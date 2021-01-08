كيكة الشيكولاته الاسفنجية الهشة والصوص سايح جواها وناجحة من أول مرة

يعشق الجميع تناول كيكة الشيكولاته، فهي تحظى بإقبالاٍ شديدٍ من الكثير من الناس في أنحاء العالم كله، وهي من الحلويات الغربية، وتعتبر من أشهر وأشهى الحلويات التي تقدم في المطاعم، وكيكة الشيكولاته من الحلويات التي تتميز بمذاق رائع، وبطعم لذيذ، فهي تعمل على تحسن المزاج، واسترخاء الأعصاب، وتعطي للجسم الطاقة والحيوية؛ لإحتوائها على الشيكولاته والكاكاو، واللذان يعتبران من المكونات الأساسية لعمل كيكة الشيكولاته.

ويمكن تقديم كيكة الشيكولاته في الحفلات، وأعياد الميلاد، والعزائم، وللضيوف بجانب كأس من القهوة، أو الشاي، أو لأولادك بجانب كأس من الحليب، وهي لها قيمة غذائية عالية، لما فيها من مكونات غنيه بالكالسيوم، والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكربوهيدرات، والكافين الموجود في الشيكولاته المنشط لخلايا العقل، والذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحسين المزاج.

كما أن كيكة الشيكولاته لا تستغرق وقت طويل لتحضيرها، ولا تحتاج إلى جهد كبير، ويمكنك أن تصنعيها في المنزل بكل سهولة، بدلاً من شرائها، فتابعينا لمعرفة التفاصيل.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوب من السكر الأبيض الناعم. ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كوب من الحليب السائل. كوب من الزبدة الطرية. كيس من البيكنج باودر. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الخاص بعمل الحلويات. ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

فاكهة أنواع حسب الرغبة. شيكولاتة أصابع. مكسرات مجروشة. كريم شانتيه.

احضري وعاء كبير، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً؛ لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب العالقة به، وينخل معه البيكنج باودر، ، وضيفي بيكربونات الصوديوم، والملح وتقلب المكونات جيداً. قومي باحضار الخلاط الكهربائي، ثم قومي بخفق الكاكاو مع الحليب جيداً، ثم قومي بترك كمية قليلة من الخليط جانباً للتزين. قومي بوضع البيض، والسكر، والزبدة، والفانيليا واستمري في الخفق، حتى تتجانس المكونات تماماً، ويصبح الخليط كريمي وهش وكثيف القوام. ضيفي ذلك الخليط إلى الدقيق تدريجياً مع التقليب جيداً حتى تتجانس تماماً مع بعضها، ويصبح الخليط متماسك في القوام، ويشبه العجين الطري. احضري صينية لصنع الكيكة، ثم قومي بدهن الصينية بالقليل من الزبدة، ورشها بالقليل من الدقيق الأبيض. صبي خليط الكيك في الصينية، ثم قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم قومي سيدتي بإدخال صينية الكيك في الفرن لمدة 15 دقيقة تقريباً؛ حتى تنضج ويصبح لونها فاتحاً. قومي بإخراج صينية الكيك من الفرن بعد أن تنضج، ثم قومي بتركها 5 دقائق حتى تهدأ وتبرد. قومي بقلب الكيكة على طبق، ثم قومي بعمل ثقوب صغيرة فيها بواسطة الشوكة، ثم قومي بسكب كمية خليط الكاكاو والحليب على الكيكة. قومي بوضع الكيكة في الثلاجة حتى يتماسك الصوص، ثم قومي بإخراجها، وتزين بقطع الفاكهة، والكريم شانتيه، والمكسرات، وأصابع الشيكولاته. قومي بوضعها مرة أخرى في الثلاجة، حتى تبرد، ثم قومي بإخراجها، وتقطيعها، ووضعها في طبق التقديم، وقدميها باردة، بجانب كوب من العصير، وبالهنا والشفا.

مكونات كيكة الشيكولاتهمكونات لتزيين كيكة الشيكولاتهطريقة تحضير كيكة الشيكولاتة