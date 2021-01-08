أقوي كيراتين طبيعي رهيب يرطب الشعر الخشن والجاف للصغار والكبار ويعالج التساقط والتقصف ويساعد على تطويل الشعر

أقوي كيراتين طبيعي رهيب يرطب الشعر الخشن والجاف للشعر الكثير من الأنواع والأشكال المختلفة منها المجعد والأملس والشعر المموج، ويوجد الكثير من الفتيات يفضلون دائماً الحصول على شعر أملس وناعم ويتم تصفيفه بكل سهولة، والبعض الآخر يفضل الشعر المجعد، وتعد وصفة الكيراتين من أفضل الطرق المتبعة لتمليس الشعر والقضاء على التجاعيد، لكي يكون من السهل تمشيطه، ويتم القيام به في صالونات التجميل، ويوجد له بعض الفوائد ولكن أضرار أكثر على الشعر، ويزيد من تلفه وتساقطه، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر تقومي به في المنزل.

أقوي كيراتين طبيعي رهيب يرطب الشعر الخشن والجاف

يوجد العديد من الوصفات والمكونات الطبيعية البديلة للكيراتين الكيميائي ويتم القيام بها في المنزل:

نقوم بوضع ملعقتين من عصير الليمون في إناء عميق ويضاف له نصف كوب من حليب جوز الهند، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات سوياً، ويتم وضع الخليط بالثلاجة وتترك لمدة ليلة كاملة، يطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والقليل من الماء البارد، ويتم الحرص على تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع.

حيث أن البيض من أهم المكونات الطبيعية التي تزيد من تغذية الشعر وزيادة نعومته ولمعانه، من خلال خفق حبتان من بياض البيض، ومن ثم نقوم بوضع 3 ملاعق من زيت الزيتون النقي، ومن ثم تخلط المكونات معاً بشكل جيد، حتى يتم تجانس المكونات معاً ويتم شطف الشعر ومن ثم نقوم بشطف الشعر والتخلص من أي مادة دهنية، ومن ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر من فروة الرأس على الشعر ونمشط الشعر بمشط ذات أسنان واسعة ويمشط الشعر برفق، ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن 4 ساعات ومن ثم نقوم بشطف الشعر ويطبق عليه زيت الزيتون ويتم القيام بذلك يوم بعد يوم.