الرانش من أفضل أنواع البيتزا ويمكن تحضيرها في المنزل مثل المطاعم باتباع النصائح المقدمة. الطريقة الأولى لعمل بيتزا الرانش المنزلية مقادير بيتزا الرانش دقيق: كيلو.

خميرة: ملعقة ونصف.

سكر: ملعقة كبيرة.

ملح: ملعقة صغيرة.

سمسم: ملعقة كبيرة.

زيت: ملعقة كبيرة.

نشا: ملعقة كبيرة.

زيت زيتون: ¼ كوب.

زبدة ذائبة: كوب وربع.

ماء دافئ: ثلاثة أكواب.

كمية متساوية من ثوم بودرة، أوريجانو

مطحون، ثوم مفروم.

صلصة رانش: علبة.

دجاج: نصف كيلو مخلي.

مقدار من جبن الموتزاريلا والبارميزان.

قرفة، ملح، فلفل أسمر. طريقة تحضير بيتزا الرانش نخلط في وعاء الملح والدقيق والسكر، ثم نضيف الخميرة والنشا ونقلب. نضيف زيت الزيتون والسمسم، وبالتدريج نضيف الماء مع العجن أثناء ذلك. تقسم العجينة لأربعة أجزاء، يوضع كل جزء في طبق مغطى على حدة. أثناء ذلك نضع الزبدة على النار ونضيف إليها الملح والأوريجانو والثوم المفروم والبودرة والفلفل الأسمر. نقلب جيدًا ومن ثم نرفع المقلاة عن النار. نجهز صينية البيتزا ونضع بها العجين ونفرده جيدًا. نضع طبقة من الزبدة على العجينة وثم طبقة صلصة رانش وثم الدجاج، وتوضع الصينية في الفرن. بعد 10 دقائق نخرج الصينية ونضع الجبن على الوجه، ونعيد الصينية مرة أخرى. ونخرج الصينية بعد 15 دقيقة بالهواء والشفاء. الطريقة الثانية لتحضير بيتزا الرانش مع مروة الشافعي مكونات بيتزا الرانش ماء دافئ: مقدار مناسب للعجن.

سكر: ملعقة صغيرة.

دقيق: 3 أكواب.

زبدة: ثلاث ملاعق كبيرة.

خميرة: ملعقة صغيرة.

ملح: رشة. مقادير صوص الرانش مايونيز: كوب.

زبادي: ½ كوب.

عصير ليمون: ملعقة صغيرة.

بصل بودرة: ½ ملعقة صغيرة.

شبت مقطع.

بقدونس جاف: ملعقة كبيرة.

بطاطس مقلية.

رشة ملح وفلفل أسمر.

جبنة موتزاريلا مبشور وشيدر. تجهيز بيتزا الرانش المنزلية نخلط الدقيق مع الملح والخميرة والسكر والزيت بشكل جيد، ونضيف الماء تدريجيًا. نعجن جيدًا ونغطي العجين لمدة ساعة لتختمر. بعد ذلك نقوم بفرد العجين بالنشابة، ونضعها في صينية الفرن المدهونة بالزيت. نستخدم الشوكة لتثقيب العجين، ونرش الجبنة على الوجه ومعها البطاطس المقلية، توضع الصينية في الفرن لحين تحضير صلصة الرانش. نخلط الزبدة مع عصير الليمون والمايونيز والبقدونس الجاف ونقلب من جديد. يضاف الثوم والبصل البودرة والفلفل والملح والشبقت ونقلب مرة أخرى. نخرج الصينية من الفرن نرش صوص الرانش، ونعيدها للفرن مرة أخرى حتى تنضج. الطريقة الأولى لعمل بيتزا الرانش المنزلية مقادير بيتزا الرانشطريقة تحضير بيتزا الرانشالطريقة الثانية لتحضير بيتزا الرانش مع مروة الشافعي مكونات بيتزا الرانشمقادير صوص الرانشتجهيز بيتزا الرانش المنزلية الوسوم

طرق تحضير بيتزا الرانش المنزلية، أنواع البيتزا مختلفة في جميع المناطق فمنها البيتزا الإيطالية ومنها البيتزا الشرقية ومنها الغربية، ويتم تحضير البيتزا بطرق متنوعة عن بعضها، ولكن يكون لها نفس المذاق الرائع الذي يجعلها الطعام المفضل لدى الكثير منا، وتعتبر بيتزا الرانش من أفضل أنواع البيتزا ويمكن تحضيرها في المنزل مثل المطاعم باتباع النصائح المقدمة. الطريقة الأولى لعمل بيتزا الرانش المنزلية مقادير بيتزا الرانش دقيق: كيلو.

خميرة: ملعقة ونصف.

سكر: ملعقة كبيرة.

ملح: ملعقة صغيرة.

سمسم: ملعقة كبيرة.

زيت: ملعقة كبيرة.

نشا: ملعقة كبيرة.

زيت زيتون: ¼ كوب.

زبدة ذائبة: كوب وربع.

ماء دافئ: ثلاثة أكواب.

كمية متساوية من ثوم بودرة، أوريجانو

مطحون، ثوم مفروم.

صلصة رانش: علبة.

دجاج: نصف كيلو مخلي.

مقدار من جبن الموتزاريلا والبارميزان.

قرفة، ملح، فلفل أسمر. طريقة تحضير بيتزا الرانش نخلط في وعاء الملح والدقيق والسكر، ثم نضيف الخميرة والنشا ونقلب. نضيف زيت الزيتون والسمسم، وبالتدريج نضيف الماء مع العجن أثناء ذلك. تقسم العجينة لأربعة أجزاء، يوضع كل جزء في طبق مغطى على حدة. أثناء ذلك نضع الزبدة على النار ونضيف إليها الملح والأوريجانو والثوم المفروم والبودرة والفلفل الأسمر. نقلب جيدًا ومن ثم نرفع المقلاة عن النار. نجهز صينية البيتزا ونضع بها العجين ونفرده جيدًا. نضع طبقة من الزبدة على العجينة وثم طبقة صلصة رانش وثم الدجاج، وتوضع الصينية في الفرن. بعد 10 دقائق نخرج الصينية ونضع الجبن على الوجه، ونعيد الصينية مرة أخرى. ونخرج الصينية بعد 15 دقيقة بالهواء والشفاء. الطريقة الثانية لتحضير بيتزا الرانش مع مروة الشافعي مكونات بيتزا الرانش ماء دافئ: مقدار مناسب للعجن.

سكر: ملعقة صغيرة.

دقيق: 3 أكواب.

زبدة: ثلاث ملاعق كبيرة.

خميرة: ملعقة صغيرة.

ملح: رشة. مقادير صوص الرانش مايونيز: كوب.

زبادي: ½ كوب.

عصير ليمون: ملعقة صغيرة.

بصل بودرة: ½ ملعقة صغيرة.

شبت مقطع.

بقدونس جاف: ملعقة كبيرة.

بطاطس مقلية.

رشة ملح وفلفل أسمر.

جبنة موتزاريلا مبشور وشيدر. تجهيز بيتزا الرانش المنزلية نخلط الدقيق مع الملح والخميرة والسكر والزيت بشكل جيد، ونضيف الماء تدريجيًا. نعجن جيدًا ونغطي العجين لمدة ساعة لتختمر. بعد ذلك نقوم بفرد العجين بالنشابة، ونضعها في صينية الفرن المدهونة بالزيت. نستخدم الشوكة لتثقيب العجين، ونرش الجبنة على الوجه ومعها البطاطس المقلية، توضع الصينية في الفرن لحين تحضير صلصة الرانش. نخلط الزبدة مع عصير الليمون والمايونيز والبقدونس الجاف ونقلب من جديد. يضاف الثوم والبصل البودرة والفلفل والملح والشبقت ونقلب مرة أخرى. نخرج الصينية من الفرن نرش صوص الرانش، ونعيدها للفرن مرة أخرى حتى تنضج. الطريقة الأولى لعمل بيتزا الرانش المنزلية مقادير بيتزا الرانشطريقة تحضير بيتزا الرانشالطريقة الثانية لتحضير بيتزا الرانش مع مروة الشافعي مكونات بيتزا الرانشمقادير صوص الرانشتجهيز بيتزا الرانش المنزلية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقتين لتحضير بيتزا الرانش المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.