كنز ضعيه على الشامبو لجمال شعرك وايقاف تساقط وانبات الفراغات وصفة عجيبة في تطويل وتكثيف الشعر

كنز ضعيه على الشامبو لجمال شعرك وايقاف تساقط وانبات الفراغات يبحث الكثير من السيدات والرجال في كافة أنحاء العالم عن أهم الوسائل والطرق التي تعمل على توقف سقوط الشعر والقضاء على مشكلة الصلع المبكر، والإفراط من استخدام المنتجات التجميلية وتطبيق المنتجات الكيمائية القوية، فهي من أهم العوامل التي ينتج عنها تلف الشعر وزيادة معدل التساقط، ولكن يوجد مكون فعال في مكافحة تساقط الشعر ويحفز نموه مما يساعد على زيادة قوته وتقوية الجذور وتفعيل البصيلة، كما أننا نعلم أن تدليك الشعر وفروة الرأس بزيت جوز الهند يزيد من تدفق الدم لبصيلات الشعر، فما بالك من القيام بإضافته للشامبو من أجل الاستفادة من فوائده العظيمة.

زيت جوز الهند مع الشامبو

أكد كافة خبراء العناية بالشعر أن زيت جوز الهند يساعد على توفير التغذية الكاملة للشعر وفروة الرأس ومنع تساقط الشعر وتحفيز نموه، حيث أنه يحتوي على الكثير من الخواص المضادة للبكتيريا والفطريات ومضاد طبيعي للجراثيم، حيث أنه مليء بالفيتامينات والمعادن المتنوعة، وأثبت الخبراء أنه له الفعالية في التخلص من مشكلة تساقط الشعر وتكسره، فيجب عند القيام بتطبيقه على الشعر، لأنه له القدرة على منع فقدان البروتينات من أجل تحسين الدورة الدموية للشعر.

لكل سيدة وفتاة تريد الحصول على حل جذري لمنع تساقط الشعر بشكل فعال وتلاحظين الفرق بنفسك من أول استخدام، من خلال القيام بخلط ملعقة واحدة من زيت جوز الهند البكر مع ملعقتين من أي نوع شامبو مناسب لنوع شعرك، مع القيام بتدليك فروة الرأس برفق للمزيج، وبذلك الطريقة تعمل على اختراق فروة الرأس بعمق كبير ويعمل على تعزيز فروة الرأس ويعمل على تغذية خصلات الشعر من الجذور حتى الأطراف ويقوي البصيلة، ويترك الخليط على الشعر لعدة دقائق ومن ثم نقون بشطف الشعر بشكل جيد.