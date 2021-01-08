اقوى كريم ساحر لتفتيح العانه وتحت الابط والجسم والاماكن الحساسه خطير وفعال سواد 20 سنه سيزول فى دقائق

كريمات طبيعية لتبيض الجسم كريمات تبيض الجسم بالمواد الطبيعية تحتوي على عناصر آمنة تساهم في تفتيح الجسم والمناطق الداكنة بالبشرة، وهذا ما تبحث عنه الكثير من الفتيات التي يعانون من وجود بقع واسمرار بالجسم، وهذا ينتج عن التعرض الزائد لأشعة الشمس أو استخدام منتجات ذات مواد كيماوية ضارة بها، ولكننا سنقدم إليكم مجموعة من أفضل الكريمات أو الوصفات الطبيعية للجسم.

كريمات طبيعية لتبيض الجسم

يوجد العديد من الوصفات التي ينتج عنها أجود أنواع الكريم الطبيعي للبشرة ومن ضمنها الآتي:

كريم بودرة الكركم وقشطة الحليب

يعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها كل سيدة تعاني من اسمرار البشرة أو وجود بقع داكنة، فالكركم من المكونات الطبيعية المعروفة بقوتها وسحرها على البشرة كذلك قشطة الحليب.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

3 ملاعق كبيرة من قشطة الحليب.

3 ملاعق كبيرة من مسحوق العدس الأصفر.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة تحضير واستخدام الكريم:

قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها حتى يبدو لك الخليط متماسك وناعم، ولكن إذا شعرتِ بأنه أصبح سميك فأضيف له القليل من ماء الورد ومن ثم يتم توزيع الخليط على البشرة والمناطق الداكنة مع فركها لمدة 5 دقائق، ثم يترك الخليط على الجسم لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم أخذ حمام ساخن واحرصي على استخدام كريم مرطب للبشرة بعد الاستحمام.

كريم النشا وبودرة الأطفال وماء الورد:

هي الكريمات الذي تجعلكِ تحصلين على بشرة ناصعة البياض ويمكن تحضيرها واستخدامها عدة مرات.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة.

6 ملاعق كبيرة بودرة الأطفال.

2/1 كوب ماء الورد.

6 ملاعق فازلين.

100 مل جليسرين سائل.

1 ملعقة كريم المنثول.

3 ملاعق زبدة الشيا.

5 ملاعق زيت اللوز الحلو.

4 ملاعق زيت خروع.

مقدار من الماء النقي.

طريقة التحضير:

عليكِ بإذابة زبدة الشيا في حمام ماء دافئ حتى أن تذوب تماماً، ومن ثم يتم غلي ماء الورد مع النشا والماء وقلبيه واتركيه لمدة 5 دقائق حتى أن يصبح الخليط متماسك واضيفي باقي المكونات وطبقيها على الجسم والمناطق واتركيه لمدة 15 دقيقة مع غسلها بالماء الفاتر.