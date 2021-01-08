طريقة عمل معطر الجسم الفواح الرهيب يدوم طول اليوم في المنزل

يعد معطر الجسم الفواح ، من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من النساء، فهو يعطي الجسم رائحة عطرية جميلة فواحة ولا يمكن الاستغناء عنه، وفي فصل الصيف يفضل بعض النساء وضع الإسبراي، ليساعد الجسم على التخلص من رائحة العرق الكريهة الغير مرغوب فيها ويعطيه رائحة عطرية منعشة وجذابة، ويوجد لمعطر الجسم أنواع عديدة وطرق مختلفة عند صنعه، ويمكن إعداده في المنزل بدل من شرائه بأسعار باهظة الثمن، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل معطر الجسم بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات معطر الجسم الفواح مكونات معطر الجسم الفواح يتكون المعطر من مكونات بسيطة وسهلة تعطي الجسم رائحة جميلة ومنعشة وهى كما يلي:- ربع كوب من زيت اللافندر. ربع كوب من زيت اللوز الحلو. ربع كوب من زيت جاجوبا. قطرات قليلة من زيت الفانيلا. بخاخة فارغة. طريقة تحضير طريقة تحضير يتم تحضير معطر الجسم الفواح في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي: نقوم بإحضار علبة البخاخ الفارغة ونضع زيت اللافندر، وزيت اللوز الحلو، وزيت جاجوبا، وزيت الفانيلا، مع بعض حتى تختلط كل المكونات مع بعضها.

نضع علبة البخاخ في غرفة مظلمة ونلفها في قطعة من القماش الأسود ونتركها لمدة ثلاث أيام.

نقوم برج الزجاجة من حين إلى أخر حتى نحصل على رائحة عطرية فواحه.

بعد ذلك نقوم باستخدام الخليط على الجسم بعد الاستحمام مباشرة، وسوف تلاحظي أن الجسم يفوح منه رائحة عطرية ذكية وطيبة. طريقة عمل معطر الجسم بالمسك إذا كنتي ترغبين أن يكون معطر جسمك برائحة المسك اتبعي الخطوات التالية:- ثلاث ملاعق من المسك المطحون. كوب من ماء الورد. ربع كوب من جل الاستحمام. ملعقة من الجلسرين. ملعقتين من الفازلين الأبيض. مكعب مبشور من المسك الأحمر. طريقة التحضير يمكن تحضير معطر المسك بخطوات سهلة وهى كالتالي:- نقوم بتقليب كل المكونات مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس.

بعد ذلك نحضر إناء ونضعه على النار ونضع الماء ونتركه حتى يغلي.

نضع الخليط على حمام البخار ونتركه حتى يذوب تماماً.

نحضر علبة فارغة نظيفة ونسكب الخليط فيها ونتركه حتى يبرد.

نقوم بوضع المعطر على الجسم وسوف تلاحظين أنه يدوم معكي طوال اليوم ورائحته جميلة. الوسوم

يعد معطر الجسم الفواح ، من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من النساء، فهو يعطي الجسم رائحة عطرية جميلة فواحة ولا يمكن الاستغناء عنه، وفي فصل الصيف يفضل بعض النساء وضع الإسبراي، ليساعد الجسم على التخلص من رائحة العرق الكريهة الغير مرغوب فيها ويعطيه رائحة عطرية منعشة وجذابة، ويوجد لمعطر الجسم أنواع عديدة وطرق مختلفة عند صنعه، ويمكن إعداده في المنزل بدل من شرائه بأسعار باهظة الثمن، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل معطر الجسم بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات معطر الجسم الفواح مكونات معطر الجسم الفواح يتكون المعطر من مكونات بسيطة وسهلة تعطي الجسم رائحة جميلة ومنعشة وهى كما يلي:- ربع كوب من زيت اللافندر. ربع كوب من زيت اللوز الحلو. ربع كوب من زيت جاجوبا. قطرات قليلة من زيت الفانيلا. بخاخة فارغة. طريقة تحضير طريقة تحضير يتم تحضير معطر الجسم الفواح في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي: نقوم بإحضار علبة البخاخ الفارغة ونضع زيت اللافندر، وزيت اللوز الحلو، وزيت جاجوبا، وزيت الفانيلا، مع بعض حتى تختلط كل المكونات مع بعضها.

نضع علبة البخاخ في غرفة مظلمة ونلفها في قطعة من القماش الأسود ونتركها لمدة ثلاث أيام.

نقوم برج الزجاجة من حين إلى أخر حتى نحصل على رائحة عطرية فواحه.

بعد ذلك نقوم باستخدام الخليط على الجسم بعد الاستحمام مباشرة، وسوف تلاحظي أن الجسم يفوح منه رائحة عطرية ذكية وطيبة. طريقة عمل معطر الجسم بالمسك إذا كنتي ترغبين أن يكون معطر جسمك برائحة المسك اتبعي الخطوات التالية:- ثلاث ملاعق من المسك المطحون. كوب من ماء الورد. ربع كوب من جل الاستحمام. ملعقة من الجلسرين. ملعقتين من الفازلين الأبيض. مكعب مبشور من المسك الأحمر. طريقة التحضير يمكن تحضير معطر المسك بخطوات سهلة وهى كالتالي:- نقوم بتقليب كل المكونات مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس.

بعد ذلك نحضر إناء ونضعه على النار ونضع الماء ونتركه حتى يغلي.

نضع الخليط على حمام البخار ونتركه حتى يذوب تماماً.

نحضر علبة فارغة نظيفة ونسكب الخليط فيها ونتركه حتى يبرد.

نقوم بوضع المعطر على الجسم وسوف تلاحظين أنه يدوم معكي طوال اليوم ورائحته جميلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل معطر الجسم الفواح الرهيب يدوم طول اليوم في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.