طرق عمل الفاونديشن بالمنزل بالزنجبيل وفيتامين E لنقاء البشرة ولمعانها

الفاونديشن يعتبر من المكياج الذي لا تستغني عنها أي سيدة، وتبح بعض السيدات على طرق صنعه في المنزل لانه يباع بأسعار غالية جداً ويحتوي على مواد كيمائية تؤثر على البشرة، وهو يخفي كل عيوب البشرة من حبوب وبثور وغيرها، ويعمل ايضاً على توحيد لون البشرة، ويمكن الحصول على لونك المفضل من خلال إضافة كمية قليلة أو كثيرة من الكاكاو، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة صنع الفاونديشن في المنزل بسهولة. مكونات عمل فاونديشن بالزنجبيل وفيتامين E مكونات عمل فاونديشن بالزنجبيل وفيتامين E سوف نتعرف على مكونات عمل الفاونديشن بالزنجبيل وفيتامين E كالتالي:- ربع كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

10 قطرات من فيتامين (ي).

10 قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت. طريقة العمل طريقة العمل سوف نتعرف على طريقة عمل الفاونديشن بالزنجبيل وفيتامين E كالتالي:- تحضير إناء ونضع به النشا، ونضيف لها الزنجبيل، والقرفة، ونقلب هذه المكونات جيداً. نضيف فيتامين E، وزيت اللافندر، والطين، ونقلب حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض. نضع الكاكاو، ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانسٍ تماماً. نحتفظ بالفاونديشن في علبة محكمة لحين الاستخدام. مكونات عمل فاونديشن بزبدة الشيا يحتوي الفاونديشن بزبدة الشيا على بعض المكونات وهي كالتالي:- 4 ملاعق من زبدة الشيا الاصلية.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

2 ملعقة من كريم مرطب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل الفاونديشن بزبدة الشيا وهي كالاتي:- تحضير غناء ونضع به زبدة الشيا والكاكاو ونخلطهم جيداً حتى يصبح لدينا خليط متجانس. نضيف القرفة، ونقلب قليلا حتى تتداخل مع الخليط. نقوم بإضافة الكريم المرطب، مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط كريمي متجانس. نحتفظ بالفاونديشن في علبة زجاجية نظيفة، ويستخدم لمدة شهرين من تاريخ الصنع. مكونات عمل كريم الأساس بالعسل والزيوت الطبيعية مكونات عمل كريم الأساس بالعسل والزيوت الطبيعية سوف نتعرف على مكونات كريم الاساس بالعسل والزيوت الطبيعية وهي كالتالي:- 7 قطرات من زيت الجوجوبا.

7 قطرات من زيت اللوز.

7 قطرات من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

القليل من شمع العسل.

7 قطرات من فيتامين (ي).

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق أكسيد الزنك. طريقة الصنع سوف نتعرف على طريقة صنع الفاونديشن بالعسل والزيوت الطبيعية كالتالي:- تحضير إناء ونضع به الزيوت الثلاثة، والزبدة، وشمع النحل، وفيتامين E، ونضعهم في حمام بخار ساخن. نحرك المكونات السابقة جيداً حتى تذوب جميعها بشكل تام. نترك الخليط جانباً لمدة خمس دقائق، وذلك حتى يبرد. نضيف مسحوق أكسيد الزنك، ونخفق الخليط جيداً، ثم نضيف القرفة مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط. نضيف الكاكاو الخام بشكل تدريجي، حتى نحصل على اللون المناسب لبشرتك ويصبح جاهز للاستخدام. الوسوم

الفاونديشن يعتبر من المكياج الذي لا تستغني عنها أي سيدة، وتبح بعض السيدات على طرق صنعه في المنزل لانه يباع بأسعار غالية جداً ويحتوي على مواد كيمائية تؤثر على البشرة، وهو يخفي كل عيوب البشرة من حبوب وبثور وغيرها، ويعمل ايضاً على توحيد لون البشرة، ويمكن الحصول على لونك المفضل من خلال إضافة كمية قليلة أو كثيرة من الكاكاو، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة صنع الفاونديشن في المنزل بسهولة. مكونات عمل فاونديشن بالزنجبيل وفيتامين E مكونات عمل فاونديشن بالزنجبيل وفيتامين E سوف نتعرف على مكونات عمل الفاونديشن بالزنجبيل وفيتامين E كالتالي:- ربع كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

10 قطرات من فيتامين (ي).

10 قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت. طريقة العمل طريقة العمل سوف نتعرف على طريقة عمل الفاونديشن بالزنجبيل وفيتامين E كالتالي:- تحضير إناء ونضع به النشا، ونضيف لها الزنجبيل، والقرفة، ونقلب هذه المكونات جيداً. نضيف فيتامين E، وزيت اللافندر، والطين، ونقلب حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض. نضع الكاكاو، ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانسٍ تماماً. نحتفظ بالفاونديشن في علبة محكمة لحين الاستخدام. مكونات عمل فاونديشن بزبدة الشيا يحتوي الفاونديشن بزبدة الشيا على بعض المكونات وهي كالتالي:- 4 ملاعق من زبدة الشيا الاصلية.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

2 ملعقة من كريم مرطب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل الفاونديشن بزبدة الشيا وهي كالاتي:- تحضير غناء ونضع به زبدة الشيا والكاكاو ونخلطهم جيداً حتى يصبح لدينا خليط متجانس. نضيف القرفة، ونقلب قليلا حتى تتداخل مع الخليط. نقوم بإضافة الكريم المرطب، مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط كريمي متجانس. نحتفظ بالفاونديشن في علبة زجاجية نظيفة، ويستخدم لمدة شهرين من تاريخ الصنع. مكونات عمل كريم الأساس بالعسل والزيوت الطبيعية مكونات عمل كريم الأساس بالعسل والزيوت الطبيعية سوف نتعرف على مكونات كريم الاساس بالعسل والزيوت الطبيعية وهي كالتالي:- 7 قطرات من زيت الجوجوبا.

7 قطرات من زيت اللوز.

7 قطرات من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

القليل من شمع العسل.

7 قطرات من فيتامين (ي).

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق أكسيد الزنك. طريقة الصنع سوف نتعرف على طريقة صنع الفاونديشن بالعسل والزيوت الطبيعية كالتالي:- تحضير إناء ونضع به الزيوت الثلاثة، والزبدة، وشمع النحل، وفيتامين E، ونضعهم في حمام بخار ساخن. نحرك المكونات السابقة جيداً حتى تذوب جميعها بشكل تام. نترك الخليط جانباً لمدة خمس دقائق، وذلك حتى يبرد. نضيف مسحوق أكسيد الزنك، ونخفق الخليط جيداً، ثم نضيف القرفة مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط. نضيف الكاكاو الخام بشكل تدريجي، حتى نحصل على اللون المناسب لبشرتك ويصبح جاهز للاستخدام.

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