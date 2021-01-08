أقوي ٤ مشروبات طبيعية تقوي المناعة والجهاز التنفسي مفيدة جدا للأطفال والكبار 

أقوي ٤ مشروبات طبيعية تقوي المناعة والجهاز التنفسي في هذه الأيام نهتم على أن تقوي جهاز المناعة الخاص بنك لكي يتمكن من مكافحة فيرس كورونا المستجد والتعايش معه بأمان، ونحتاج دائماً لمعرفة لما يحتاجه الجسم من أفضل مشروبات وأطعمة للحصول على جهاز مناعة قوي، وتكون بحاجة لتوفير الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم أهم المشروبات الطبيعية لتقوية جهاز المناعة دون الحاج لتناول العقاقير الطبية.

تعرفي معنا على أهم المشروبات الطبيعية الفعالة لتقوية جهاز المناعة بطريقة فعالة وتمد الكثير بالكثير من المعادن والفيتامينات:

يعد الزنجبيل من أهم المواد الغذائية التي تمكن الجسم من مكافحة الأمراض والعدوي والفيروسات ومن بينهم فيرس كورونا المستجد، ويقوي جهاز المناعة بالجسم، ويحقق الاستفادة الكاملة م نه من خلال الحرص على تناول مشروب الزنجبيل المغلي بشكل يومي.

على حسب ما صدر من دراسات وأبحاث علمية أن ذلك العشبة لها القدرة على تقوية جهاز المناعة من خلال تغذية المحور الوطائي، حيث أنه هو الجهاز المسئول عن ضبط سرعة استجابة الجهاز المناعي، ويتم الاستفادة منه من خلال تناول نبات الجينسنغ ضمن النظام الغذائي، أو القيام بتناول شاي جذور الجنسنغ الطازج، ومن الممكن أيضاً تناول كبسولات الجنسنغ ولكن بعد القيام باستشارة الطبيب.

تعتبر من أهم الحبوب التي تعمل تقوية جهاز المناعة، وتساعد في حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب وداء السكري، وغيرها من الأمراض المزمنة، ومن خلال إضافته ضمن النظام الغذائي، أو الحرص على تناول مغلي حبة البركة بشكل يومي.

الشاي الأخضر

الاهتمام الجيد بتناول الشاي الأخضر يمنح الجسم الكثير من الفيتامينات ويساعد على تقوية جهاز المناعة لأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض والعدوى الفيروسية، كما أنه يقلل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.