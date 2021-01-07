اسهل وارخص طريقة لصبغ الشعر بالبيت بخطوه واحده سهله ونتيجه مذهله

طريقة لصبغ الشعر بالبيت صبغ الشعر من الأمور التي تهتم بها النساء كثيراً وتحب أن تقوم بتغيره باستمرار وهذا يتطلب منها الذهاب كل فترة إلى صالونات التجميل وللأشخاص المتخصصين في صبغ الشعر، ولكن يمكنك أن تقومين بعملية صبغ شعرك في البيت باستخدام بعض من المكونات وأسهل الطرق التي تجعلكِ تحصلين على اللون الذي ترغبين به بدون بذل الجهد والوقت فتابعينا بالسطور القادمة.

طريقة لصبغ الشعر بالبيت

لابد من أن تقومين باختيار لون الشعر المناسب للون بشرتك ودرجة لون الشعر الأصلي، ويمكن أن تقومين باختيار اللون عن طريق اتباع التالي:

قومي بخلط ملعقة من الصبغة مضاف لها ملعقة من معالج البيروكسيد، ثم يتم تطبيق الخليط على أطراف الشعر للحصول على اللون.

لابد من أن يتم حماية خصلة الاختبار عن طريق لف الخصل بقطعة من ورق الألمونيوم وتثبيتها بمشبك.

ثم يتم تحديد الوقت المناسب للكشف عن الخصل مع اتباع الإرشادات الموضحة على علبة الصبغة.

بعد أن ينجح الاختبار وتحصلين على النتيجة الأخيرة يتم غسل الخصلة وتجفيفها والنظر إليها في ضوء الشمس وإذا كانت مناسبة أو لا فهذا هو قرارك.

الاعداد للصبغة هو من أهم الأمور التي تساعد على نجاح عملية صبغ الشعر، فقومي بإحضار منشفة خاصة للصبغ وفرشاة الصبغة وقفازات ومشط، ومن ثم يتم اتباع الخطوات المكتوبة على علبة الصبغة، كما عليك أن تضعين أكياس على الأرضيات حتى تحافظين عليها ن أن تتلطخ بالصبغة.

في البداية تحضرين وعاء خاص بخلط الصبغة ضعي به عبوة الصبغة بالكامل وما معها من معالج وامزجيهم باستخدام فرشاة الصبغة واحرصي على اتباع الإرشادات المرفقة مع علبة الصبغة.

باستخدام المشط قومي بتمشيط شعرك وقسميه إلى جزئيين أو أربعة، ثم ابدئي بصبغ الشعر من مقدمة الرأس إلى الأطراف ويجب أن تتغلغل الصبغة بداخل فروة الرأس ثم لف الشعر مع بعضه ولفه وتغطيته وتركه للوقت المحدد والموجود على العبوة ومن ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو.