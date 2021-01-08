اقوى كريم ساحر لفرد الشعر المجعد طبيعيا وتحويل الشعر المجعد كالحرير فى ثوانى.. بديل الكيراتين

كريمات طبيعية لفرد الشعر المجعد فرد الشعرالمجعد لناعم كالحرير من أصعب ما يكون فهو يحتاج منك الذهاب إلى أماكن متخصصة للعمل على ذلك، كما تضطرين أن تقومي باستخدام مواد كيماوية تستطيع أن تتلف شعر تماماً، ولكن أنت تكونين بحاجة إلى استخدام مكونات طبيعية تفيد شعرك وتجعله ناعم ومفرود، فإليك سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية التي تكون السر وراء عمليات فرد الشعر طبيعياً.كريمات طبيعية لفرد الشعر المجعد
شعرك هو تاج جمالك يحتاج منك كل ما هو مفيد لصحته ولتجعلين شعرك ناعم ومفرود وصحى، فابتعدي عن استخدام أي من المنتجات ومستحضرات التجميل المليئة بمواد غير مفيدة لشعرك واستبدليها بالمواد الطبيعية المضمونة.المكونات:
1 كوب السمسم.
2/1 كوب من زيت الذرة.
6ورقات صبار.طريقة التحضير والاستخدام:
على النار هادئة ضعي السمسم واتركيه حتى يتحمص مع التقليب المستمر، ثم يرفع من على النار واتركيه حتى أن يصبح بارد تماماً ثم قومي بطحنه، بعدها عليك بإضافة زيت الذرة وقلبيهم مع بعضهم واتركيه لمدة ساعتين بعدها يوضع في الخلاط الكهربائي واستخرجي جل الصبار من الأوراق وضيفيها لخليط السمسم وابدئي في عملية الخلط أكثر من مرة حتى تصبح متجانسة مع بعضها، يطبق الخليط على فروة الرأس والشعر مع التدليك وتغطية الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة 3 ساعات ثم اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو وتكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع.فرد الشعر بقشرة الموز
احضري قليل من قشور الموز الجافة واسحقيها لتصبح بودرة ناعمة ومن ثم تأتين بثمرة تفاح طازجة اسلقيها واهرسيها ثم ضيفي لها بودرة قشر الموز وقلبيهم مع بعضهم، يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور للأطراف واتركيه لمدة ساعتين ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتكرار استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع حتى تتمكنين من الحصول على أفضل النتائج.
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كريمات طبيعية لفرد الشعر المجعد فرد الشعرالمجعد لناعم كالحرير من أصعب ما يكون فهو يحتاج منك الذهاب إلى أماكن متخصصة للعمل على ذلك، كما تضطرين أن تقومي باستخدام مواد كيماوية تستطيع أن تتلف شعر تماماً، ولكن أنت تكونين بحاجة إلى استخدام مكونات طبيعية تفيد شعرك وتجعله ناعم ومفرود، فإليك سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية التي تكون السر وراء عمليات فرد الشعر طبيعياً.كريمات طبيعية لفرد الشعر المجعد
شعرك هو تاج جمالك يحتاج منك كل ما هو مفيد لصحته ولتجعلين شعرك ناعم ومفرود وصحى، فابتعدي عن استخدام أي من المنتجات ومستحضرات التجميل المليئة بمواد غير مفيدة لشعرك واستبدليها بالمواد الطبيعية المضمونة.المكونات:
1 كوب السمسم.
2/1 كوب من زيت الذرة.
6ورقات صبار.طريقة التحضير والاستخدام:
على النار هادئة ضعي السمسم واتركيه حتى يتحمص مع التقليب المستمر، ثم يرفع من على النار واتركيه حتى أن يصبح بارد تماماً ثم قومي بطحنه، بعدها عليك بإضافة زيت الذرة وقلبيهم مع بعضهم واتركيه لمدة ساعتين بعدها يوضع في الخلاط الكهربائي واستخرجي جل الصبار من الأوراق وضيفيها لخليط السمسم وابدئي في عملية الخلط أكثر من مرة حتى تصبح متجانسة مع بعضها، يطبق الخليط على فروة الرأس والشعر مع التدليك وتغطية الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة 3 ساعات ثم اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو وتكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع.فرد الشعر بقشرة الموز
احضري قليل من قشور الموز الجافة واسحقيها لتصبح بودرة ناعمة ومن ثم تأتين بثمرة تفاح طازجة اسلقيها واهرسيها ثم ضيفي لها بودرة قشر الموز وقلبيهم مع بعضهم، يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور للأطراف واتركيه لمدة ساعتين ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتكرار استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع حتى تتمكنين من الحصول على أفضل النتائج.
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