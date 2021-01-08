أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط اقتصادية سريعة منجزة وطعم شهي

أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط، موفرة واقتصادية وبطعم شهي، وتعتبر بديل منزلي للوجبات السريعة الجاهزة، إضافة إلى ضمان نظافة مكونتها، فهي أيضًا ملاذ لربة المنزل التي ترغب في صنع وجبة سريعة نظرًا لضيق الوقت، إضافة إلى كون تلك الوجبة صحية وغنية بمكونات تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، تستطيعين تقديمها في أي وقت من اليوم.أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط
تبحث دائمًا ربة المنزل على تقديم أكلات اقتصادية وسريعة التحضير، خاصة في أيام الشتاء الباردة، والتي تحتاج لتدفئة الجسم بوجبات ساخنة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة على المعدة، وبمكونات في مطبخك، وبطريقة سهلة مثل طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، والذي يفضل تقديمة مع تلك الوجبة الشهية، فتابعي في التالي المقادير، وطريقة التحضير السريعة لأشهى أكلة بطاطس اقتصادية.مقادير أكلة البطاطس السريعة
- 3 حبات من البطاطس.
- بصلة حجم كبير.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- فص ثوم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بابريكا.
- شطة.
- زعتر مجفف.
- روزماري.
- ملعقة صغيرة مرقة دجاج فورية.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- زيتون شرائح للتزين.
- فلفل ألوان للتزين.
- جبنة مودزاريلا.
- أحضري حبات البطاطس، وقومي بتقشيرها، وغسلها جيدًا، ثم قومي بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم، مع الحرص أن تكون حجم المكعبات واحد، حتى تستوي الحبات جميعها في آن واحد، أثناء الطهي.
- أحضري حبة البصل، وقومي بتقشيرها وغسلها، ثم قطعيها إلى مكعبات أصغر من حجم مكعبات البطاطس.
- ارفعي طاسة على البوتوجاز، على درجة حرارة نار أعلى من متوسطة قليلًا، وضعي الزيت في الطاسة واتبعيه بملعقة الزبدة، واتركيها تمتزج سويًا وتسخن، قومي بوضع البص المكعبات في الطاسة، وبالتقليب جيدًا، حتى يتحول لونه إلى الذهبي.
- قومي بإضافة البطاطس المكعبات بعد تدبيل البصلة في الطاسة، وبالتقليب جيدًا، وبعد امتزاج البطاطس للمكونات، قومي فص واحد من الثوم، ثم قومي بإضافة التوابل واحدة تلو الأخرى، أضيفي الملح، ثم الفلفل الأسود، ثم البابريكا، ثم الشطة، ثم الزعتر المجفف، والروزماري المجفف، وبالتقليب جيدًا.
- قومي بإضافة البقدونس المفروم وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية، أو مكعب واحد من المرقة، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي ربع كوب من الماء، وبالتقليب وقومي بتغطية الطاسة، حتى تتم تسوية البطاطس مع الخليط جيدًا مع الحرص على متابعتها.
- وبعد تمام تسوية البطاطس في الطاسة، والحصول على قوام طري، سوف تلاحظين تكوينها لصوص سميك حولها.
- أحضري صينية من النوع غير قابل للالتصاق، وصبي بها خليط البطاطس الشهية، ثم قومي بتزين وش الصينية بشرائح الزيتون وشرائح الفلفل الألوان، ثم قومي برش جبنة مودزاريلا على الوجه، وضعيها في شواية الفرن، لمدة 2 دقيقة فقط.
الوسوم
أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط، موفرة واقتصادية وبطعم شهي، وتعتبر بديل منزلي للوجبات السريعة الجاهزة، إضافة إلى ضمان نظافة مكونتها، فهي أيضًا ملاذ لربة المنزل التي ترغب في صنع وجبة سريعة نظرًا لضيق الوقت، إضافة إلى كون تلك الوجبة صحية وغنية بمكونات تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، تستطيعين تقديمها في أي وقت من اليوم.أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط
تبحث دائمًا ربة المنزل على تقديم أكلات اقتصادية وسريعة التحضير، خاصة في أيام الشتاء الباردة، والتي تحتاج لتدفئة الجسم بوجبات ساخنة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة على المعدة، وبمكونات في مطبخك، وبطريقة سهلة مثل طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، والذي يفضل تقديمة مع تلك الوجبة الشهية، فتابعي في التالي المقادير، وطريقة التحضير السريعة لأشهى أكلة بطاطس اقتصادية.مقادير أكلة البطاطس السريعة
- 3 حبات من البطاطس.
- بصلة حجم كبير.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- فص ثوم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بابريكا.
- شطة.
- زعتر مجفف.
- روزماري.
- ملعقة صغيرة مرقة دجاج فورية.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- زيتون شرائح للتزين.
- فلفل ألوان للتزين.
- جبنة مودزاريلا.
- أحضري حبات البطاطس، وقومي بتقشيرها، وغسلها جيدًا، ثم قومي بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم، مع الحرص أن تكون حجم المكعبات واحد، حتى تستوي الحبات جميعها في آن واحد، أثناء الطهي.
- أحضري حبة البصل، وقومي بتقشيرها وغسلها، ثم قطعيها إلى مكعبات أصغر من حجم مكعبات البطاطس.
- ارفعي طاسة على البوتوجاز، على درجة حرارة نار أعلى من متوسطة قليلًا، وضعي الزيت في الطاسة واتبعيه بملعقة الزبدة، واتركيها تمتزج سويًا وتسخن، قومي بوضع البص المكعبات في الطاسة، وبالتقليب جيدًا، حتى يتحول لونه إلى الذهبي.
- قومي بإضافة البطاطس المكعبات بعد تدبيل البصلة في الطاسة، وبالتقليب جيدًا، وبعد امتزاج البطاطس للمكونات، قومي فص واحد من الثوم، ثم قومي بإضافة التوابل واحدة تلو الأخرى، أضيفي الملح، ثم الفلفل الأسود، ثم البابريكا، ثم الشطة، ثم الزعتر المجفف، والروزماري المجفف، وبالتقليب جيدًا.
- قومي بإضافة البقدونس المفروم وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية، أو مكعب واحد من المرقة، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي ربع كوب من الماء، وبالتقليب وقومي بتغطية الطاسة، حتى تتم تسوية البطاطس مع الخليط جيدًا مع الحرص على متابعتها.
- وبعد تمام تسوية البطاطس في الطاسة، والحصول على قوام طري، سوف تلاحظين تكوينها لصوص سميك حولها.
- أحضري صينية من النوع غير قابل للالتصاق، وصبي بها خليط البطاطس الشهية، ثم قومي بتزين وش الصينية بشرائح الزيتون وشرائح الفلفل الألوان، ثم قومي برش جبنة مودزاريلا على الوجه، وضعيها في شواية الفرن، لمدة 2 دقيقة فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط اقتصادية سريعة منجزة وطعم شهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.