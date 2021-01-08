علاج النقرس بالاعشاب الطبيعيه بوصفات منزلية مجربة

علاج النقرس بالاعشاب الطبيعيه , مرض النقرس أحد الأمراض المُزمنة التي يُصاب بها بعض الأشخاص، ويَتوفر بعض من الطرق التي تُستخدم في علاج النقرس بالاعشاب نهائيا بوصفات مجربة، والتي تٌساعد في ضبط مُستوى حمض اليوريك في المفاصل، لأن ارتفاع مُستواه يَتَسبب في حدوث الالتهابات والشعور بنوبات الألم، وعدم القدرة على الشعور بالراحة، وتَقوم تَلك الوصفات في تَقليل الشعور بالراحة.

علاج النقرس بالاعشاب الطبيعيه

أثبتت الدراسات نَجاح الطب البديل في السيطرة على أعراض مرض النقرس، لأن بعض الأعشاب تَحتوي على أفضل مواد مُضادة للالتهابات التي تُسيطر على حدة الألم، بجانب أنها تَمنع ارتفاع حمض اليوريك في الدم، وتَلك أفضل الأعشاب التي يُمكن تَناولها والحصول عليها من على أفضل نَتائج:-

علاج النقرس بالزنجبيل

أكثر أنواع الأعشاب التي يُوصي بها الخبراء لتَناوله في السيطرة على الشعور بالألم، لأنها مصدر غني بالمواد المُضادة للألم، ويُمكن استعماله بطريقتين:-

في الطريقة الأولى سَيَتم تَطبيق الزنجبيل بالتطبيق الموضعي، عن طريق وضع ملعقة من الزنجبيل الطازج المبشور.

ثم يُوضع في قطعة من القماش، ويَتم تَطبيقها على المنطقة التي يَصدر منها الألم.

تُترك لمدة تَتراوح من 15-30 دقيقة.

الطريقة الأولى

يَتم وضع ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل الطازج مع كوب من الماء.

ثم يُصفى من الشوائب ويُحلى بالعسل ثم يُشرب الزنجبيل ثلاث أكواب منه على مدار اليوم.

الطريقة الثانيةمشروب الكركم وعصير الليمون

يُنصح خبراء الصحة بَتناول كوب مَزيج من خل التفاح وعصير الليمون، والكركم معًا، للسيطرة على جميع أعراض مرض النقرس للتخلص من كل الأعراض التي تَظهر عند الإصابة بمرض النقرس، كما أنه يَعمل على تعزيز صحة الكُلى، ويُساعد في خفض مُستوى حمض البوليك، ويَتم تَحضيره بهذه الطريقة:-

سَنحتاج إلى عصير نصف ثمرة من الليمون مع ملعقة صغيرة من خل التفاح، ملعقتان صغيرتان من الكركم.

تُوضع جميع المكونات في كوب من الماء المغلي، ويُترك حتى يٌصبح دافئًا ثم يُحلى بالعسل حسب الرغبة.

يَجب تَناول هذا الكوب في اليوم من مرتين إلى ثلاث مرات باليوم.

أعشاب مجربة لعلاج النقرس

يُوجد بعض من الأعشاب سَجلت نَجاحًا كبيرًا عند استعمالها في تَقليل حدة الأعراض، والتَخلص من نوبات التَوهج التي يُعاني منها أغلب المُصابين به، خاصًة وإن تَم تَناولها مع تَطبيق بعض الوصفات الموضعية مثل الحرارة أو البرودة وهذه أفضل الأعشاب المُجربة:-

عشبة الكرفس أو البذور

من أفضل الأعشاب التي كانت لها نتائج مُبهرة في تَقليل أعراض النقرس، والتَخلص من جميع مشاكل المسالك البولية، هو الكرفس، ويُمكن استعمال أيضًا البذور، فقد أثبت أنه يَحتوي على مواد مٌضادة للالتهابات، ويٌساعد في تَقليل الشعوب بالألم، ويُمكن الاستفادة من فوائده:-

عُشبة الهندباء

تُستخدم هذه العُشبة خصيصًا في تَقليل مٌستوى حمض اليوريك، بالإضافة إلى تَعزيز صحة الكُلى، كما أنها تَحتوي على مواد مٌضادة للالتهابات، وسَنحتاج في تَحضيرها إلى:-

ملعقة كبيرة من عٌشبة الهندباء، مع ملعقة كبيرة من اليانسون الأخضر، وثلاث اكواب من الماء.

يٌوضع الماء في وعاء عميق ويُرفع على النار وعندما يَغلي تمامًا يُضاف الأعشاب معًا.

يُترك الوعاء حتى تَمام الغليان لمدة 7 دقائق ولا أكثر من ذلك مع الحرص على تَغطيته أثناء الغليان.

ثم يٌصب في الكوب بعد تَصفيته، ويُحلى بالعسل.

يَجب تَكرار تَناول الوصفة ثلاث مرات باليوم للسيطرة على الألم.

” وفي الختام يُمكن علاج النقرس بالاعشاب الطبيعيه بوصفات مجربة، وآمنة، تٌساعد في السيطرة على الأعراض، وتُساعد في التَخفيف من حدة الأعراض التي تًسبب الشعور بالألم، مثل استعمال الزنجبيل، أو مشروب الكركم المُميز الذي يٌوصي به الخبراء على مدار اليوم”.