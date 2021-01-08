طرق طبيعية بسيطة وسريعة جدا للعناية بالأظافر وتقويتها وحمايتها من الكسر والمكونات مؤكد عندك في المنزل

طرق العناية بالأظافر و تقويتها، العنابة بالأظافر بلا شك هي الأمور ذات الأولوية العليا والتي تهتم بها السيدات، حيث أن الأظافر الجميلة رمز من أهم الرموز الجمالية للمرأة، والتي تجعل اليدان يبدوان بمظهر رائع وشكل صحي؛ لكن بعض السيدات و الفتيات لا يجيدون الاعتناء بأظافرهم بالطريقة الصحيحة الصحية، و لذ سوف نقوم بسرد من خلال هذا المقال طرق صحية و وصفات سهلة لتقوية الأظافر.

أولا تقوية الأظافر بوصفة خل التفاح الطبيعي

يعتبر خل التفاح الطبيعي من أشد الطرق والوصفات الطبيعية فاعلية وتأثيرا في تعزيز تقوية الأظافر، والطريقة ببساطة هي القيام بوضع عددخمسة ملاعق كبيرة من خل التفاح الطبيعي في كوب كبير و خلطهم جيدا بالماء، ثم بعد ذلك انقعي أضافر يديك بها لمدة حوالي الخمس دقائق.

قومي بتكرار هذه الطريقة باستمرارية وسوف تلاحظين الفرق في قوة أظافرك.

ثانيا تقوية الأظافر والعناية بها باستخدام زيت فيتامين E

يشتهر فيتامين E بكونه يعتبر من أنجح الوصفات والمواد الطبيعية التي تعمل على معالجة ضعف وهشاشة الأظافر، و الطريقة ببساطة هي : عليك القيام بوضع زيت الفيتامين E على أظافرك قبل النوم كأنك تضعين طلاء الأظافر، ثم بعدها قومي بالتدليك المستمر الرقيق لمدة حوالي الخمسة دقائق.

كرري هذا الروتين يوميا حيث أنه مفيد للجلد والأظافر ولا يوجد له آثار جانبية سلبية.

ثالثا عناية و تقوية الأظافر باستعمال زيت شجرة الشاي

منذ القدم و اعتبر أجدادنا الزيت الخاص بشجرة الشاي يعتبرمن أقوى طرق الوصفات الطبيعية لتقوية الأظافر، و الكيفية هي القيام بخلط مقدار ربع ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E مع مقدار ربع ملعقة كبيرة أيضا من زيت شجرة الشاي، ثم قومي وضعيهم على أظافرك كأنك تضعين طلاء الأظافر لمدة نصف ساعة، مع التدليك المستمر برقة، ثم بعد ذلك قومي بغسل أظافرك بواسطة ماء دافئ، ثم يمكنك وضع كريم مرطب بعدها.

يمكنك أن تكرريها يوميا كروتين قليل المجهود للحفاظ على قوة أظافرك.