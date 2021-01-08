أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط اقتصادية سريعة منجزة وطعم شهي

أسرع أكلة ب 3 حبات بطاطس فقط، موفرة واقتصادية وبطعم شهي، وتعتبر بديل منزلي للوجبات السريعة الجاهزة، إضافة إلى ضمان نظافة مكونتها، فهي أيضًا ملاذ لربة المنزل التي ترغب في صنع وجبة سريعة نظرًا لضيق الوقت، إضافة إلى كون تلك الوجبة صحية وغنية بمكونات تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، تستطيعين تقديمها في أي وقت من اليوم.

تبحث دائمًا ربة المنزل على تقديم أكلات اقتصادية وسريعة التحضير، خاصة في أيام الشتاء الباردة، والتي تحتاج لتدفئة الجسم بوجبات ساخنة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة على المعدة، وبمكونات في مطبخك، وبطريقة سهلة مثل طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، والذي يفضل تقديمة مع تلك الوجبة الشهية، فتابعي في التالي المقادير، وطريقة التحضير السريعة لأشهى أكلة بطاطس اقتصادية.

3 حبات من البطاطس.

بصلة حجم كبير.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

فص ثوم.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

شطة.

زعتر مجفف.

روزماري.

ملعقة صغيرة مرقة دجاج فورية.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

زيتون شرائح للتزين.

فلفل ألوان للتزين.

جبنة مودزاريلا.