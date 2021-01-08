الخيار المخلل المقرمش السريع المشطشط باضافة مكون واحد يتاكل تاني يوم

خطوات تحضير الخيار المخلل المقرمش الشطشط السريع، مخلل الخيار من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها بجوار الكثير من الأطباق الأساسية فهو عنصر أساسي عن البعض فالخيار من الخضروات المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقه الجيد فيتم تقديمه بجوار الكثير من المأكولات من أجل فتح الشهية وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الخيار المخلل في المنزل وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية.

2 كيلو من الخيار.

نصف كأس من الخل.

أربعة فصوص من الثوم.

أربعة ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من النعناع.

ملعقة كبيرة من السكر.

عود من الكرفس.

فصوص حبهان.

مقادير مخلل الخيار:خطوات تحضير الخيار المخلل:

تتسم خطوات التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الخيار المخلل:

يتم إحضار عبوة متخصصة من أجل تخليل الخيار ويتم وضع فيها ثلاثة أكواب من المياه. يتم إضافة الكرفس بالإضافة لفصوص الحبهان مع أربعة فصوص من الثوم. إضافة ملعقتان كبيرتان من النعناع الجاف بالإضافة لملعقة من السكر. القيام بإضافة أربعة ملاعق كبيرة من الملح ويتم التقليب بصورة جيدة. غسل الخيار بشكل جيد بالمياه وبعد ذلك يتم وضعه داخل هذه العبوة. يتم إضافة كمية من المياه لحين أن يتم تغطية الخيار بصورة تامة. القيام بإضافة نصف كأس من الخل. القيام بترك العبوة لمدة عشرة أيام لحين أن يتم تخليله بصورة تامة.

نصف كيلو من الخيار.

فلفل أخضر.

فلفل أحمر.

ثوم.

لتر مياه.

أربعة ملاعق من الخل.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة صغيرة من السكر لانها تعمل على نضج المخلل سريعا.

ملعقة صغيرة من الكمون.

أربعة ملاعق من الملح.

كركم.

القيام بتحضير برطمان المخلل ويستحسن أن يكون من الزجاج وبعد ذلك يتم وضع الخيار مع الفلفل الأحمر والأخضر وخلطهم جيداً. بعد ذلك إضافة الكركم مع الثوم والخل وحبة البركة. يتم إضافة الملح والسكر والكمون وخلطهم جيداً. يتم وضع الخليط السابق على الخيار في البرطمان ويلزم أن تغطي المياه كمية الخيار بشكل كلي. يتم ترك المخلل في البرطمان بعد غلقه لمدة لا تقل عن ساعتين. يتم تقديم المخلل مع الوجبات الأخرى.

مكونات طريقة سريعة لعمل مخلل الخيار:خطوات تحضير مخلل الخيار السريع: