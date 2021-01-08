وصفات الهنود للشعر أقوي وصفة هندية لتكثيف وتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع فقط

وصفات الهنود للشعر أقوي وصفة هندية لتكثيف وتطويل وتنعيم الشعر تبحث الكثير من السيدات بشكل دائم عن أفضل الحلول التي تمكنهم من الحصول على شعر طويل وأملس وكثيف بشكل صحي، دون الحاجة لتطبيق أي مواد كيميائية أو تحتاج لانفاق الكثير من الأموال والجري وراء صالونات التجميل، حيث أن نمو الشعر ببطء من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجهها فئة كبيرة من السيدات، فنحن جئنا لكم بالحل الأمثل في زيادة نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته، وتعالجه بجودة كبيرة وتلائم كافة أنواع الشعر.

عصير البصل للشعر

كل ما تكوني بحاجة له هو القيام بعصر ثمرتان من البصل ويوضع في إناء ونبشره بشكل ناعم، ونأخذ منه العصير ونغمس به قطعة من القطن وتمسح بها فروة الرأس وتفرك به بشكل جيد ويغطى الشعر بقبعة الاستحمام وتترك لمدة ربع ساعة على الأقل ومن ثم نقوم بشطف الشعر بالماء والشامبو المناسب بالطريقة المعتادة.

الأرز لزيادة طول الشعر:

تتم الوصفة من خلال نقع نصف كوب من الماء ويضاف لها كوبين من الماء وتترك لمدة ليلية كاملة حتى تخرج فوائد الأرز بالماء، ومن ثم نقوم بتصفية الأرز من الماء وستخدم ماء الأرز ويطبق على الشعر للقيام بغسل الشعر، مع الحرص على تدليك فروة الرأس بماء الأرز بشكل جيد، ومن ثم نقوم بشطف الشعر بالماء والشامبو، ويتم تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

أبرز الوصفات الطبيعية لزيادة طول وكثافة الشعر

في قدر عميق نقوم بوضع كوبين من الماء ويوضع على النار ويضاف له بعض شرائح البصل و3 ملاعق من الأرز وتترك المكونات معاً على النار حتى يغلي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ويتم إضافة القليل من الماء إذا نفص، ومن ثم نقوم بتصفية الماء من البصل والأرز ويوضع الناتج عنه في زجاجة رزاز وترش على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين مع تكرار الوصفة 3 مرات من كل أسبوع.