البيتزا السائلة في 5دقايق بدون عجن وبدون فرن فالمقلاه الذ عشا فدقائق فقط والطعم روعه

البيتزا السائلة في 5دقايق بدون عجن وبدون فرن فالمقلاه إذا كنت ممن يعشق تناول البيتزا بكافة أنواعها ولكن في نفس الوقت لا تفضل أن تقضي وقت طويل في عمل المعجنات التي تكون بحاجة للتخمير ولن تنجح في النهاية، ويكون الحل الأسهل لك هو القيام بشرائها من الخارج، ولكن لا داعي لذلك فهل تعلم أنه بإمكانك صنع بيتزا بوقت قياسي دون أن تحتاج لخبز ولا فرن والنتائج مذهلة ونضمن لكي الحصول على طعم رائع وبمكونات اقتصادية غير مكلفة فتعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك.طريقة عمل البيتزا السائلة في 5 دقائق
سوف نذكر لكم في مقالنا هذا مكونات بسيطة وطريقة تحضير سريعة لعمل البيتزا في المنزل:
- كوبان من الدقيق.
- 4/3 كوب من الزيت.
- 3 ملاعق من الحليب البودر.
- رشة ملح.
- ملعقة خميرة فورية,
- سكر.
- بيضة.
- ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشو:
- كوبان من الجبن الموتزاريلا.
- كوب من الزيتون المقطع.
- كوبان من السوسيس أو كما تفضلين.
- ملعقة ريحان.
- ملعقة زيت.
- 3 كوب من عصير الطماطم.
- بصلة مفرومة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة بيكنج بودر.
- فلفل ألوان.
طريقة التحضير:
- نبدأ بتحضير الحشو من خلال وضع مقلاه على النار ونضع بها الزيت حتى يسخن ويضاف لها البصل المفروم ويقلب حتى أن يذبل، نقوم بإضافة عصير الطماطم وأوراق الريحان المجفف والقليل من الملح والفلفل الأسود، ويترك حتى أن يغلي بشكل جيد
- وتتسبك الطماطم، يترك المزيج على نار هادئة لمدة ثلث ساعة.
- بإناء آخر نقوم بوضع البيكج بودر والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.
- نقوم بإضافة البيض والزيت وتقلب بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة الماء وتقلب بشكل جيد.
- يغطى الإناء بكيس ويوضع بمكان دافئ نصف ساعة فقط.
- يصب كمية مناسبة من العجين بطاسة وتوضع على النار حتى تتماسك قليلاً ومن ثم يضاف لها صلصة الطماطم، ومكونات الحشو وتغطى وتترك حتى أن تنضج.
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البيتزا السائلة في 5دقايق بدون عجن وبدون فرن فالمقلاه إذا كنت ممن يعشق تناول البيتزا بكافة أنواعها ولكن في نفس الوقت لا تفضل أن تقضي وقت طويل في عمل المعجنات التي تكون بحاجة للتخمير ولن تنجح في النهاية، ويكون الحل الأسهل لك هو القيام بشرائها من الخارج، ولكن لا داعي لذلك فهل تعلم أنه بإمكانك صنع بيتزا بوقت قياسي دون أن تحتاج لخبز ولا فرن والنتائج مذهلة ونضمن لكي الحصول على طعم رائع وبمكونات اقتصادية غير مكلفة فتعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك.طريقة عمل البيتزا السائلة في 5 دقائق
سوف نذكر لكم في مقالنا هذا مكونات بسيطة وطريقة تحضير سريعة لعمل البيتزا في المنزل:
- كوبان من الدقيق.
- 4/3 كوب من الزيت.
- 3 ملاعق من الحليب البودر.
- رشة ملح.
- ملعقة خميرة فورية,
- سكر.
- بيضة.
- ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشو:
- كوبان من الجبن الموتزاريلا.
- كوب من الزيتون المقطع.
- كوبان من السوسيس أو كما تفضلين.
- ملعقة ريحان.
- ملعقة زيت.
- 3 كوب من عصير الطماطم.
- بصلة مفرومة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة بيكنج بودر.
- فلفل ألوان.
طريقة التحضير:
- نبدأ بتحضير الحشو من خلال وضع مقلاه على النار ونضع بها الزيت حتى يسخن ويضاف لها البصل المفروم ويقلب حتى أن يذبل، نقوم بإضافة عصير الطماطم وأوراق الريحان المجفف والقليل من الملح والفلفل الأسود، ويترك حتى أن يغلي بشكل جيد
- وتتسبك الطماطم، يترك المزيج على نار هادئة لمدة ثلث ساعة.
- بإناء آخر نقوم بوضع البيكج بودر والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.
- نقوم بإضافة البيض والزيت وتقلب بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة الماء وتقلب بشكل جيد.
- يغطى الإناء بكيس ويوضع بمكان دافئ نصف ساعة فقط.
- يصب كمية مناسبة من العجين بطاسة وتوضع على النار حتى تتماسك قليلاً ومن ثم يضاف لها صلصة الطماطم، ومكونات الحشو وتغطى وتترك حتى أن تنضج.
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