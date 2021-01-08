حلى كيك بارد بالبسكويت سريع مع صوص شوكلاته حلى طبقات بسكويت البارد بالشوكولاته

طريقة حلى بارد بالبسكويت مع كريمة الخفق، يمكنك عمل تلك النوع من الحلويات السريعة التي تعد في وقت قليل، فالمكون الأساسي لتلك الوصفة هو البسكويت ويمكن اختيار النوع المفضل لك والكمية التي ترغبين بها، فهي كيك بارد مصنع من حبات البسكويت مع كريمة دريم ويب سريعة التحضير، فهي نوع حلى رائع سهلة يحبه كل أفراد الأسرة، ولكن من المفضل اختيار ببسكويت مميز له مذاق خاص حتى يعطى الوصفة مذاق وطعم مختلف عن باقي أنواع الحلى البارد، وسنعده لكم اليوم بمكونات جديدة وغنية بالصوص الكريمي الذي يعزز الحلى ويجعله مميز جدا، وسنذكر لكم بالتفاصيل خطوة بخطوة فتابعي معنا طريقة عمل حلى كيك بسكويت البارد بصوص كريم لا مثيل له. مقادير عمل حلى كيك بسكويت بارد بسكويت بطعم الكاكاو أو بطعم الشوكلاته. عدد 2 علبة كبيرة من القشطة. نصف كوب من الحليب المحلى المكثف. عدد 2 باكو ظرف من كريم دريم ويب. عدد 6 حبات من جبن كيري. عدد 2 باكو ظرف من كريم كراميل. كوب كبير من الحليب كامل الدسم. صوص كراميل التزين الخارجي. طريقة عمل حلى بسكوت بارد كيك طبقات الباردة في وعاء الخلاط يوضع القشطة العبوتين مع الجبن الكيري والحليب المكثف المحلى، ويوضع معهم الكريم كراميل وظرفين دريم ويب ويخفقوا معا حتى يتكون مزيج ثقيل القوام وليس انسيابي سائل.

ثم داخل صينية من البايركس يوضع وحدات البسكويت واحدة تلو الأخرى بعد أن يتم غمسها في وعاء الحليب وترص حبات بسكوت في الصينية حتى يتم عمل طبقة كاملة.

ثم يوضع فوقها طبقة من الصوص الذي تم إعداده سابقا، ثم وضع عليه طبقة أخرى من البسكويت المغموس في الحليب حتى عمل طبقة تغطي الصوص.

والقيام بعمل طبقة بسكويت وعليها طبقة الصوص الكريمي حتى تنتهي من كل كمية الصوص والبسكويت.

وتكون الطبقات فوق بعضها على حسب الرغبة، كما يمكن التنوع في نوع بسكويت بالكاكاو أو بسكويت فانيلا.

ثم يتم فرم كمية من البسكويت وتنثر على وجه الصينية حتى يتكون طبقة أخيرة كاملة، ويوضع عليها صوص كراميل في النهاية ويمكن أن تكون على شكل خطوط.

يمكن استبدال صوص الكراميل بصوص شوكولاته أو في حالة عدم توفره يمكن الاستغناء عن تلك الخطوة فلن تؤثر على الطعم كثيرا.

ثم تدخل الصينية إلى الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تبرد تماما ثم تخرج وتقطع إلى مربعات صغيرة الحجم ويجب أن تقدم باردة. مقادير عمل حلى كيك بسكويت باردطريقة عمل حلى بسكوت بارد كيك طبقات الباردة الوسوم

طريقة حلى بارد بالبسكويت مع كريمة الخفق، يمكنك عمل تلك النوع من الحلويات السريعة التي تعد في وقت قليل، فالمكون الأساسي لتلك الوصفة هو البسكويت ويمكن اختيار النوع المفضل لك والكمية التي ترغبين بها، فهي كيك بارد مصنع من حبات البسكويت مع كريمة دريم ويب سريعة التحضير، فهي نوع حلى رائع سهلة يحبه كل أفراد الأسرة، ولكن من المفضل اختيار ببسكويت مميز له مذاق خاص حتى يعطى الوصفة مذاق وطعم مختلف عن باقي أنواع الحلى البارد، وسنعده لكم اليوم بمكونات جديدة وغنية بالصوص الكريمي الذي يعزز الحلى ويجعله مميز جدا، وسنذكر لكم بالتفاصيل خطوة بخطوة فتابعي معنا طريقة عمل حلى كيك بسكويت البارد بصوص كريم لا مثيل له. مقادير عمل حلى كيك بسكويت بارد بسكويت بطعم الكاكاو أو بطعم الشوكلاته. عدد 2 علبة كبيرة من القشطة. نصف كوب من الحليب المحلى المكثف. عدد 2 باكو ظرف من كريم دريم ويب. عدد 6 حبات من جبن كيري. عدد 2 باكو ظرف من كريم كراميل. كوب كبير من الحليب كامل الدسم. صوص كراميل التزين الخارجي. طريقة عمل حلى بسكوت بارد كيك طبقات الباردة في وعاء الخلاط يوضع القشطة العبوتين مع الجبن الكيري والحليب المكثف المحلى، ويوضع معهم الكريم كراميل وظرفين دريم ويب ويخفقوا معا حتى يتكون مزيج ثقيل القوام وليس انسيابي سائل.

ثم داخل صينية من البايركس يوضع وحدات البسكويت واحدة تلو الأخرى بعد أن يتم غمسها في وعاء الحليب وترص حبات بسكوت في الصينية حتى يتم عمل طبقة كاملة.

ثم يوضع فوقها طبقة من الصوص الذي تم إعداده سابقا، ثم وضع عليه طبقة أخرى من البسكويت المغموس في الحليب حتى عمل طبقة تغطي الصوص.

والقيام بعمل طبقة بسكويت وعليها طبقة الصوص الكريمي حتى تنتهي من كل كمية الصوص والبسكويت.

وتكون الطبقات فوق بعضها على حسب الرغبة، كما يمكن التنوع في نوع بسكويت بالكاكاو أو بسكويت فانيلا.

ثم يتم فرم كمية من البسكويت وتنثر على وجه الصينية حتى يتكون طبقة أخيرة كاملة، ويوضع عليها صوص كراميل في النهاية ويمكن أن تكون على شكل خطوط.

يمكن استبدال صوص الكراميل بصوص شوكولاته أو في حالة عدم توفره يمكن الاستغناء عن تلك الخطوة فلن تؤثر على الطعم كثيرا.

ثم تدخل الصينية إلى الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تبرد تماما ثم تخرج وتقطع إلى مربعات صغيرة الحجم ويجب أن تقدم باردة. مقادير عمل حلى كيك بسكويت باردطريقة عمل حلى بسكوت بارد كيك طبقات الباردة

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