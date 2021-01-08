خلطه هنديه سريه للقضاء على شيب الشعر نهائيا وللابد

الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الابيض التخلص من الشعر الابيض يكون في حد ذاته من الأمور الصعبة جداً الذي لا تقدر عليها كثير من النساء، ولكن مع استخدام أقوى الوصفات الطبيعية يمكنكِ الاستمتاع بشعرك بلونه الطبيعي، فسوف تتخلصين من شعرك الابيض إلى الأبد بعد الاستعانة بها فهي تحتوي على مكونات آمنة جداً على صحة شعرك، كما أنه ستعمل على تغذيته بعمق وتعالج جميع مشكلاته.

يوجد الكثير من المنتجات الذي يقال عنها أنها تقوم بالقضاء على الشعر الابيض ولكن هذا غير صحيح فلا يوجد منتج يقضي على تلك المشكلة، ولكن قومي بتجربة الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الابيض ومنها:

هي الوصفة القوية التي لديها قدرة كبيرة على التخلص من الشعر الابيض في أقل وقت فاستفيدي من كل هذه الفوائد عن طريق غلي القليل من أوراق الكاري مع مقدار مناسب من زيت جوز الهند وعندما تتفحم أوراق الكاري قومي برفعها من على النار وتصفيتها ومن ثم يتم تدليك فروة الرأس بالخليط لمدة 5 دقائق والشعر من الجذور حتى الأطراف ثم يترك لمدة 30 دقيقة وبعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وللحصول على نتائج فعالة يتم استخدامها مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

يمتلك الشاي الأسود مجموعة من الخصائص التي تجعل الشعر يعود للونه الطبيعي سريعاً فقط كل ما عليك سيدتي أن تقومين بشطف الشعر بقليل من الشاي الأسود المغلي واتركيه على الشعر لمدة 30 دقيقة ومن ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت واهتمي بأن تكرري استخدامه 3 مرات بالأسبوع.

قومي باستخدام ثمرة من البصل وقطعيها ودلكي فروة الرأس بها واتركيه على الشعر لمدة نصف ساعة، كما من الممكن أن تقومين بعصرها وتدليك الشعر وفروة الرأس بعصير البصل أيضاً يترك لمدة 30 دقيقة وغسله بالماء والشامبو.