 أفضل الكريمات الفعالة لتفتيح الجسم والعانة بالكولاجين الطبيعي ويقضى تماماً على اسمرار الإبط والعانة

تفتيح الجسم والعانة بالكولاجين ، يعتبر الكولاجين من أفضل المواد استخدام للقضاء على اسمرار الجسم وخاصة منطقة العانة وتحت الإبط التي تعاني منها الكثير من السيدات لأنها تسبب لها الإحراج وعدم الثقة بالنفس وقد تستخدم بعض الكريمات الغالية الثمن ولكن دون جدوى والآن سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أفضل الكريمات الكولاجين الطبيعية التي تقضى تماماً على اسمرار الجسم .

تفتيح الجسم والعانة بالكولاجين

ينصح باستخدام الكريمات التي تحتوى على مادة الكولاجين لان لها دور كبير وفعال في القضاء نهائياً على اسمرار منطقة الإبط وجميع المناطق السوداء في الجسم كله .

علبة واحدة من الفازلين الطبي .

5 ملاعق كبيرة من الجليسرين .

4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع .

4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز .

طريقة تحضير واستخدام كريم الكولاجين للقضاء على اسمرار الجسم

أولاً نحضر وعاء صغير ونخلط به جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى يصبح خليط كريمي .

نغسل المناطق أولاً جيداً التي سوف يتم توزيع الكريم عليها لكي نتخلص تماماً من العرق الموجود بها .

نقوم بتوزيع الكريم على جميع المناطق المراد تفتيحها ونقوم بعمل حركات دائرية في مناطق توزيع الكريم .

نترك الكريم حتى يجف تماماً ، ثم نغسله بالماء الفاتر ، وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح منطقه الإبط والعانة وجميع المناطق السوداء في الجسم .

كما ينصح بتكرار هذا الكريم للحصول على النتيجة المطلوبة في تفتيح الجسم .

مكونات كريم الكولاجين تفتيح الجسم والعانة

نحضر وعاء ونخلط به 4 ملاعق من خشب الصندل مع 4 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم و4 ملاعق من عصير الخيار ونضيف اليهم 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون .

نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

نقوم بتوزيع الكريم على جميع المناطق المراد تفتيحها ولكن يجب غسل هذه المناطق اولاً قبل وضع الكريم .

نترك الكريم على البشرة حتي يجف تماماً الكريم مع القيام بتدليك لهذه الأماكن .

ثم نغسل الكريم بالماء البارد وسوف تلاحين الفرق في نضارة وتفتيح هذه المناطق .

. وينصح بالاستمرار على هذا الكريم للحصول على أكثر نتيجة فعالة .

كريم خشب الصندل وعصير الطماطم لتفتيح وتبيض الجسم