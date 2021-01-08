أسهل طريقة لعمل كيك البسكويت بدون فرن على البارد في 10 دقايق فقط

أسهل طريقة لعمل كيك البسكويت بدون فرن على البارد، كيك البسكويت بدون فرن تعتبر من أسهل وأبسط أنواع الحلويات، التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة لأفراد العائلة، لأنها تتميز بطعمها الرائع والهش ورائحتها الجذابة، التي تجعل الكبار والأطفال يعشقون تناولها، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كيك بسكويت بدون فرن على البارد في 10 دقايق فقط.

طريقة عمل كيك البسكويت على البارد (كيكة تيراميسو)

تعتبر كيك البسكويت مكوناتها سهلة لأنها تعتمد على بسكويت الشاي السادة، ومن خلال السطور الآتية سوف نذكر لكم عن مكونات كيك البسكويت بالتفاصيل

المكونات:

ثلاث ملاعق من بودر الكاكاو الخام.

30 جرام من أصابع البسكويت.

لتر من النسكافيه.

كأس كبير من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

نصف كوب كبير من جبن ماسكربوني.

كوب صغير من القشطة.

رشة من الملح.

اخفقي البيض مع السكر جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي مقدار الجبن، والملح، وباقي المكونات ماعدا النسكافيه إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مع بعضها البعض جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اغمسي مقدار البسكويت في النسكافيه لبضع ثواني، ثم ضعي طبقة من البسكويت أسفل القالب الخاص بالكيك البارد، ثم طبقة من الخليط، ثم طبقة من البسكويت. كرري تلك الطبقات حتى تنتهي بطبقة من الخليط الكريمي، ثم زيني الكيك بالكاكاو، ثم ضعي الكيك بالثلاجة حتى يتماسك، ويصبح جاهز للتقديم.

طريقة تحضير كيك البسكويت على الباردطريقة عمل كيكة بسكويت البوريو

المكونات:

4 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

250 جرام من بسكويت البوريو.

كوب كبير من السكر.

كأس متوسط من جبن ماسكربوني.

كوب صغير من القشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

امزجي الفانيلا مع جبن ماسكربوني، والسكر، والكاكاو جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط يشبه الكريمة. ضعي طبقة من بسكويت البوريو أسفل قالب بايركس، ثم وزعي فوقه طبقة من خليط القشطة، ثم ضعي طبقة أخرى من بسكويت البوريو. كرري الخطوة السابقة مع باقي المقدار في عمل طبقات الكيك، حتى تنتهي بطبقة من خليط القشطة. ضعي كيك البوريو في الثلاجة، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 150 دقيقة، حتى يتماسك الكيك. قومي بتقطيع كيك البوريو حسب الرغبة قبل التقديم.

طريقة تحضير كيكة البوريو