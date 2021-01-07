سويسرول الشوكولاتة / طريقة جديدة ومميزة للسويسرول الشهي بالشوكولاته هش وخفيف ولذيذ جدا

تحضير سويسرول بالشوكولاتة في البيت سويسرول الشوكولاتة من أشهى وألذ أنواع الكيك الذي يعشق تناوله الجميع من الكبار والصغار، حيث يمكن يتم تحضيره في المنزل بدلاً من أن يتم شراؤه من محلات الحلوى وتكلفين نفسك الكثير من المال والمجهود، فكوني أنت خبير طعام منزلك وحضري لأفراد عائلتك كل ما يشتهون بنفسك في مطبخك فاتبعي موضوعنا لتكونين قادرة على تحضير سويسرول الشوكولاتة.تحضير سويسرول بالشوكولاتة في البيت
إليك أسهل طريقة لعمل السويسرول بالشوكولاتة بالمقادير والخطوات الآتية:مقادير سويسرول الشوكولاتة:
2/1 كوب دقيق أبيض منخول.
2/1 كوب سكر.
1 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
5 بيضات.
1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو.
1 ملعقة صغيرة فانيليا.
4/1 كوب عصير برتقال.
5 ملاعق كريم شانتيه.
القليل من حبات التوت أو الفراولة أو شوكولاتة ذائبة للتزين.طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة:
أولاً قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
ثم احضري وعاء ضعي به البيض مضاف له السكر والفانيليا وابدئي في خفق البيض مع المكونات حتى أن تتضاعف ويزيد حجمها وتصبح بلون فاتح.
ثم يتم إحضار وعاء أخر ضعي به المكونات الجافة مثل الكاكاو والملح، ثم يتم إضافة العصير إلى الدقيق تدريجياً، ومن ثم الماء مع الخفق حتى أن تتأكدي من أنها أصبحت ممزوجة جيداً.
احضري صينية الفرن ودهنيها بقليل من الزبدة والدقيق ثم يتم وضع عجينة السويسرول في الصينة وادخليها الفرن واتركيها لمدة 15 دقيقة.
تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى أن تبرد تماماً، ثم يتم قلبها على ورق الزبدة حتى لا تلتصق.
اسقيها بقليل من العصير وتترك حتى تجف ثم يوضع فوقها الكريم شانتيه ومن ثم يتم لفها بواسطة ورقة الزبدة ثم قومي بوضعها بالثلاجة وتقديمها وهي باردة مع صوص الفاكهة وحبات الفراولة والتوت.
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تحضير سويسرول بالشوكولاتة في البيت سويسرول الشوكولاتة من أشهى وألذ أنواع الكيك الذي يعشق تناوله الجميع من الكبار والصغار، حيث يمكن يتم تحضيره في المنزل بدلاً من أن يتم شراؤه من محلات الحلوى وتكلفين نفسك الكثير من المال والمجهود، فكوني أنت خبير طعام منزلك وحضري لأفراد عائلتك كل ما يشتهون بنفسك في مطبخك فاتبعي موضوعنا لتكونين قادرة على تحضير سويسرول الشوكولاتة.تحضير سويسرول بالشوكولاتة في البيت
إليك أسهل طريقة لعمل السويسرول بالشوكولاتة بالمقادير والخطوات الآتية:مقادير سويسرول الشوكولاتة:
2/1 كوب دقيق أبيض منخول.
2/1 كوب سكر.
1 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
5 بيضات.
1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو.
1 ملعقة صغيرة فانيليا.
4/1 كوب عصير برتقال.
5 ملاعق كريم شانتيه.
القليل من حبات التوت أو الفراولة أو شوكولاتة ذائبة للتزين.طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة:
أولاً قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
ثم احضري وعاء ضعي به البيض مضاف له السكر والفانيليا وابدئي في خفق البيض مع المكونات حتى أن تتضاعف ويزيد حجمها وتصبح بلون فاتح.
ثم يتم إحضار وعاء أخر ضعي به المكونات الجافة مثل الكاكاو والملح، ثم يتم إضافة العصير إلى الدقيق تدريجياً، ومن ثم الماء مع الخفق حتى أن تتأكدي من أنها أصبحت ممزوجة جيداً.
احضري صينية الفرن ودهنيها بقليل من الزبدة والدقيق ثم يتم وضع عجينة السويسرول في الصينة وادخليها الفرن واتركيها لمدة 15 دقيقة.
تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى أن تبرد تماماً، ثم يتم قلبها على ورق الزبدة حتى لا تلتصق.
اسقيها بقليل من العصير وتترك حتى تجف ثم يوضع فوقها الكريم شانتيه ومن ثم يتم لفها بواسطة ورقة الزبدة ثم قومي بوضعها بالثلاجة وتقديمها وهي باردة مع صوص الفاكهة وحبات الفراولة والتوت.
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