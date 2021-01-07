طرق سهلة لتحضير خبز البطاطس في المنزل

تحضير خبز البطاطس، من الوجبات الخفيفة والشهية هو خبز البطاطس، وذلك لأن البطاطس تعتبر من أخف الوجبات التي يمكن تناولها، فنجد العديد من وصفات تحضير البطاطس المتنوعة ولا يمكن حصرها، وخبز البطاطس واحد من أشهر وألذ طرق تحضير البطاطس، نذكر بعض طرق تحضير خبز البطاطس السهلة. طريقة تحضير خبز البطاطس المنزلي طريقة تحضير خبز البطاطس المنزلي مقادير خبز البطاطس بيض: بيضة واحدة.

دقيق: 6 أكواب.

لبن دافئ: 2 كوب.

بطاطس مهروسة: كوب.

زبدة طرية: 3 ملاعق.

سكر: ربع كوب.

ملح: ملعقتان ونصف.

خميرة فورية: 3 ملاعق بحجم كبير. تنفيذ خبز البطاطس المنزلي نضع في وعاء عميق البطاطس وعليها البيضة والحليب بالتدريج، ونقلب لنضيف بعد ذلك الخميرة والسكر ونقلب من جديد. نبدأ بإضافة الزبدة والزيت ونقلب، ومن ثم نضيف الدقيق كوب تلو الآخر تدريجيًا، ونضيف مقدار الملح لنعجن معًا. على سطح مستوي نرش مقدار بسيط دقيق، ونفرد عجينة البطاطس عليه ونجعلها ملساء. تقطع العجينة لقطع بحجم صغير ونجعلها مثل الكرة، وتوضع في صينية الفرن ونغطيها لفترة حتى تختمر. نجهز صينية فرن أخرى ونضع بها ورق زبدة، وبها خبز البطاطس ونفرده، وتوضع الصينية في الفرن على حرارة 180 حتى 20 دقيقة. طريقة تنفيذ خبز البطاطس مع الشيف نجلاء الشرشابي مكونات خبز البطاطس سكر: رشة.

ملح: رشة.

بقدونس مفروم: ملعقة كبيرة.

دقيق: 2 كوب.

بطاطس مبشورة: كوب.

خميرة: ملعقة صغيرة.

زيت: 3 ملاعق بحجم كبير.

كركم: نصف ملعقة. تجهيز خبز البطاطس في الخلاط الكهربي نضع كوب بطاطس مبشورة والدقيق والسكر والملح والكركم والخميرة والبقدونس الجاف. يتم تشغيل الخلاط على المقادير السابقة، ونضيف مقدار بسيط زيت أثناء الخلط بشكل تدريجي، وبعده يضاف الماء تدريجيًا حتى يتماسك العجين. نقوم بصب العجين في وعاء عميق ونبدأ في عجنه باليد، ونلمه سويًا لحين تماسكه كقطعة واحدة. يتم تغطية العجين حتى يختمر لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بتقطيع كرات العجين ونغطيها بالدقيق لتتماسك، ويتم فرد كل كرة على حدة بالنشابة. يتم تحضير مقلاة كبيرة على النار ونضع بها مقدار الزيت ونتركه يسخن حتى ترتاح العجينة في ذلك الوقت. نضع العجين في الزيت ليسخن، ونقلبه على الجانب الآخر لينضج. مقادير خبز البطاطستنفيذ خبز البطاطس المنزليطريقة تنفيذ خبز البطاطس مع الشيف نجلاء الشرشابي مكونات خبز البطاطستجهيز خبز البطاطس الوسوم

تحضير خبز البطاطس، من الوجبات الخفيفة والشهية هو خبز البطاطس، وذلك لأن البطاطس تعتبر من أخف الوجبات التي يمكن تناولها، فنجد العديد من وصفات تحضير البطاطس المتنوعة ولا يمكن حصرها، وخبز البطاطس واحد من أشهر وألذ طرق تحضير البطاطس، نذكر بعض طرق تحضير خبز البطاطس السهلة. طريقة تحضير خبز البطاطس المنزلي طريقة تحضير خبز البطاطس المنزلي مقادير خبز البطاطس بيض: بيضة واحدة.

دقيق: 6 أكواب.

لبن دافئ: 2 كوب.

بطاطس مهروسة: كوب.

زبدة طرية: 3 ملاعق.

سكر: ربع كوب.

ملح: ملعقتان ونصف.

خميرة فورية: 3 ملاعق بحجم كبير. تنفيذ خبز البطاطس المنزلي نضع في وعاء عميق البطاطس وعليها البيضة والحليب بالتدريج، ونقلب لنضيف بعد ذلك الخميرة والسكر ونقلب من جديد. نبدأ بإضافة الزبدة والزيت ونقلب، ومن ثم نضيف الدقيق كوب تلو الآخر تدريجيًا، ونضيف مقدار الملح لنعجن معًا. على سطح مستوي نرش مقدار بسيط دقيق، ونفرد عجينة البطاطس عليه ونجعلها ملساء. تقطع العجينة لقطع بحجم صغير ونجعلها مثل الكرة، وتوضع في صينية الفرن ونغطيها لفترة حتى تختمر. نجهز صينية فرن أخرى ونضع بها ورق زبدة، وبها خبز البطاطس ونفرده، وتوضع الصينية في الفرن على حرارة 180 حتى 20 دقيقة. طريقة تنفيذ خبز البطاطس مع الشيف نجلاء الشرشابي مكونات خبز البطاطس سكر: رشة.

ملح: رشة.

بقدونس مفروم: ملعقة كبيرة.

دقيق: 2 كوب.

بطاطس مبشورة: كوب.

خميرة: ملعقة صغيرة.

زيت: 3 ملاعق بحجم كبير.

كركم: نصف ملعقة. تجهيز خبز البطاطس في الخلاط الكهربي نضع كوب بطاطس مبشورة والدقيق والسكر والملح والكركم والخميرة والبقدونس الجاف. يتم تشغيل الخلاط على المقادير السابقة، ونضيف مقدار بسيط زيت أثناء الخلط بشكل تدريجي، وبعده يضاف الماء تدريجيًا حتى يتماسك العجين. نقوم بصب العجين في وعاء عميق ونبدأ في عجنه باليد، ونلمه سويًا لحين تماسكه كقطعة واحدة. يتم تغطية العجين حتى يختمر لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بتقطيع كرات العجين ونغطيها بالدقيق لتتماسك، ويتم فرد كل كرة على حدة بالنشابة. يتم تحضير مقلاة كبيرة على النار ونضع بها مقدار الزيت ونتركه يسخن حتى ترتاح العجينة في ذلك الوقت. نضع العجين في الزيت ليسخن، ونقلبه على الجانب الآخر لينضج. مقادير خبز البطاطستنفيذ خبز البطاطس المنزليطريقة تنفيذ خبز البطاطس مع الشيف نجلاء الشرشابي مكونات خبز البطاطستجهيز خبز البطاطس

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