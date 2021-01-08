لشتاء أكثر دفئاً ألذ مشروبات شتوية ساخنة لليالي الشتاء الباردة بنكهات مختلفة!

يبحث العديد منا في فصل الشتاء على أفضل المشروبات التي تمنحه الدفء في فصل الشتاء والتي يتناولها ساخنة، نظرا لأن فصل الجو في فصل الشتاء يكون بارد ونسبة الرطوبة دائما ما تكون عالية، كما أننا في فصل الشتاء نقلا من تناول المياه ولا نحتاج للشرب وهذا خطأ كبير، يعرض حياتنا إلي الخطر ولذا فإننا نعوض الماء بهذه المشروبات. مشروب السحلب الدافئ مشروب السحلب الدافئ المكونات : ملعقتين من السحلب البودرة

ملعقتين من اللبن البودرة

سكر علي حسب الرغبة.

كوب من الماء.

جوز هند.

مكسرات على حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم أولا بوضع السحلب البودرة علي اللبن البودرة مع التقليب وننزل بالمياه مع التقليب والسكر كذلك ونقوم بالتقليب جيدا.

يتم تقليب المكونات جيدا بعيدا عن النار وبعد تجانسها مع بعضها ونضعها علي النار لتغلي.

نقوم بعد ذلك بشكل السحلب في البطولات المخصصة له أو في الفناجين ونقوم بتزيينه بجوز الهند والمكسرات. مشروب حمص الشام مشروب حمص الشام المكونات: ربع كيلو حمص الشام أو كوب .

كوب من عصير الطماطم

ملح وشطون على حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم أولا ينفع حمص الشام في الماء من اليوم السابق .

ونقوم بعدها بغسله جيدا قبل وضعه على النار.

نتركه على النار حتى ينضج تماما.

نقوم بعمل صوص الطماطم الخاص به بوضع كوب الطماطم مع الملح والشرطة علي النار حتي الغليان.

نقوم بسحب الحمص بالأكواب ونضع صوص الطماطم عليه. مشروب الزنجبيل الساخن مشروب الزنجبيل الساخن المكونات: عود من الزنجبيل الغريسة

ليمونة

كوب من الماء. طريقة التحضير: نضع الزنجبيل في إناء علي النار ونضع عليه الماء ونقوم بتقطيع الليمونة شرائح رفيعة دائرية ونضعها عليه.

نترك المشروب يغلي بضع دقائق حتى تمام نضج الليمونة

نقوم بعدها بسكبه في الكوب وتناوله. مشروب القرفة الساخنة مشروب القرفة الساخنة المكونات: ثلاث قطع من القرفة الفريش.

كوب من الماء

سكر او لا حسب الرغبة طريقة التحضير: نضع القرفة والماء في إناء على النار ونتركها تغلي بضع دقائق.

نضع سكر حسب الرغبة أو لا. مشروب الحلبة المطحونة مشروب الحلبة المطحونة المكونات: ملعقتين حلبة مطحونة

سكر حسب الرغبة .

سمسم.

مكسرات الطريقة نقوم بإذابة الحلبة بالماء على البارد اولا.

نقوم بإضافة السكر والتقليب.

نقوم بوضعها على النار حتى الغليان

نسكبها ونضع المكسرات. الوسوم

يبحث العديد منا في فصل الشتاء على أفضل المشروبات التي تمنحه الدفء في فصل الشتاء والتي يتناولها ساخنة، نظرا لأن فصل الجو في فصل الشتاء يكون بارد ونسبة الرطوبة دائما ما تكون عالية، كما أننا في فصل الشتاء نقلا من تناول المياه ولا نحتاج للشرب وهذا خطأ كبير، يعرض حياتنا إلي الخطر ولذا فإننا نعوض الماء بهذه المشروبات. مشروب السحلب الدافئ مشروب السحلب الدافئ المكونات : ملعقتين من السحلب البودرة

ملعقتين من اللبن البودرة

سكر علي حسب الرغبة.

كوب من الماء.

جوز هند.

مكسرات على حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم أولا بوضع السحلب البودرة علي اللبن البودرة مع التقليب وننزل بالمياه مع التقليب والسكر كذلك ونقوم بالتقليب جيدا.

يتم تقليب المكونات جيدا بعيدا عن النار وبعد تجانسها مع بعضها ونضعها علي النار لتغلي.

نقوم بعد ذلك بشكل السحلب في البطولات المخصصة له أو في الفناجين ونقوم بتزيينه بجوز الهند والمكسرات. مشروب حمص الشام مشروب حمص الشام المكونات: ربع كيلو حمص الشام أو كوب .

كوب من عصير الطماطم

ملح وشطون على حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم أولا ينفع حمص الشام في الماء من اليوم السابق .

ونقوم بعدها بغسله جيدا قبل وضعه على النار.

نتركه على النار حتى ينضج تماما.

نقوم بعمل صوص الطماطم الخاص به بوضع كوب الطماطم مع الملح والشرطة علي النار حتي الغليان.

نقوم بسحب الحمص بالأكواب ونضع صوص الطماطم عليه. مشروب الزنجبيل الساخن مشروب الزنجبيل الساخن المكونات: عود من الزنجبيل الغريسة

ليمونة

كوب من الماء. طريقة التحضير: نضع الزنجبيل في إناء علي النار ونضع عليه الماء ونقوم بتقطيع الليمونة شرائح رفيعة دائرية ونضعها عليه.

نترك المشروب يغلي بضع دقائق حتى تمام نضج الليمونة

نقوم بعدها بسكبه في الكوب وتناوله. مشروب القرفة الساخنة مشروب القرفة الساخنة المكونات: ثلاث قطع من القرفة الفريش.

كوب من الماء

سكر او لا حسب الرغبة طريقة التحضير: نضع القرفة والماء في إناء على النار ونتركها تغلي بضع دقائق.

نضع سكر حسب الرغبة أو لا. مشروب الحلبة المطحونة مشروب الحلبة المطحونة المكونات: ملعقتين حلبة مطحونة

سكر حسب الرغبة .

سمسم.

مكسرات الطريقة نقوم بإذابة الحلبة بالماء على البارد اولا.

نقوم بإضافة السكر والتقليب.

نقوم بوضعها على النار حتى الغليان

نسكبها ونضع المكسرات.

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