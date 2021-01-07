ما السبب وراء اسوداد الركب وكيف يمكن تفتيحها في المنزل في أسبوع؟

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السبب وراء اسوداد الركب وكيفية تفتيحها في المنزل، العديد من النساء يواجهن مشكلة اسوداد الركب ولا يعلمون السبب وراء ذلك، ولكن يعلمون أنها تسبب الحرج لهن مما يدفع النساء لارتداء الملابس الطويلة حتى في المنزل لإخفاء ذلك العيب، ولكن عند التعرف على سبب اسوداد الركب وعلاج تلك المشكلة لا حاجة لارتداء الملابس الطويلة في المنزل ولا الشعور بالحرج بعد الآن.عوامل اسمرار الركب
هناك أسباب متنوعة هي المسئولة عن تلوين الركب بذلك اللون الداكن مثل:
- الوراثة: فإن لها دور كبير في تغير لون الركب لتصبح بلون داكن، وبشكل خاص لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
- كثرة الظهور والتعرض لأشعة الشمس.
- الاحتكاك المستمر بتلك المنطقة يجعلها تكون طبقة أكثر سماكة من الجلد حولها لحمايتها وهي ما تسبب اللون الداكن.
- الأتربة والأوساخ المتراكمة في تلك المنطقة أو منطقة الكوع، فعند امتصاص الجسم لتلك المواد تظهر المناطق الداكنة.
- بعض المشاكل الهرمونية.
- أنواع معينة من الأدوية تسبب ظهور المناطق الداكنة على الجسم.
- إصابة خلايا الملانين بمنطقة الركب بنشاط أكثر من باقي الخلايا.
لمن يواجهن مشكلة في اسوداد الركب يمكن تطبيق أي من العلاجات المنزلية التالية لتبييض الركب منزليًا:زيت الزيتون والليمون لتفتيح الركب
هذه الوصفة تساعد في ترطيب الركب وحمايتها من الجفاف وتجعلها أكثر بياضًا، وتتكون من: ½ ملعقة ملح خشن، ½ ملعقة سكر، ملعقة زيت زيتون، ½ ليمونة.
طريقة التحضير
- يتم خلط المقادير السابقة سويًا.
- يطبق الخليط على الركب أو الكوع، نفرك الخليط جيدًا لمدة 3 دقائق.
- بعد مرور 45 دقيقة يتم إزالة المزيج عن الجلد.
تعتبر تلك الوصفة من أكثر الوصفات قدرة على جعل الركب بيضاء وناصعة في فترة قصيرة وتتكون من: ملعقة ماء ورد كبيرة، ½ كوب عصير ليمون، كوب ماء، ثلاث ملاعق خل كبيرة.
طريقة التحضير
- يجب أن نقوم بتحضير خليط من المكونات السابقة.
- ونضع الخليط على قطعة قماش نظيفة ومناسبة.
- توضع القماش على منطقة الركب حتى تمر ساعتين، وفي حالة جفاف قطعة القماش يمكن تبليلها بالماء.
- ومن ثم تزال القماشة وتنظف الركب جيدًا، مع تطبيق نوع مرطب مناسب عليها.
الوسوم
السبب وراء اسوداد الركب وكيفية تفتيحها في المنزل، العديد من النساء يواجهن مشكلة اسوداد الركب ولا يعلمون السبب وراء ذلك، ولكن يعلمون أنها تسبب الحرج لهن مما يدفع النساء لارتداء الملابس الطويلة حتى في المنزل لإخفاء ذلك العيب، ولكن عند التعرف على سبب اسوداد الركب وعلاج تلك المشكلة لا حاجة لارتداء الملابس الطويلة في المنزل ولا الشعور بالحرج بعد الآن.عوامل اسمرار الركب
هناك أسباب متنوعة هي المسئولة عن تلوين الركب بذلك اللون الداكن مثل:
- الوراثة: فإن لها دور كبير في تغير لون الركب لتصبح بلون داكن، وبشكل خاص لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
- كثرة الظهور والتعرض لأشعة الشمس.
- الاحتكاك المستمر بتلك المنطقة يجعلها تكون طبقة أكثر سماكة من الجلد حولها لحمايتها وهي ما تسبب اللون الداكن.
- الأتربة والأوساخ المتراكمة في تلك المنطقة أو منطقة الكوع، فعند امتصاص الجسم لتلك المواد تظهر المناطق الداكنة.
- بعض المشاكل الهرمونية.
- أنواع معينة من الأدوية تسبب ظهور المناطق الداكنة على الجسم.
- إصابة خلايا الملانين بمنطقة الركب بنشاط أكثر من باقي الخلايا.
لمن يواجهن مشكلة في اسوداد الركب يمكن تطبيق أي من العلاجات المنزلية التالية لتبييض الركب منزليًا:زيت الزيتون والليمون لتفتيح الركب
هذه الوصفة تساعد في ترطيب الركب وحمايتها من الجفاف وتجعلها أكثر بياضًا، وتتكون من: ½ ملعقة ملح خشن، ½ ملعقة سكر، ملعقة زيت زيتون، ½ ليمونة.
طريقة التحضير
- يتم خلط المقادير السابقة سويًا.
- يطبق الخليط على الركب أو الكوع، نفرك الخليط جيدًا لمدة 3 دقائق.
- بعد مرور 45 دقيقة يتم إزالة المزيج عن الجلد.
تعتبر تلك الوصفة من أكثر الوصفات قدرة على جعل الركب بيضاء وناصعة في فترة قصيرة وتتكون من: ملعقة ماء ورد كبيرة، ½ كوب عصير ليمون، كوب ماء، ثلاث ملاعق خل كبيرة.
طريقة التحضير
- يجب أن نقوم بتحضير خليط من المكونات السابقة.
- ونضع الخليط على قطعة قماش نظيفة ومناسبة.
- توضع القماش على منطقة الركب حتى تمر ساعتين، وفي حالة جفاف قطعة القماش يمكن تبليلها بالماء.
- ومن ثم تزال القماشة وتنظف الركب جيدًا، مع تطبيق نوع مرطب مناسب عليها.
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