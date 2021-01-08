وصفة هندية صاروخية ضعيها علي شعرك لن توقف شعرك عن الغزارة وانبات الفراغات ووقف التساقط نهائيا

وصفة هندية صاروخية ضعيها علي شعرك لن توقف شعرك عن الغزارة الحصول على شعر طويل وكثيف سر من أسرار جمال كل أنثى، لذا تبحث الكثير من الفتيات التعرف على طريقة إطالة الشعر وزيادة كثافته بالكثير من الطرق والمنتجات الفعالة، حيث أن أغلبية السيدات تعاني من مشكلة تساقط الشعر أو الشعر الخفيف أو تقصف الشعر زيادة القشرة بفروة الرأس، مما يدفعهم لاستخدام العقاقير الطبية والمنتجات الكيميائية للتخلص من مشاكل الشعر، لذلك من الأفضل تجنب كل هذه المنتجات لأنها تتلف الشعر على المدى البعيد، ولكن نحن اليوم جئنا لكم بطرق طبيعية فعالة في زيادة طول وكثافة الشعر وتوفر له التغذية الكاملة والتخلص من كافة مشاكل الشعر تعالي معنا لتتعرفي كيفية القيام بذلك.

بعيد عن المواد الكيميائية بإمكانك الآن الحصول على شعر طويل وكثيف بوصفات طبيعية:

نقوم بخلط عدد بياض البيض بشكل جيد، ومن ثم نقوم بتطبيقه على فروة الرأس، وهذا لما يحمله من خواصه فعال في توفير التغذية الكاملة للشعر، وإعادة لمعان ونعومة مما يساعد على زيادة طوله.

يعمل العسل على تحسين صحة الشعر ويزيد من طوله بشكل طبيعي، حيث أنه يعيد الحياة لبصيلات الشعر، كما أن يساعد في ترطيب فروة الرأس مما يساعد في مكافحة تساقط الشعر ويقوي البصلية، وهذا بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر، وتتم من خلال مزج ملعقتين من العسل لكوبين من الماء الدافئ، ويدلك الشعر بالخليط وعمل مساج لفروة الرأس لعدة دقائق، ومن ثم يترك على الشعر لمدة ربع ساعة، ومن ثم يشطف بالماء الدافئ.

ماء البصل

من أفضل المكونات الطبيعية التي تستخدم في غسل الشعر، لأنه فعال في زيادة طول الشعر ولمعانه، ولا داعي للقلق، لأنه لا تدوم في الشعر وتنتهي بمجرد تنظيف الشعر بالماء والشامبو.