طرق عمل البان كيك الأميركي الشهير ووصفة الرائحة الشهية التي لايمكن مقاومتها

كيفية عمل البان كيك، البان كيك يعد من أفضل أنواع الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، لأنه يتميز بطعمه الرائع ورائحته الشهية، ويمكن تحضيره بالمنزل بكل سهولة، وبأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال كيفية عمل البان كيك.

كيفية عمل البان كيك

البان كيك من أروع الحلويات السريعة، كل ما عليك لتحضير تلك الوصفة الرائعة لعائلتك، هو أن تقومي بخلط كوب كبير من الدقيق مع 4 ملاعق صغيرة من السكر، وبيضة متوسطة الحجم، وكوب كبير حليب، و4 ملاعق صغيرة زيت ذرة، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ونصف ملعقة كبيرة ملح، وقلبيهم جيدا حتى خليط كريمي.

ثم ضعي صينية غير لاصقة على مار متوسطة بعد دهنها بقليل من الزيت، ووزعي الخليط بالصينية على هيئة دوائر، وقلبيه على جميع الجهات، حتى يكتسب اللون الذهبي، وضعي الحلى بأطباق التقديم وزينيه بالعسل الأبيض وقطع الفواكه.

كيفية عمل البان كيك بدون بيض

البان كيك من أشهى الوصفات التي يمكن تقدميها لعائلتك، كل ما عليك هو أن تقومي بخلط كوب كبير من الدقيق مع 2 ملاعق صغيرة بيكنج باودر، 2 ملاعق صغيرة سكر، ورشة من الملح، وكوب كبير حليب، و4 ملاعق زيت ذرة، و4 ملاعق من الماء، وخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط كريمي.

ثم ضعي صينية كبيرة غير لاصقة على نار هادئة بعد دهنها بالزيت، ثم وزعي بها الخليط على هيئة دائرة، وقلبي البان كيك، حتى يكتسب اللون الذهبي، وضعيه بأطباق التقديم وزينيه بالعسل وقطع الفواكه.