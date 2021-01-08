كيفية التخلص من حصوات الكلى بطريقة طبيعية مجربة بنتائج غير مصدقة

تعتبر حصوات الكلى من الأمراض المزعجة والمؤلمة ولكن أفضل بكثير من الأمراض الآخرى، لا تكون هذه الحصوات نتيجة سبب واحد محدد ولكن يوجد العديد من الأسباب ومنها زيادة نسبة حمض اليوريك الذي ترتفع نسبته نتيجة تناول الأغذية التي تحتوي على البروتينات ومنها السمك واللحوم الحمراء، تكون هذه الحصوات في البداية صغيرة الحجم وبعد ذلك تنمو في الحجم وعندما تكون موجودة في الكلي لا تسبب مشاكل كثيرة ولكن عندما تنزل أسفل الحالب تسبب ألماً شديداً وتعمل على عدم تدفق البول، ومن أعراضها ألم حاد في الظهر والجانب وأسفل البطن وتغير لون البول إلى الأحمر، وفي هذا المقال سوف نعرض طريقة طبيعية للتخلص من حصوات الكلى أفضل من العقاقير الطبية.

مكونات وصفة حصوات الكلى

يمكن التخلص من حصوات الكلى بوصفات طبيعية افضل من العلاجات الطبية وهي:

ملعقة كبيرة من بذر الخلة.

ملعقة كبيرة من بذور الكرفس.

ملعقة كبيرة من بذور البقدونس.

ملعقة كبيرة من حلف البر المطحون.

ملعقة كبيرة من الهرجل المطحون.

ملعقة كبيرة من عرق السوس.

طريقة التحضير والاستخدام

إليكم طريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها للحصول على نتائج جيدة تخلصك من كل ذلك وهذه الطريقة هي:

نقوم بطحن جميع هذه المكونات مع بعض ونضعهم في علبة. ثم نأخذ ملعقة صغيرة من هذه الخلطة ونضعها على كوب ماء مغلي. من الممكن وضع هذه المكونات دون القيام بطحنها وعند الحاجة لها نغلي بعض منها على النار. تشرب هذه الوصفة على الريق قبل الأكل بساعة وقبل النوم. تستخدم هذه الخلطة بإنتظام لمدة 10 أيام متواصلة للحصول على أفضل النتائج. وأهم شئ نية الشفاء.

أعراض هذه الحصوات

هناك عدة أعراض تجعلك تشعر بوجود هذه الحصوات وهي كالتالي: