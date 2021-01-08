سر الكنتاكي من قلب المطعم وتحدي نفس القرمشه والطعم الجاهز المميز بالظبط

سر الكنتاكي من قلب المطعم وتحدي نفس القرمشه الكثير من ربات البيوت يبحثون عن وصفات متنوعة بهدف التجديد من الأطباق الرئيسية والتنوع بتحضير الطعام كما أنها تحرص على تقديم الأطباق المحببة والتي يطلبها الأطفال بصفة مستمرة وبالأخص في تحضر الدواجن واللحوم، لأنها مليئة بالفيتامينات والعناصر الهامة ولكن ينفر منها الأطفال لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي بأسراره وكأنك موجود بالفعل بأفخم مطاعم كنتاكي وتحصلين على القرمشة التي تتميز به والخلطة السحرية الخاصة بها، وسوف تحرصين على القيام بها دائماً ولن تحتاجين لشرائها من الخارج بعد اليوم.

طريقة عمل دجاج كنتاكي

إليكم سر الخلطة السحرية للحصول على دجاج كنتاكي وبطعم ولا أروع وأفضل من الخارج من خلال الجودة:

دجاجة بوزن كليو كاملة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من النشا.

كوب من الدقيق.

ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقتين من الببريكا.

ملعقتين من الكركم.

ملعقة بيكنج بودر.

ملح.

شطة.

فلفل أسود.

زيت غزير للقلي.

دقيق.