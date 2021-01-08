سر الكنتاكي من قلب المطعم وتحدي نفس القرمشه والطعم الجاهز المميز بالظبط

سر الكنتاكي من قلب المطعم وتحدي نفس القرمشه الكثير من ربات البيوت يبحثون عن وصفات متنوعة بهدف التجديد من الأطباق الرئيسية والتنوع بتحضير الطعام كما أنها تحرص على تقديم الأطباق المحببة والتي يطلبها الأطفال بصفة مستمرة وبالأخص في تحضر الدواجن واللحوم، لأنها مليئة بالفيتامينات والعناصر الهامة ولكن ينفر منها الأطفال لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي بأسراره وكأنك موجود بالفعل بأفخم مطاعم كنتاكي وتحصلين على القرمشة التي تتميز به والخلطة السحرية الخاصة بها، وسوف تحرصين على القيام بها دائماً ولن تحتاجين لشرائها من الخارج بعد اليوم.
طريقة عمل دجاج كنتاكي
إليكم سر الخلطة السحرية للحصول على دجاج كنتاكي وبطعم ولا أروع وأفضل من الخارج من خلال الجودة:
- دجاجة بوزن كليو كاملة.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من النشا.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة ثوم بودرة.
- ملعقة من البصل البودرة.
- ملعقتين من الببريكا.
- ملعقتين من الكركم.
- ملعقة بيكنج بودر.
- ملح.
- شطة.
- فلفل أسود.
- زيت غزير للقلي.
- دقيق.
- نقوم بغسل الدجاجة بشكل جيد، ومن ثم نقوم بتقطيعها لـ8 قطع، وتوضع في مصفاة وتترك جانباً.
- نحضر بولة عميق ونضع بها الملح والدقيق والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والنشا والكركم والببريكا والشطة والبيكنج بودر وتخلط بشكل جيد.
- من ثم نقوم بإضافة الماء وتقلب بشكل جيد حتى أن نحصل على عجين شبه سائلة.
- نقوم بوضع قطع لدجاج بمزيج الدقيق وتفرك بالخليط الدجاج بطريقة جيدة، ونقوم بوضع دقيق بطبق مسطح، ونغمس بها قطع الدجاج لتغطيها كلياً.
- نحضر الآن مقلاة عميقة ونضع بها كمية من الزيت الغزير على نار عالية ويترك حتى يسخن ومن ثم نقوم بوضع قطع الدجاج للزيت ومن ثم نقوم بتهدئة النار وتغطى وتقلب الدجاج من حين لآخر حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.
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سر الكنتاكي من قلب المطعم وتحدي نفس القرمشه الكثير من ربات البيوت يبحثون عن وصفات متنوعة بهدف التجديد من الأطباق الرئيسية والتنوع بتحضير الطعام كما أنها تحرص على تقديم الأطباق المحببة والتي يطلبها الأطفال بصفة مستمرة وبالأخص في تحضر الدواجن واللحوم، لأنها مليئة بالفيتامينات والعناصر الهامة ولكن ينفر منها الأطفال لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي بأسراره وكأنك موجود بالفعل بأفخم مطاعم كنتاكي وتحصلين على القرمشة التي تتميز به والخلطة السحرية الخاصة بها، وسوف تحرصين على القيام بها دائماً ولن تحتاجين لشرائها من الخارج بعد اليوم.
طريقة عمل دجاج كنتاكي
إليكم سر الخلطة السحرية للحصول على دجاج كنتاكي وبطعم ولا أروع وأفضل من الخارج من خلال الجودة:
- دجاجة بوزن كليو كاملة.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من النشا.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة ثوم بودرة.
- ملعقة من البصل البودرة.
- ملعقتين من الببريكا.
- ملعقتين من الكركم.
- ملعقة بيكنج بودر.
- ملح.
- شطة.
- فلفل أسود.
- زيت غزير للقلي.
- دقيق.
- نقوم بغسل الدجاجة بشكل جيد، ومن ثم نقوم بتقطيعها لـ8 قطع، وتوضع في مصفاة وتترك جانباً.
- نحضر بولة عميق ونضع بها الملح والدقيق والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والنشا والكركم والببريكا والشطة والبيكنج بودر وتخلط بشكل جيد.
- من ثم نقوم بإضافة الماء وتقلب بشكل جيد حتى أن نحصل على عجين شبه سائلة.
- نقوم بوضع قطع لدجاج بمزيج الدقيق وتفرك بالخليط الدجاج بطريقة جيدة، ونقوم بوضع دقيق بطبق مسطح، ونغمس بها قطع الدجاج لتغطيها كلياً.
- نحضر الآن مقلاة عميقة ونضع بها كمية من الزيت الغزير على نار عالية ويترك حتى يسخن ومن ثم نقوم بوضع قطع الدجاج للزيت ومن ثم نقوم بتهدئة النار وتغطى وتقلب الدجاج من حين لآخر حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.
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