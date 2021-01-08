طريقة تحضير الباذنجان بالخل والثوم خطوة بخطوة وبكل سهولة

يعد الباذنجان بالخل والثوم من الأكلات الشهية، التي يمكن تحضيرها في وقت سريع جداً وتتميز بطعم لذيذ وشهي، ويتميز بأنه نوع من الخضار يحتوى على قيمة غذائية عالية، وسعراته الحرارية منخفضة ولا يحتوي على الدهون، فمن فوائده أنه يساعد على إنقاص الوزن كما أنه يتميز باحتوائه على الألياف، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة منها المقلي والمشوي، ويمكن تقديمه كنوع من البانيه وتعتبر أفضل طريقة لتحضيره هي تقديمه مشوي، وسنقدم من خلال هذا المقال مكونات وطريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم بخطوات بسيطة.

مكونات عمل الباذنجان بالخل والثوم

يتكون الباذنجان اللذيذ المتبل بالخلطة من مكونات بسيطة وهي كما يلي:ـ

2 ثمرة باذنجان.

3 فصوص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

1 فلفل حار.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.

نصف حزمة من البقدونس.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الباذنجان بالخل والثوم بطريقة لذيذة وشهية باتباع الخطوات التالية:ـ

يتم غسل الباذنجان ثم تقطيعه إلى شرائح رفيعة أو حلقات حسب الرغبة، ثم يتم نقعه في الماء والملح لمدة نصف ساعة، ثم يتم تصفيته من الماء يساعد ذلك في تقليل امتصاص الباذنجان للزيت. بعد ذلك توضع مقلاة على النار، ويتم قلي الشرائح في الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل. ثم بعد ذلك نعمل على تصفيتها جيداً من الزيت ويتم ذلك بوضعها على ورق المطبخ. بعد ذلك نقوم بتحضير خلطة الباذنجان، نقوم بفرم الكزبرة والبقدونس فرماً ناعم، ثم يتم هرس فصوص الثوم، ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض في طبق متسع. ثم نقوم بتقطيع الفلفل الحار إلى أجزاء صغيرة جداً ويتم إضافته إلى الخلطة، ثم نضيف الخل والملح والكمون وعصير الليمون ويتم الخلط بطريقة جيدة. تسكب الخلطة علي الشرائح المقلية وتوضع في طبق التقديم، وتزين بالكزبرة الخضراء وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الباذنجان للجسم

يحتوى الباذنجان على فوائد عديدة منها ما يلي:ـ