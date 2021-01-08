حضري البرجر في البيت على اصوله بأقل التكاليف بدون مايفك زي المحلات

خطوات تحضير البرجر البيتي، يعتبر البرجر من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الكثيرين نظراً لمذاقها الشيق فيعشقها الجميع سواء كانوا أطفال أو كبار في أغلب الأوقات يتم شراء البرجر من خارج المنزل ولكن جميع الأمهات يخشون ذلك بالتحديد في ظل الظروف الصحية التي يعاني منها العالم فمنعاً لخوف الأمهات وحرصاً على سلامة الأبناء سنقدم إليكم في هذا المقال خطوات طريقة تحضير البرجر في المنزل. مكونات البرجر البيتي: نصف كيلو من اللحم البقري.

ثلاثة فصوص من الثوم ويلزم الحرص على أن تكون فصوص الثوم مهروسة.

بصلة صغيرة الحجم وتكون مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من زيت الخردل.

ملعقتان من دقيق البقسماط.

ملعقة من الكاتشاب.

رشة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة من السبع بهارات.

ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملح حسب الرغبة. خطوات تحضير البرجر في المنزل: يتم إحضار إناء عميق فارغ ويتم وضع اللحمة البقري المفرومة فيه جيداً وبعد ذلك يتم بشر البصلة ويتم وضع البصلة المبشورة فوق اللحم البقري المفروم. يتم إضافة الثوم المهروس للإناء السابقة ثم إضافة القرفة والفلفل الأسمر والملح وبعد ذلك يتم إضافة السبع بهارات والبقسماط ويزت الخردل والكاتشاب يتم خلطهم جيداً لحين أن تصبح جميع مكونات الخليط متجانسة مع بعضها البعض. يتم تقسيم الخليط إلى ثمانية قطع متساوية سواء في الحجم أو في الشكل يتم إحضار طبق كبير مسطح. يتم تشكيل القطع على شكل أقراص دائرية وبعد ذلك يتم وضع كل قرص تم تشكيله على الطبق وبعد ذلك يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها ملعقة من الزيت النباتي. القيام بإشعال النار من أجل تسخين الزيت بشكل قليل. القيام بوضع أقراص البرجر في المقلاة ويتم تركها لمدة دقيقتين ثم تقليبها للوجه الأخر بعد ذلك يتم نقل البرجر إلى طبق التقديم بعد تصفيته من الزيت. بعد ذلك يتم تسخين الفرن ودهن الصينية بالزبدة يتم إدخال البرجر فيها فذلك يكون البرجر أقل سعرات حرارية ومناسبة لأصحاب الوزن الزائد. فالطريقة هذه مناسبة لمن يتبع حمية غذائية فلا يؤثر البرجر عليه مطلقاً. مكونات البرجر البيتي:خطوات تحضير البرجر في المنزل: الوسوم

خطوات تحضير البرجر البيتي، يعتبر البرجر من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الكثيرين نظراً لمذاقها الشيق فيعشقها الجميع سواء كانوا أطفال أو كبار في أغلب الأوقات يتم شراء البرجر من خارج المنزل ولكن جميع الأمهات يخشون ذلك بالتحديد في ظل الظروف الصحية التي يعاني منها العالم فمنعاً لخوف الأمهات وحرصاً على سلامة الأبناء سنقدم إليكم في هذا المقال خطوات طريقة تحضير البرجر في المنزل. مكونات البرجر البيتي: نصف كيلو من اللحم البقري.

ثلاثة فصوص من الثوم ويلزم الحرص على أن تكون فصوص الثوم مهروسة.

بصلة صغيرة الحجم وتكون مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من زيت الخردل.

ملعقتان من دقيق البقسماط.

ملعقة من الكاتشاب.

رشة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة من السبع بهارات.

ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملح حسب الرغبة. خطوات تحضير البرجر في المنزل: يتم إحضار إناء عميق فارغ ويتم وضع اللحمة البقري المفرومة فيه جيداً وبعد ذلك يتم بشر البصلة ويتم وضع البصلة المبشورة فوق اللحم البقري المفروم. يتم إضافة الثوم المهروس للإناء السابقة ثم إضافة القرفة والفلفل الأسمر والملح وبعد ذلك يتم إضافة السبع بهارات والبقسماط ويزت الخردل والكاتشاب يتم خلطهم جيداً لحين أن تصبح جميع مكونات الخليط متجانسة مع بعضها البعض. يتم تقسيم الخليط إلى ثمانية قطع متساوية سواء في الحجم أو في الشكل يتم إحضار طبق كبير مسطح. يتم تشكيل القطع على شكل أقراص دائرية وبعد ذلك يتم وضع كل قرص تم تشكيله على الطبق وبعد ذلك يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها ملعقة من الزيت النباتي. القيام بإشعال النار من أجل تسخين الزيت بشكل قليل. القيام بوضع أقراص البرجر في المقلاة ويتم تركها لمدة دقيقتين ثم تقليبها للوجه الأخر بعد ذلك يتم نقل البرجر إلى طبق التقديم بعد تصفيته من الزيت. بعد ذلك يتم تسخين الفرن ودهن الصينية بالزبدة يتم إدخال البرجر فيها فذلك يكون البرجر أقل سعرات حرارية ومناسبة لأصحاب الوزن الزائد. فالطريقة هذه مناسبة لمن يتبع حمية غذائية فلا يؤثر البرجر عليه مطلقاً. مكونات البرجر البيتي:خطوات تحضير البرجر في المنزل:

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