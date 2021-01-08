طريقة بيتزا بالجبن والزيتون والفلفل السريعة في المنزل وسر نجاح عجينة البيتزا الهشة

طريقة بيتزا بالجبن من أسهل طرق عمل البيتزا السريعة التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المجهود، كما إنها تناسب جدا الأفراد النباتيين والذين لا يفضلون تناول اللحوم بكافة أنواعها فيمكنهم تناول بيتزا بالجبن والخضروات وتكون هشة من الداخل وشهية أيضا مثل الجاهزة في أغلب المطاعم والمحلات، والبيتزا تتكون من الكثير من المواد الصحية لذيذة الطعم ولا يوجد منها ضرر على الصحة في حالة عدم الإفراط في تناولها، فيختلف الكثير من أنواعها فيوجد بيتزا الجبن مارجريتنا وبيتزا الطاسة بالجبن السائل وتلك الأنواع تخص البيتزا السهلة سريعة لمبتدئي الطبخ، ويمكنك إعداد البيتزا بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة من دون اللجوء إلى شراءها جاهزة من الخارج، وسنتعرف معكم بالسطور التالية على طريقة عمل بيتزا بالجبن بأبسط الطرق. مقادير عمل بيتزا بالجبن سريعة 2 كوب من الدقيق الخاص بالمخبوزات. 3/4 كوب ماء دافئ. 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة أو استخدام كوب كبير من الزبادي. 2 ملعقة كبيرة من الزيت. نصف ملعقة كبيرة سكر. ملعقة طعام كبيرة من خميرة فورية. نصف ملعقة صغيرة من الملح. مقادير عمل بيتزا بالجبن سريعة لعمل حشو بيتزا الجبنة ثمرة فلفل مقطعة إلى مكعبات صغيرة. نصف كوب جبن شيدر مبشورة. نصف كوب جبن بارمزيان مبشورة. نصف كوب جبن رومي مبشورة. ربع كوب زيتون أسود شرائح. ربع كوب زيتون أخضر شرائح. ثمرة طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة. صلصة بيتزا. طريقة عمل عجينة بيتزا ناجحة بالجبن أولا ضعي الدقيق بوعاء كبير وضيفي عليه الخميرة والحليب أو الزبادي والسكر والقليل من البيكنج بودر.

ثم ضعي الملح ولكن بعيد عن الخميرة وقلبي المكونات مع بعضها، ثم ضيفي الزيت إلى الطحين وأفركي جيدا حتى يختفي الزيت.

صبي الماء الدافي إلى العجين من العجن جيدا حتى تكون عحينة غير لاصقة باليد، واستمري في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ضعي العجين في وعاء به القليل من الزيت وأدهني وجه العجينة بالقليل من الزيت واتركيها بعد تغطيتها في مكان دافئ لمدة ساعتين لتختمر.

بعد تخمير ستلاحظي ارتفاع العجينة واصبحت هشة، اصنعي كورتين من العجين وتوضع في صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق فقط.

ثم أدهني صينية الفرن بالقليل من الزيت، ويسخن الفرن على حرارة عالية، وخذي كرة من العجين وأفرديها على شكل الصينية.

وضعيها عليها واتركيها مرة ثالثة ترتاح إلى تحضير صلصة البيتزا، ثم ادهنيها بالصلصة وعليها باقي المكونات للحشو.

تدخل الفرن على الرف الأوسط حتى تنضج تماما وتقدم وهى ساخنة. طريقة عمل عجينة بيتزا ناجحة بالجبن الوسوم

طريقة بيتزا بالجبن من أسهل طرق عمل البيتزا السريعة التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المجهود، كما إنها تناسب جدا الأفراد النباتيين والذين لا يفضلون تناول اللحوم بكافة أنواعها فيمكنهم تناول بيتزا بالجبن والخضروات وتكون هشة من الداخل وشهية أيضا مثل الجاهزة في أغلب المطاعم والمحلات، والبيتزا تتكون من الكثير من المواد الصحية لذيذة الطعم ولا يوجد منها ضرر على الصحة في حالة عدم الإفراط في تناولها، فيختلف الكثير من أنواعها فيوجد بيتزا الجبن مارجريتنا وبيتزا الطاسة بالجبن السائل وتلك الأنواع تخص البيتزا السهلة سريعة لمبتدئي الطبخ، ويمكنك إعداد البيتزا بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة من دون اللجوء إلى شراءها جاهزة من الخارج، وسنتعرف معكم بالسطور التالية على طريقة عمل بيتزا بالجبن بأبسط الطرق. مقادير عمل بيتزا بالجبن سريعة 2 كوب من الدقيق الخاص بالمخبوزات. 3/4 كوب ماء دافئ. 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة أو استخدام كوب كبير من الزبادي. 2 ملعقة كبيرة من الزيت. نصف ملعقة كبيرة سكر. ملعقة طعام كبيرة من خميرة فورية. نصف ملعقة صغيرة من الملح. مقادير عمل بيتزا بالجبن سريعة لعمل حشو بيتزا الجبنة ثمرة فلفل مقطعة إلى مكعبات صغيرة. نصف كوب جبن شيدر مبشورة. نصف كوب جبن بارمزيان مبشورة. نصف كوب جبن رومي مبشورة. ربع كوب زيتون أسود شرائح. ربع كوب زيتون أخضر شرائح. ثمرة طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة. صلصة بيتزا. طريقة عمل عجينة بيتزا ناجحة بالجبن أولا ضعي الدقيق بوعاء كبير وضيفي عليه الخميرة والحليب أو الزبادي والسكر والقليل من البيكنج بودر.

ثم ضعي الملح ولكن بعيد عن الخميرة وقلبي المكونات مع بعضها، ثم ضيفي الزيت إلى الطحين وأفركي جيدا حتى يختفي الزيت.

صبي الماء الدافي إلى العجين من العجن جيدا حتى تكون عحينة غير لاصقة باليد، واستمري في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ضعي العجين في وعاء به القليل من الزيت وأدهني وجه العجينة بالقليل من الزيت واتركيها بعد تغطيتها في مكان دافئ لمدة ساعتين لتختمر.

بعد تخمير ستلاحظي ارتفاع العجينة واصبحت هشة، اصنعي كورتين من العجين وتوضع في صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق فقط.

ثم أدهني صينية الفرن بالقليل من الزيت، ويسخن الفرن على حرارة عالية، وخذي كرة من العجين وأفرديها على شكل الصينية.

وضعيها عليها واتركيها مرة ثالثة ترتاح إلى تحضير صلصة البيتزا، ثم ادهنيها بالصلصة وعليها باقي المكونات للحشو.

تدخل الفرن على الرف الأوسط حتى تنضج تماما وتقدم وهى ساخنة. طريقة عمل عجينة بيتزا ناجحة بالجبن

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