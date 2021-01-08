اختيار اللانجري او قمصان النوم المناسبة لشكل جسمك او قوامك مش مهمة سهلة ، لانك بتكوني عايزة تظهري بافضل شكل وتبقي واثقة في نفسك وانتي لبساه ، وكتير من الستات بيقعوا في حيرة اختيار المناسب ليهم خصوصا مع ظهور موديلات وستايلات مختلفة كل سنة ، ولكن هتفضل الحاجة الاساسية لاي ستايل او موديل هو المناسب ليكي لان كل جسم بيختلف عن التاني ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنقولك ازاي تختاري اللانجري المناسب لشكل جسمك.

اللانجري المناسب لشكل جسمك:

1- الجسم الكمثري:

الجسم الكمثري بيكون في منطقة الارداف مليانة ، والذراعين والصدر بحجم اصغر مقارنة بالجزء اللي تحت من الجسم ، هيكون افضل لانجري مناسب للجسم ده هو القصة المستقيمة اللي كلها وسع واحد او ال A-line ، وممكن تلبسي برا بوش اب عشان يبين حجم الصدر اكبر.

2- الجسم على شكل تفاحة:

الجسم على شكل تفاحة او مدور بيتميز انه منطقة الصدر والبطن بتكون مليانة مقارنة بالجزء اللي تحت اللي هو المؤخرة والارداف والساقين ، اللانجري المناسب ليكي هيكون الموديل اللي متحدد من تحت منطقة الصدر ونازل على واسع على باقي الجسم من غير ما يحدد منطقة البطن او الوسط ، وهيكون مناسب مع الجسم ده اللانجري الطويل من الساتان او الدانتيل واختيار فتحة صدر على شكل حرف V.

3- الجسم على شكل الساعة الرملية:

الساعة الرملية هو الجسم اللي بيكون في منطقة الوسط صغيرة ومتحددة مع قوام متناسق ما بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم ، وده يعتبر اكتر الاجسام حظا لانه تقريبا بيناسبه كل الموديلات سواء القصيرة او الطويلة او الواسعة او الضيقة ، بدايه من البيبي دول والكورسيه وموديل ال Teddies اللي يعتبر من انسب الموديلات لصاحبات الجسم الساعة الرملية.

4- الجسم على شكل مثلث:

الجسم ده بيتميز بان منطقة الوركين اعرض من الكتفين ، عشان تعملي تناسب ما بين شكل الجسم فوق وتحت ، اختاري اللانجري من نوع Negligee ويكون دانتيل مشدود من عند الصدر ونازل على واسع ، كمان الموديل ال Bustier هيكون اختيار رائع للفت الانتباه لمنطقة الصدر ، وممكن تنسقي مع الانجري برا وبانتي فيهم كشكشة او حمالة صدر موديل Bandeau.

5- الجسم على شكل مثلث مقلوب:

الجسم ده عكس اللي فات بيكون في منطقة الذراعين مليانة والاكتاف عريضة والجزء اللي تحت بيكون ارفع مقارنة بالجزء اللي فوق ، هنا الاختيار هيكون للانجري اللي بتبين منطقة الارداف عندك زي ستايل الرومبير او الكورسيه او ال Teddies.

6- الجسم المستطيل:

الجسم المستطيل بيكون فيه الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت وبيكون خالي من المنحنيات ، وبالتالي هنا بننصحك تختاري اللانجري اللي يضيف منحنيات لجسمك زي اللانجري اللي بيكون في اربطة زي الكورسيه او موديل الرومبير ، ويفضل تلبسي برا بوش اب عشان تدي الصدر حجم اكبر ، واعتمدي على القمصان القصيرة اكتر من الطويلة لانها هتظهرك بشكل انثوي اكتر.

الانواع المختلفة للانجري:

اللانجري فيه منه انواع كتير وهي:

– Garter Belt Lingerie.

– Camisole.

– Matching Set.

– Corset.

– Bustier.

– Teddy.

– Nightgown.

– Negligee.

نصايح اضافية لاختيار اللانجري:

1- اختاري اللانجري المريح ليكي ، كتير ممكن يركزوا على انه يكون شكله حلو وجذاب بس ولكن بيكون مش مريح بالمره ، ضروري انك تختاري اللانجري اللي تحسي انك مرتاحة وانتي لابساه عشان تبقي بثقة بنفسك اكتر ، الراحة هو الاساس في اختيار اللانجري بعد اختيارك الموديل المناسب لشكل جسمك.

2- اختاري اللانجري المناسب لمقاسك ، مهم جدا ميبقاش واسع اوي يضيع ملامح جسمك ، ولا ضيق اوي يبرز ديفوهات وعيوب الجسم.

3- اختاري لانجري بالوان مختلفة ، الافضل انك تنوعي في اختيار الالوان يعني متعتمديش على لون واحد لانك بتحبيه مثلا ، اكيد في الوان كتير هتكون مناسبة للون بشرتك تقدري تلبسيها ، ولو هتلبسي تحت اللانجري برا الافضل تكون بالوان هادية زي البيج او الابيض عشان متبقاش واضحة من تحت اللانجري.

4- اختيار اللانجري المناسب للوقت ، يعني اللانجري اللي بيكون لمناسبة خاصة زي عيد الحب او عيد الجواز غير اللانجري اللي بيكون للاستخدام اليومي ، اللانجري الخاص بمناسبة بيكون بخامات مختلفة والوان واكسسوارات معينة ، ولكن اللي للاستخدام اليومي مش بيشترط فيه الا راحتك بس.

5- ابعدي عن الحاجات التقليدية لما تيجي تشتري اللانجري ، مهم جدا انك تجددي في اللانجري من الالوان والموديلات المعتادة وتجربي حاجات جديدة واكتر جراءة ، لان ده بيجدد الحياة الزوجية وبيبعد عنك ملل الروتين اليومي وبيزود ثقتك في نفسك.

6- من افضل خامات اللانجري هي الشيفون, الدانتيل, الساتان, والحرير.

إزاى تختارى حمالة الصدر المناسبة