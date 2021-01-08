طريقة عمل البسبوسه بجوز الهند من انجح الطرق لعمل البسبوسة مثل الجاهزة بالظبط وتحدي

طريقة عمل البسبوسه بجوز الهند من انجح الطرق تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية شهرة، واشتهرت جدًا في بلاد الشام ومصر، وذلك بسبب تقديمها في كل المناسبات والأعياد، كما اشتهر تقديمها في بلاد الشرق في شهر رمضان المبارك، ويمكن استخدام عدد من الحشوات المختلفة عند تحضير البسبوسة مثل المكسرات أو جوز الهند أو الشوكولاتة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكي طريقة سهلة وسريعة لعمل البسبوسة بجوز الهند. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند:- طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند:- مكونات البسبوسة:- كوبين من سميد البسبوسة.

كوب كبير من جوز الهند.

فنجان من السكر الناعم.

فنجان من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من بكينج البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

بيضتين.

بيضتين. مكونات الشربات:-

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

رشة من الفانيليا. طريقة عمل البسبوسه : طريقة التحضير:- نحضر الخلاط الكهربي ونضع به البيض والسكر والفانيليا واللبن لمدة لا تقل عن خمس دقائق إلى أن يذوب السكر تمامًا ونحصل على خليط متجانس. نسكب هذا الخليط داخل وعاء عميق ونضيف له سميد البسبوسة وبكينج البودر وجوز الهند حتى نحصل على قوام متجانس. ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من الزيت ونوزع الخليط في الصينية بشكل متساوي. ثم نضع صينية البسبوسة فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تحمر من الأسفل ثم نفتح الشواية وننتظر إلى أن يصبح وجهها ذهبي اللون. ثم نسقي البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن باستخدام الشربات الساخن، ثم نتركها جانبًا إلى أن تبرد تمامًا ثم تقدم في أطباق تقديم صغيرة. طريقة عمل شربات البسبوسة:- نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونضعه على نار متوسطة ونقلبهم جيدًا، بحيث لا تلمس الملعقة جدار الوعاء.

نستمر في التقليب إلى أن يذوب السكر تمامًا وننتظر حتى يغلي الخليط، ثم نخفف النار بمجرد الغليان ونتركه على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نضيف الفانيليا ونقلب قليلاً وننتظر دقيقة واحدة ثم نرفع وعاء الشربات من على النار، ثم نقوم بإضافته إلى البسبوسة ساخنًا. طريقة عمل شربات البسبوسة:- الوسوم

طريقة عمل البسبوسه بجوز الهند من انجح الطرق تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية شهرة، واشتهرت جدًا في بلاد الشام ومصر، وذلك بسبب تقديمها في كل المناسبات والأعياد، كما اشتهر تقديمها في بلاد الشرق في شهر رمضان المبارك، ويمكن استخدام عدد من الحشوات المختلفة عند تحضير البسبوسة مثل المكسرات أو جوز الهند أو الشوكولاتة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكي طريقة سهلة وسريعة لعمل البسبوسة بجوز الهند. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند:- طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند:- مكونات البسبوسة:- كوبين من سميد البسبوسة.

كوب كبير من جوز الهند.

فنجان من السكر الناعم.

فنجان من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من بكينج البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

بيضتين.

بيضتين. مكونات الشربات:-

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

رشة من الفانيليا. طريقة عمل البسبوسه : طريقة التحضير:- نحضر الخلاط الكهربي ونضع به البيض والسكر والفانيليا واللبن لمدة لا تقل عن خمس دقائق إلى أن يذوب السكر تمامًا ونحصل على خليط متجانس. نسكب هذا الخليط داخل وعاء عميق ونضيف له سميد البسبوسة وبكينج البودر وجوز الهند حتى نحصل على قوام متجانس. ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من الزيت ونوزع الخليط في الصينية بشكل متساوي. ثم نضع صينية البسبوسة فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تحمر من الأسفل ثم نفتح الشواية وننتظر إلى أن يصبح وجهها ذهبي اللون. ثم نسقي البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن باستخدام الشربات الساخن، ثم نتركها جانبًا إلى أن تبرد تمامًا ثم تقدم في أطباق تقديم صغيرة. طريقة عمل شربات البسبوسة:- نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونضعه على نار متوسطة ونقلبهم جيدًا، بحيث لا تلمس الملعقة جدار الوعاء.

نستمر في التقليب إلى أن يذوب السكر تمامًا وننتظر حتى يغلي الخليط، ثم نخفف النار بمجرد الغليان ونتركه على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نضيف الفانيليا ونقلب قليلاً وننتظر دقيقة واحدة ثم نرفع وعاء الشربات من على النار، ثم نقوم بإضافته إلى البسبوسة ساخنًا. طريقة عمل شربات البسبوسة:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسه بجوز الهند من انجح الطرق لعمل البسبوسة مثل الجاهزة بالظبط وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.