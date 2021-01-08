كنز ساحر ضعيه فى الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو أبدا ولن يتساقط بعد الآن ويحارب الصلع وينبت الفراغات

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر تساقط الشعر من أكبر المشكلات التي تواجها الكثير من النساء والفتيات في مقتبل العمر، ولكن لا يقتصر هذا النساء فقط بل أن هناك الكثير من الرجال التي تعاني من تساقط الشعر وعدم نموه وتصل المشكلة بأنه يصاب بالصلع، ويعود ذلك لوجود عدة أسباب وعوامل وراثية أو عدم التغذية السليمة أو وجود اختلافات بهرمونات الجسم أو استخدام منتجات غير مناسبة لفروة الرأس والشعر تؤدي إلأى التساقط، وسوف نستعرض لك بعض من الوصفات الطبيعية التي ستساعد في القضاء على التساقط.

يوجد العديد من الوصفات التي يمكن أن يتم استخدامها لوقف تساقط الشعر وتحفيز نموه ومنها ما يلي:

يحتوي الثوم على كثير من العناصر المفيدة جداً للشعر كذلك زيت الزيتون بيعتبر من أفضل أنواع الزيوت التي تعالج جميع مشكلات الشعر فاستفيدي من كل هذه الفوائد عن طريق عصر مقدار مناسب من فصوص الثوم مضاف لهم القليل ن زيت الزيتون وضعيهم على نار هادئة ليتم تسخينهم ولمدة 10 دقائق ويرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد ثم ابدئي في تدليك فروة الرأس والشعر بالخليط واتركي لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو، وينصح باستخدام الوصفة 4 مرات في الأسبوع.

تحتوي تلك الوصفة على كثير من الزيوت الطبيعية المليئة بالعناصر المفيدة لفروة الرأس والشعر، فاحضري زجاجة محكمة الغلق قومي بخلط 40 جرام زيت جرجير و40 جرام زيت صبار و40 جرام زيت سمسم و40 جرام زيت خروع و40 زيت زيتون ورجي الزجاجة جيداً، ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم تجفيفه جيداً ويتم تدليك فروة الرأس بخليط الزيوت ولمدة 10 دقائق واحرصي على عدم غسيل سوى مرتين في الأسبوع فقط.