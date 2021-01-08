طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة ومكونات سلهة وبسيطة وسريعة

طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة ، من أسهل وأسرع الوصفات، التي يمكنك تجربتها في المنزل، بدون مجهود أو تكلفة أو حتى مقادير معقدة، فقط مكونات بسيطة تصنع لك كمية من البسكويت الجاهز، بمذاق رائع وسهولة في التحضير، كما يمكنك تجهيزه بأكثر من طريقة حسب رغبتك وذوقك في تناوله. طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة إذا كنت قد قمت بتجربة طريقة عمل بيتزا العشر دقائق، أو طريقة عمل فطيرة العشر دقائق ، فمن المؤكد أنك سوف تستمتعين بعمل طريقة بسكويت العشر دقائق، تلك الطريقة التي أثبتت سهولتها ودقتها مع العديد من الأطعمة.

أو ، فمن المؤكد أنك سوف تستمتعين بعمل طريقة بسكويت العشر دقائق، تلك الطريقة التي أثبتت سهولتها ودقتها مع العديد من الأطعمة. بسكوت العشر دقائق، من أشهر الوصفات التي ظهرت مؤخرًا في عالم الطهي، وهو ذو طريقة سهلة ومكونات متميزة، يمكنك تناوله إلى جوار بعض المشروبات الدافئة، بما يمنحك دفئًا ومذاقًا رائعًا خاصة في فترة المساء. مقادير بسكويت العشر دقائق كوب ونصف من الطحين (الدقيق).

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة.

وبعد تقسيم العجين إلى كرتين، قومي بإضافة:

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.

ملعقة صغيرة من الحليب السائل ( وهي خطوة مهمة حتى لا يتحجر عجين البسكويت). طريقة عمل بسكوت العشر دقائق فاطمة أبو حاتي ابدئي أولا بخلط كل من؛ البيضة اخفقيها جيدًا، ثم أضيفي السكر ثم ضعي الزيت مع الفانيليا، وابدئي في خلط المكونات بالمضري اليدوي جيدًا، حتى تتجانس المكونات، ولا يبقى لكل منها أثر منفرد، ويذوب السكر بأكلمه. وفي عاء عميق، قومي بخلط المكونات الجافة معًا، وابدئي بوضع الطحين ثم البيكنج باودر، وقلبيهم معًا. الآن أضيفي خليط المكونات الجافة، مع خليط البيض السائل وباقي المكونات، وقلبيهم بالمضري اليدوي أو بيديك، حتى تحصلين على عجينة متماسكة. العجينة الناجحة هي التي لا تلتصق بيديك، وبالتالي يمكنك تقسيمها في طريقة عمل بسكوت العشر دقائق الشهيرة، إلى نصفين، حتى تقومين بعمل نوعين من البسكويت؛ بالكاكاو وبدون كاكاو، وإذا كنت من عشاق النكهات المختلفة للبسكويت، يمكنك إضافة قشر برتقال مبشور، أو قشر ليمون مبشور. بعد تقسيم العجينة إلى نصفين، قومي بإضافة الكاكاو واللبن السائل إلى أحد النصفين، واعجني بيديك مرة أخرى حتى يتغلغل الكاكاو في العجين. الآن قومي بإحضار صينية الخبز، وضعي بها ورق زبدة حتى لا يلتصق بها بسكويت العشر دقائق أثناء الخبز بالفرن. ابدئي في تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة، واضغطيها بيديك برفق، ثم بطرف شوكة صغيرة قومي بعمل تعرجات على وجه البسكويت، وضعيها سريعًا في صحن صغير، به القليل من السكر، فهو يجعلها مقرمشة أكثر عند الخروج من الفرن. في فرن ساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، أدخلي صينية بسكويت العشر دقائق ليتم خبزه. يستغرق البسكويت من 10 إلى 15 دقيقة للخبز، ثم أخرجيه من الفرن بعد أن يحصل على لون ذهبي جميل. طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة الوسوم

طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة ، من أسهل وأسرع الوصفات، التي يمكنك تجربتها في المنزل، بدون مجهود أو تكلفة أو حتى مقادير معقدة، فقط مكونات بسيطة تصنع لك كمية من البسكويت الجاهز، بمذاق رائع وسهولة في التحضير، كما يمكنك تجهيزه بأكثر من طريقة حسب رغبتك وذوقك في تناوله. طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة إذا كنت قد قمت بتجربة طريقة عمل بيتزا العشر دقائق، أو طريقة عمل فطيرة العشر دقائق ، فمن المؤكد أنك سوف تستمتعين بعمل طريقة بسكويت العشر دقائق، تلك الطريقة التي أثبتت سهولتها ودقتها مع العديد من الأطعمة.

أو ، فمن المؤكد أنك سوف تستمتعين بعمل طريقة بسكويت العشر دقائق، تلك الطريقة التي أثبتت سهولتها ودقتها مع العديد من الأطعمة. بسكوت العشر دقائق، من أشهر الوصفات التي ظهرت مؤخرًا في عالم الطهي، وهو ذو طريقة سهلة ومكونات متميزة، يمكنك تناوله إلى جوار بعض المشروبات الدافئة، بما يمنحك دفئًا ومذاقًا رائعًا خاصة في فترة المساء. مقادير بسكويت العشر دقائق كوب ونصف من الطحين (الدقيق).

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة.

وبعد تقسيم العجين إلى كرتين، قومي بإضافة:

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.

ملعقة صغيرة من الحليب السائل ( وهي خطوة مهمة حتى لا يتحجر عجين البسكويت). طريقة عمل بسكوت العشر دقائق فاطمة أبو حاتي ابدئي أولا بخلط كل من؛ البيضة اخفقيها جيدًا، ثم أضيفي السكر ثم ضعي الزيت مع الفانيليا، وابدئي في خلط المكونات بالمضري اليدوي جيدًا، حتى تتجانس المكونات، ولا يبقى لكل منها أثر منفرد، ويذوب السكر بأكلمه. وفي عاء عميق، قومي بخلط المكونات الجافة معًا، وابدئي بوضع الطحين ثم البيكنج باودر، وقلبيهم معًا. الآن أضيفي خليط المكونات الجافة، مع خليط البيض السائل وباقي المكونات، وقلبيهم بالمضري اليدوي أو بيديك، حتى تحصلين على عجينة متماسكة. العجينة الناجحة هي التي لا تلتصق بيديك، وبالتالي يمكنك تقسيمها في طريقة عمل بسكوت العشر دقائق الشهيرة، إلى نصفين، حتى تقومين بعمل نوعين من البسكويت؛ بالكاكاو وبدون كاكاو، وإذا كنت من عشاق النكهات المختلفة للبسكويت، يمكنك إضافة قشر برتقال مبشور، أو قشر ليمون مبشور. بعد تقسيم العجينة إلى نصفين، قومي بإضافة الكاكاو واللبن السائل إلى أحد النصفين، واعجني بيديك مرة أخرى حتى يتغلغل الكاكاو في العجين. الآن قومي بإحضار صينية الخبز، وضعي بها ورق زبدة حتى لا يلتصق بها بسكويت العشر دقائق أثناء الخبز بالفرن. ابدئي في تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة، واضغطيها بيديك برفق، ثم بطرف شوكة صغيرة قومي بعمل تعرجات على وجه البسكويت، وضعيها سريعًا في صحن صغير، به القليل من السكر، فهو يجعلها مقرمشة أكثر عند الخروج من الفرن. في فرن ساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، أدخلي صينية بسكويت العشر دقائق ليتم خبزه. يستغرق البسكويت من 10 إلى 15 دقيقة للخبز، ثم أخرجيه من الفرن بعد أن يحصل على لون ذهبي جميل. طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة

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