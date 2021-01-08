افضل مشروب للتخسيس البطن والأرداف في خلال أسبوع وبطريقه أمنة وغير مكلفة

افضل مشروب للتخسيس تعد مشروبات التخسيس من احسن الطرق الأمنة لخسارة الوزن والدهون الزائدة من الجسم كما أيضا تعطى رطوبة للجسم، في هذه المشروبات لن تحتاجي وصفات الرجيم القاسية، وسوف تلاحظين النتيجة عندما تردون الملابس ليس على الميزان فقط، حيث تعمل على حرق دهون وشحوم البطن والأرداف وتنظيم وظائف المعدة وتحسين الصحة لأن جميع المكونات طبيعية 100%.

افضل مشروب للتخسيس

تعرف أيضا على مشروبات لتقوية المناعة والجهاز التنافسي، من افضل المشروبات والذي يعمل على حرق الدهون سريعا هو مشروب الأعشاب السبعة وهما: الشاي الأخضر والمرمرية والبردقوش والروز مارى (أكليل الجبل) والشمر وزهرة البابونج والزنجبيل المطحون، كل هذه الأعشاب تعمل على حرق الدهون ويحتون على نسبه عالية من الألياف الطبيعة الذي تعالج الجهاز الهضمي، المكونات وطريقه التحضير:

ملعقة صغير من كل من المرمرية والشاي الأخضر والزنجبيل والشمر والبابونج واكليل الجبل و البردقوش.

ثم أضافه الماء المغلي عليهما وبعد دقيقتين يصفى ويشرب يوميا.

ولكن هذا المشروب لا يناسب الحوامل أو المرضعات.

مشروب الديتوكس للتخسيس

يعمل مشروب الديتوكس على التخسيس والتخلص من السموم المتواجدة داخل الجسم ويعطى فوائد كثيرة للجسم والآن سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لعمل مشروب الديتوكس الذي يساعد على أنقاص الوزن المقادير:

7 ورقات من النعناع الطازج.

شرائح برتقال.

شرائح خيار.

شرائح ليمون.

ماء بارد

طريقة التحضير

نحضر زجاجة ونضيف بها الماء.

ثم أضافه شرائح الخيار والليمون والبرتقال وورق النعناع.

ثم أضافه إلى المكونات عصير البرتقال.

تقليب المكونات جيدا وتناوله طوال اليوم حيث يساعد على التخسيس.

القرفة والجنزبيل للتخسيس

تعرف أيضا على وصفات اخرى لتخسيس البطن والأرداف، عند الاستمرار في تناول هذا المشروب يوميا من المتوقع أن يقل الوزن من 7 إلى 8 كيلو على الأقل ولكى تحصل على نتائج افضل احرص على شربها قبل تناول الطعام ب 20 دقيقة، المكونات وطريقة التحضير: