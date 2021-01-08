خلطة زيت معجزة في تصحيح مشاكل الشعر والتخلص من القشرة ومنع الشيب المبكر

اقوي خلطة زيت لتصحيح مشاكل الشعر والتخلص من القشرة ومنع الشيب المبكر، إذا كنتي تعانين من مشاكل الشعر المعتادة والمنتشرة بين الفتيات مثل تلف وتساقط الشعر وظهور القشرة والشيب المبكر، وإذا كنتي تعانين وجود فطريات وحساسية في فروة الرأس عند السيدات، أو في منطقة الذقن واللحية عند الرجال. إليك هذه الوصفة الرهيبة للقضاء على جميع مشاكل الشعر وعلاج الصلع الناتج عن ضعف بصيلة الشعر، حيث أن هذه الوصفة تعمل علي تقوية بصيلات الشعر وترميمه ومنع تساقطه، كما سيجعلك تتمكنين بسهولة من القضاء على القشرة نهائيا ومنع ظهور الشيب المبكر في الشعر، فهي خلطة متكاملة سوف تعطيك نتيجة مبهرة و سيصبح شعرك مثل الهنديات تماماً.

وصفة التخلص من القشرة وعلاج تلف الشعر

تتكون تلك الخلطة الفريدة من العناصر الطبيعية التالية:

نبات الزعتر الجاف. الزيت الحار أو زيت بذور الكتان.

الزعتر يقوي الشعر الضعيف ويحميه من التقصف والتساقط والتكسر كما أن له دور فعال في التخلص من قشرة الشعر، ويساعد على تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته ويمنح الشعر الحيوية واللمعان، أما الزيت الحار أو ما يُعرف بزيت بذر الكتان فهو من الزيوت التي لا يُمكن تحضيرها منزليا، وهو يعالج الصلع ويقلل من تساقط الشعر، يعالج الشعر الخفيف كما انه يعالج مشاكل الشعر كالتكسر والتقصف والجفاف، بالاضافة إلى انه يقي الشعر من تأثيرات العوامل الخارجية كتأثيرات المواد الكيماوية وأشعة الشمس.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير بطرمان زجاجي متوسط الحجم ثم يتم أضافة حوالي كوب من الزعتر الجاف الي البطرمان، بحيث يملأه كله إلا جزء بسيط حوالى 1 سنتيمتر، ثم يتم أضافة زيت بذر الكتان رويدا رويدا حتي يتخلل نبات الزعتر بصفة جيدة وحتي يتم ملئ البطرمان بالكامل بالزيت ، بعد ذلك يُغلق البطرمان بإحكام. وهنا لدينا خيارين إما أن يتم وضع البطرمان في منطقة بها شمس لمدة أسبوعين حتى يتم استخلاص المادة الفعالة في نبات الزعتر ، أو أن يتم وضع البطرمان في حمام مائي ساخن في درجة حرارة لا تزيد عن 50 درجة لمدة لا تقل عن ساعة يوميا لمدة ثلاثة أيام، ثم يُترك يوم واحد بعدها قبل أن يتم تصفية المزيج أو الزيت ويُمكن استخدامه بعدها.

عند الاستخدام يوضع الزيت على الشعر وعلي فروة الرأس بالأخص، ثم يتم تدليك الرأس وهي على وضعية الركوع لتنشيط الدورة الدموية وتمكين الشعر من الاستفادة بشكل أكبر من الزيت، حيث أن هذه الطريقة تساعد على تسريع التأثير المتوقع للزيت على شعرك، قومي بعد ذلك بلف الشعر ببلاستيك غذائي أو بونيه حراري ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ست ساعات على شعرك، يُغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو الخاص بك ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة للشعر ، يمكن استخدام هذا الزيت مرتين في الأسبوع.