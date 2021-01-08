أقوي كريم قنبلة لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء وحب الشباب مشاكل سنين ستنتهي في دقائق

أقوي كريم قنبلة لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء تعد تجاعيد الوجه والرقبة من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير منا وتسبب له الازعاج والإحراج وخصوصًا النساء، وتظهر التجاعيد بسبب التقدم في السن أو بسبب عادات خاطئة مثل استخدام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى ظهور التجاعيد في وقت مبكر، ولذلك تبحث كل امرأة عن طريقة طبيعية للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والحد من ظهورها، وخصوصًا الخطوط الدقيقة الموجودة حول العينين والمعروفة باسم أرجل الغراب. زيت الزيتون والعسل للقضاء على التجاعيد:- زيت الزيتون والعسل للقضاء على التجاعيد:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة جليسرين طبي.

مكعب من الثلج. طريقة تحضير الوصفة:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به كل المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد. ثم نضع هذا الخليط على الوجه والرقبة وندلك جيدًا بحركة دائرية، ثم نتركه على الجلد لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم نغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة، ثم نمرر مكعب من الثلج على البشرة حتى يذوب تمامًا. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم لمدة لا تقل عن 20 يوم وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة. طريقة تحضير الوصفة:- الحلبة للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والحبوب:- الحلبة للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والحبوب:- مكونات الوصفة:- حفنة من ورق الحلبة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها ورق الحلبة ونطحنه جيدًا إلى أن يصبح ناعم جدًا. ثم نضع مطحون ورق الحلبة في وعاء ونضيف له زيت الزيتون ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم. ثم نضع هذا الخليط على بشرة الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نغسل الوجه باستخدام الماء البارد. نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية. الوسوم

أقوي كريم قنبلة لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء تعد تجاعيد الوجه والرقبة من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير منا وتسبب له الازعاج والإحراج وخصوصًا النساء، وتظهر التجاعيد بسبب التقدم في السن أو بسبب عادات خاطئة مثل استخدام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى ظهور التجاعيد في وقت مبكر، ولذلك تبحث كل امرأة عن طريقة طبيعية للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والحد من ظهورها، وخصوصًا الخطوط الدقيقة الموجودة حول العينين والمعروفة باسم أرجل الغراب. زيت الزيتون والعسل للقضاء على التجاعيد:- زيت الزيتون والعسل للقضاء على التجاعيد:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة جليسرين طبي.

مكعب من الثلج. طريقة تحضير الوصفة:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به كل المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد. ثم نضع هذا الخليط على الوجه والرقبة وندلك جيدًا بحركة دائرية، ثم نتركه على الجلد لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم نغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة، ثم نمرر مكعب من الثلج على البشرة حتى يذوب تمامًا. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم لمدة لا تقل عن 20 يوم وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة. طريقة تحضير الوصفة:- الحلبة للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والحبوب:- الحلبة للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والحبوب:- مكونات الوصفة:- حفنة من ورق الحلبة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها ورق الحلبة ونطحنه جيدًا إلى أن يصبح ناعم جدًا. ثم نضع مطحون ورق الحلبة في وعاء ونضيف له زيت الزيتون ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم. ثم نضع هذا الخليط على بشرة الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نغسل الوجه باستخدام الماء البارد. نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

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