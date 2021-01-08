وصفة جارتي الباكستانية كنز رباني ساحر, لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة دون توقف,يحارب الصلع

الوصفة الباكستانية لتطويل الشعرحلم كل امرأة أن تحصل على شعر ناعم طويل صحي جذاب ولكن هذا يتوقف على ما يمر به الشعر وما يعانيه، فالبعض من النساء تعاني من تساقط الشعر وعدم القدرة على نموه أو معالجته، فقومي باستخدام الوصفة الباكستانية المعجزة التي قامت بفعل الكثير من الأمور حتى تجعل شعرك مغذى وناعم خالي من المشكلات.

تعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر وجعله ناعم كالحرير ومغذي بعمق، فقومي بوضع قدر على النار ضيفي له 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مضاف لهم ملعقة كبيرة من زيت الخردل وملعقة كبيرة من بذور الكتان وملعقة كبيرة من السكر واخلطيهم جيداً ثم يتم تصفيتهم، وقبل أن يبرد الخليط ضعيه على شعرك من الجذور حتى نهاية الأطراف، يترك على الشعر لليلة كاملة ولكن يجب أن تمشطين شعرك ولفه وتغطيته وفي صباح اليوم التالي قومي بغسله بالماء الفاتر والشامبو واحرصي على أن يتم تكرارها 4 مرات في الأسبوع.

تتميز عن باقي الوصفات بمكوناتها الفعالة التي تعمل على تكثيف ونمو الشعر وجعله ناعم كالحرير، فإذا كان شعرك يهمك وتحبين أن يصبح مثل نساء باكيتان فقومي باستخدام هذه الوصفة المميزة جداً.

2/1 كوب زيت خروع.

1 ملعقة كبيرة خل أبيض.

1 بيضة كبيرة الحجم.

في البداية لا يمكن أن تستخدمين الوصفة إلا إذا كان شعرك نظيف وخالي من الزيوت والكريمات، فقومي بغسله بالماء والشامبو وتجفيفه جيداً.

ثم احضري وعاء ضعي به كافة المكونات السابقة واخلطيهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى تصبح متجانسة.

قومي بتكرار استخدام الوصفة من مرتين إلى اربعة مرات في الأسبوع.